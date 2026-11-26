Kolumbien U17 gegen Serbien U17 mit einem VPN sehen

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Kolumbien U17 trifft in Gruppe L der U17-WM auf Serbien U17. Der Spielort steht noch nicht fest.

Diese Partie könnte die Gruppe entscheiden. Beide Teams haben bislang zwei Gruppenspiele bestritten und beide gewonnen.

Kolumbien besiegte Japan U17 am 21. November mit 2:1 und ließ am 24. November einen 2:0-Sieg gegen Honduras U17 folgen. Damit steht das Team an der Tabellenspitze und blieb in drei seiner letzten fünf Spiele ohne Gegentor.

Serbien ist ebenso gut gestartet. Das Team besiegte Honduras zum Auftakt mit 2:0 und setzte sich am 24. November knapp mit 1:0 gegen Japan durch. Damit bleibt es auf Platz zwei.

Die Europäer kommen mit den stärkeren Zahlen aus den letzten fünf Spielen: vier Siege, elf Tore und nur drei Gegentore. Ihre einzige Niederlage kassierten sie gegen Portugal U17 in der EM-Qualifikation.

Kolumbiens Bilanz ist weniger eindeutig, aber ebenfalls solide. Das Team gewann drei seiner letzten fünf Spiele und spielte einmal unentschieden. Die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Frankreich U17.

Das ist bislang über die Anstoßzeit sowie die Möglichkeiten bekannt, Kolumbien gegen Serbien im TV und Livestream zu sehen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die übertragenden Sender feststehen.

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