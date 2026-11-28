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Wann ist Anstoß bei Viktoria Köln gegen Fortuna Köln?

In der 3. Liga steigt das Kölner Stadtderby: Viktoria Köln empfängt Fortuna Köln. Die Partie verspricht Spannung, denn die Ausgangslage der beiden Klubs könnte kaum unterschiedlicher sein.

Viktoria Köln reist als Tabellenführer in dieses Duell. Die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm hat in den vergangenen fünf Ligaspielen keine Niederlage kassiert.

Zuletzt gab es ein 6:1 bei TSV Havelse. Davor setzte sich Viktoria Köln in einem Torspektakel mit 5:3 gegen Saarbrücken durch.

Fortuna Köln steht dagegen als Tabellen-17. unter Druck. Trainer Matthias Mink hat eine schwierige Phase hinter sich, in der vier der letzten fünf Spiele verloren gingen.

Immerhin gelang am vergangenen Spieltag ein 2:1-Erfolg gegen Meppen. Dieser Sieg kann der Mannschaft Selbstvertrauen für das Derby geben.

Wo das Spiel zu sehen ist, welcher TV-Sender überträgt und welche Live-Stream-Option es gibt, zeigen wir im Folgenden.

Was war zuletzt bei Viktoria Köln und Fortuna Köln los?

Viktoria Köln gewann vier der letzten fünf Ligaspiele und spielte einmal unentschieden, eine Niederlage gab es nicht. Zuletzt siegte das Team mit 6:1 bei TSV Havelse, davor mit 5:3 gegen Saarbrücken. Insgesamt erzielte Viktoria Köln 16 Tore und kassierte 6.

Fortuna Köln kommt auf einen Sieg und vier Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 gegen Meppen, zuvor gab es ein 0:1 bei VfB Stuttgart II. Die Bilanz lautet 4 erzielte Tore bei 7 Gegentreffern, in drei der fünf Partien blieb Fortuna Köln ohne eigenen Treffer oder erzielte nur einen.

Wie sehen die Aufstellungen von Viktoria Köln und Fortuna Köln aus?

In welcher Form sind Viktoria Köln und Fortuna Köln?

Wie lautet die Bilanz der direkten Duelle?

Wo stehen Viktoria Köln und Fortuna Köln in der Tabelle?