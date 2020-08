Champions-League-Finale, Kommentator: Wer kommentiert PSG vs. FC Bayern heute bei DAZN, Sky und dem ZDF?

Im Finale der Champions League trifft der FC Bayern auf PSG. Goal verrät Euch, wer das Duell heute im TV und im LIVE-STREAM kommentiert.

Entscheidung in der Königsklasse! trifft im Finale der auf den . Anpfiff ist um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Für das Team für Thomas Tuchel ist es die erste Teilnahme am Endspiel des wichtigsten europäischen Pokalwettbewerbs auf Klubebene. Auf dem Weg schaltete der französische Meister Überraschungsteam und aus und greift nun nach dem Titel.

Doch der FC Bayern hat etwas dagegen. Nach einem furiosen 8:2-Erfolg gegen Barcelona und einem souveränen 3:0 gegen Lyon ist der sechste Henkelpott zum Greifen nahe. Zuletzt triumphierten die Münchner im Finale von Wembley 2013 gegen den BVB.

Wer kommentiert das Finale Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos zu Kommentatoren, Experten und Moderatoren für die einzelnen Übertragungen. Alles, was Ihr sonst zum Endspiel der Königsklasse wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Mehr Teams

PSG vs. FC Bayern: Kommentator, Experte und Moderator des Champions-League-Finales auf DAZN

Wenn Ihr das Finale der Champions League live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen wollt, habt Ihr zwischen gleich drei Sendern die Auswahl. So übertragen das Streamingportal DAZN, der Pay-TV-Sender Sky und auch das ZDF das Endspiel live.

Auf DAZN beginnt die Übertragung bereits um 20.30 Uhr - also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Dabei führen Moderator Alex Schlüter und Experte Per Mertesacker durch die Vorberichte.

Zum Anpfiff um 21 Uhr übernimmt dann Kommentator Jan Platte das Mikrophon und begleitet gemeinsam mit Mertesacker das Spielgeschehen.

Kommentator auf DAZN beim Champions-League-Finale PSG vs. FC Bayern: Das ist Jan Platte

Jan Platte ist bereits seit dem Launch im Jahr 2016 als Kommentator für DAZN tätig und übernimmt dabei fast alle Top-Spiele bei dem Streamingdienst. Daneben arbeitet er auch bei dem TV-Sender Sport1.

Im Jahr 1997 begann Platte an der Deutschen Sporthochschule in Köln ein Studium der Sportwissenschaften, nachdem er zuvor in der Sportredaktion von Sat.1 erste Erfahrungen als Journalist sammelte.

Vor seinem Engagement bei DAZN arbeitete Platte unter anderem bei dem Telekom-Sender LIGA total! und kommentierte dort die Spiele der .

Platte ist jedoch nicht nur ein absoluter Fußball-Experte, sondern begleitet auch regelmäßig Tennis-Matches. Zudem ist er seit 2018 Kommentator der Spielshow "Catch!" auf Sat.1.

Auf was müssen die Bayern und PSG vor dem Finale achten? DAZN-Experte und Weltmeister Per Mertesacker weiß genau, worauf es in großen Spielen ankommt. #UCLFinal pic.twitter.com/GOtJXDftAr — DAZN DE (@DAZN_DE) August 22, 2020

PSG vs. FC Bayern: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Vorberichte 20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte Experte: Per Mertesacker

PSG vs. FC Bayern: Kommentator, Experte und Moderator des Champions-League-Finales im ZDF

Normalerweise zeigen nur DAZN und Sky die Spieler der Champions League, doch dank des Rundfunkstaatsvertrags läuft das Finale am Sonntag auch auf dem ZDF. Der Grund: Da mit dem FC Bayern ein deutscher Teilnehmer vertreten ist, muss das Spiel auch im frei-empfangbaren TV zu sehen sein.

Die Übertragung im Zweiten beginnt um 20.15 Uhr. Als Moderator wird dabei Jochen Breyer durch die Übertragung führen. An seiner Seite feiert Sandro Wagner, der zuletzt seine Karriere beendete, sein Debüt als Experte. Kommentiert wird das Endspiel von Bela Rethy.

ZDF-Kommentator beim Champions-League-Finale PSG vs. FC Bayern: Das ist Bela Rethy

Bela Rethy ist als Sohn ungarischer Flüchtlinge 1956 in Wien geboren und zog mit seiner Familie kurz nach seiner Geburt nach Sao Paulo ( ). Als Zwölfjähriger kehrte Rethy nach Europa zurück und machte in Wiesbaden sein Abitur.

Anschließend studierte er an der Johannes-Guttenberg-Universität in Mainz Publizistikwissenschaft, Soziologie und Ethnologie, wobei er bereits parallel im Sportarchiv des ZDF arbeitete. Seit 1987 ist Rethy fest als Redakteur beim ZDF angestellt.

Sein Debüt als Live-Fußballkommentator feierte der 63-Jährige 1991 bei einem Länderspiel der deutschen U16-Auswahl gegen Irland. Seitdem begleitete Rethy unter anderem die Endspiele der Europameisterschaften 1996, 2004 und 2012 sowie der Weltmeisterschaften 2002, 2010 und 2018.

Zwischen 2012 und 2018 kommentierte er zudem im Wechsel mit Oliver Schmidt die Spiele der Champions League sowie jährlich das Finale der Königsklasse.

Bild: Getty Images

PSG vs. FC Bayern: Die Übertragung des Champions-League-Finales im ZDF im Überblick

PSG vs. FC Bayern: Kommentator, Experte und Moderator des Champions-League-Finales auf Sky

Die Übertragung bei Sky beginnt schon zwei Stunden vor Anpfiff um 19 Uhr. Aus dem Studio in Unterföhring begrüßt Euch Moderator Sebastian Hellmann.

An seiner Seite werden Lothar Matthäus und Erik Meijer ihre Expertise zur Verfügung stellen. Ab 21 Uhr übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss live aus dem Estadio da Luz in Lissabon.

Sky-Kommentator beim Champions-League-Finale PSG vs. FC Bayern: Das ist Wolff Fuss

Wolff Fuss ist wohl einer der bekanntesten deutschen Kommentatoren und wird bei Sky regelmäßig für die wichtigsten Spiele eingesetzt. Seit 2016 liefert er zudem gemeinsam mit Frank Buschmann Kommentare für die Fußball-Simulation FIFA.

Bereits zwischen 1999 und 2009 war Fuss zehn Jahre lang als Kommentator für den Sky-Vorgänger Premiere tätig, ehe er zum Konkurrenten LIGA total! der deutschen Telekom wechselte. Parallel begleitete er zudem für Sat.1 vereinzelt Spiele der Champions League und der .

Seit 2012 steht Fuss wieder in den Diensten von Sky. Seine früheren Stationen waren zudem DF1, Sport1 und ESPN.

Bild: Getty Images

PSG vs. FC Bayern: Die Übertragung des Champions-League-Finales auf Sky im Überblick