"Könnte ein großartiger Neuzugang sein!" Karim Adeyemi erhält Lobeshymnen beim FC Barcelona

Nach seinem Wechsel vom BVB zum FC Barcelona erzielte Adeyemi gegen die Schweizer sein erstes Tor für die Katalanen und wurde auch abseits davon von der spanischen Presse mit Lob überschüttet.

Der 24-Jährige habe "ein Zeichen" gesetzt und beim Testspielsieg "besonders geglänzt", schrieb etwa die Marca, die den Deutschen anschließen auch zum "Protagonist des Spiels" kürte. Neben seinem Führungstreffer legte Adeyemi auch das 2:1 von Hamza Abdelkarim auf. Deutlich wurde es anschließend erst in den Schlussminuten mit den Einwechslungen von Dani Olmo und Lamine Yamal.

Adeyemi habe dennoch "ein sehr rundes Spiel" gemacht und "ein Statement" in Richtung Trainer Hansi Flick gesetzt: "Er will sich einen Platz in der Startelf sichern. In einem Sturm, in dem es einen extrem harten Konkurrenzkampf geben wird, verschafft sich der Deutsche langsam einen Vorsprung. Er spielte gut auf der rechten und auf der linken Seite und war entscheidend."

Adeyemi wird bei Barca zum "Star des Abends"

Auch die Sport sah in Adeyemi den "Star des Abends", der "sein bestes Spiel in der Saisonvorbereitung" absolviert habe: "Seine Schnelligkeit ist beeindruckend. Auf diesem Niveau könnte er ein großartiger Neuzugang sein."

Adeyemi war Mitte Juli für lediglich 22 Millionen Euro nach vier Jahren vom BVB zu Barca gewechselt. 2022 hatten die Schwarzgelben noch rund 30 Millionen für den Flügelspieler hingeblättert. Die Adeyemi-Ablöse könnte sich durch Boni aber noch auf 29 Millionen erhöhen, wodurch sich das Minusgeschäft der Schwarzgelben auf ein Minimum beschränken kann.

Zudem haben sich die Dortmunder eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent bei Adeyemi gesichert. Sollte der 24-Jährige Barca also eines Tages für eine hohe Ablösesumme verlassen, würde der BVB davon noch einmal immens profitieren.

Unter Trainer Niko Kovac hatte Adeyemi in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz verloren und fand sich besonders in der zweiten Saisonhälfte oftmals nur noch in der Rolle des Edeljokers wieder. Unterm Strich konnte die riesigen Erwartungen seit seinem Wechsel von RB Salzburg ins Ruhrgebiet nie konstant erfüllen.

Nun will er unter Flick bei Barca einen erfolgreichen Neuanfang wagen, muss sich dabei aber in einer mit Stars wie Yamal, Raphinha oder Anthony Gordon einer außergewöhnlicher Konkurrenz stellen.

Flick kritisiert Adeyemi nach Barca-Debüt

Nach seinem Debüt Anfang August hatte Flick noch äußerst kritische Töne über Adeyemi angeschlagen. "Er hat viel mehr Potenzial, als er gezeigt hat. Im Training habe ich schon einen besseren Karim gesehen", befand der Cheftrainer der Katalanen im Anschluss an das 2:2-Remis seiner Mannschaft gegen Birmingham City, bei dem Adeyemi in den ersten 45 Minuten auf dem Platz stand.

"Viele Dinge" von Adeyemi im Spiel seien "nicht so gut" gewesen, erläuterte Flick. "Aber er ist auch erst in der ersten Trainingswoche, also ist das normal. Seine Schnelligkeit und seine Abschlussqualität sind gut, er hat viel Potenzial. Und ich denke auch, dass er uns viel geben kann."

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