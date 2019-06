1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen - alles zur Übertragung der B-Jugend-Bundesliga

In der B-Jugend-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln die U17 des FC Bayern München. Wir verraten Euch, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Im entscheidenden Halbfinal-Rückspiel der U17-Junioren empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern München. Anstoß im Kölner Franz-Kremer-Stadion ist am Samstagvormittag um 11 Uhr.

Wer zieht ins Endspiel ein und sichert sich die Chance auf den Titel in der B-Jugend- - der oder Bayern München? Im Hinspiel erspielte sich die U17 der Kölner einen leichten Vorteil, da das Team vom Rhein auswärts mit 1:0 gewann. Den entscheidenden Treffer erzielte Jan Thielmann vor rund 800 Zuschauern auf dem FC Bayern Campus.

Aufgrund der starken zweiten Halbzeit der Münchner wäre ein Unentschieden wohl gerecht gewesen. Ein Treffer gelang ihnen allerdings nicht. Somit reisen die Bayern mit einem 0:1-Rückstand im Gepäck nach Köln. Dort wird die Mannschaft von U17-Coach Miroslav Klose alles daran setzen, um ins Finale der Junioren einzuziehen. Im Endspiel wartet auf den Sieger zwischen den Bayern und Köln der Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund.

Köln oder der - welche U17-Mannschaft schafft es ins Endspiel? Goal verrät Euch, wo Ihr das Halbfinale der B-Jugend-Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 - das Halbfinal-Rückspiel im Überblick

1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 heute live im TV verfolgen - geht das?

Es ist der vorletzte Schritt zum Gewinn der B-Jugend-Bundesliga - das Halbfinal-Rückspiel. Die Stars von Morgen geben sich die Ehre und kämpfen um das Ticket fürs U17-Finale. Einige der Jungs der Nachwuchsmannschaften des 1. FC Köln und des FC Bayern München wird man mit Sicherheit in ein paar Jahren in der Bundesliga wiedersehen. Doch können die Fußballfans die Junioren bereits heute schon im TV verfolgen?

Leider nein, das U17-Halbfinal-Rückspiel zwischen Köln und dem FC Bayern wird nicht live im Free-TV übertragen. Leider hat sich kein Sender bereit erklärt, das Duell aus der Domstadt zu übertragen. Weder Eurosport, Sport 1 noch andere bekannte deutsche Sportsender wie Sky oder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie deren dritte Programme zeigen das Halbfinale live im TV.

FC Bayern.TV zeigt / überträgt 1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 live im TV

Allerdings bietet der FC Bayern München mit dem klubeigenen TV-Sender FC Bayern.TV eine Möglichkeit, das Spiel im TV zu verfolgen. Der hauseigene Sender berichtet 90 Minuten live aus der Domstadt und zeigt das Duell zwischen den U17-Mannschaften des 1. FC Köln und dem FCB live und in voller Länge.

FC Bayern.TV ist für alle Telekom-Kunden kostenlos. Die Nutzung erfolgt über MagentaSport - ein Angebot der Telekom. Nähere Informationen findet Ihr auf der Website des FC Bayern.

Aufgepasst: Das Duell Köln U17 vs. FC Bayern München U17 wird zudem in verschiedenen LIVE-STREAMS übertragen. Wie diese funktionieren und welche Ihr dafür nutzen müsst, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Auch wenn das Duell zwischen dem 1. FC Köln U17 und dem FC Bayern München U17 nicht live im TV übertragen wird, müsst Ihr dennoch nicht auf die Partie verzichten. Denn es gibt drei Möglichkeiten, das Halbfinal-Rückspiel der B-Jugend-Bundesliga im LIVE-STREAM zu verfolgen. Diese stellen wir Euch nun der Reihe nach vor.

FCBAYERN.com zeigt / überträgt 1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 im LIVE-STREAM

Der FC Bayern München nimmt die Übertragung des Halbfinals seiner Junioren selbst in die Hand. Wie schon das Hinspiel sind die Bayern auch im Rückspiel live vor Ort. Köln U17 vs. FC Bayern München U17 wird live auf der Homepage des FC Bayern im Stream gezeigt. Hier verpasst Ihr keine Sekunde des entscheidenden Halbfinal-Rückspiels.

Auf der Website der Münchner, www.fcbayern.com, wird die Partie kostenlos und frei empfangbar übertragen. Fans der Junioren-Bundesliga müssen somit nicht auf das packende Aufeinandertreffen in der Domstadt verzichten.

1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 im LIVE-STREAM auf Facebook

Auch auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern München wird das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München standesgemäß begleitet. Neben einem ausführlichen Twitter-Ticker zeigen die Bayern die Partie der U17-Junioren im LIVE-STREAM auf Facebook.

Allerdings wird Köln U17 vs. FC Bayern München U17 nicht auf der Fanpage der ersten Mannschaft des FCB gezeigt, sondern auf der Facebook-Seite der Junioren. Die FB-Page "FC Bayern Campus" überträgt das B-Jugend-Halbfinale in voller Länge und kostenlos im LIVE-STREAM. Ihr benötigt lediglich ein kostenloses Facebook-Profil, um dem Stream sehen zu können.

1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17 im LIVE-STREAM auf YouTube

Der LIVE-STREAM auf Facebook ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, Köln U17 vs. FC Bayern München U17 via Social Media zu verfolgen. Der FC Bayern München zeigt / überträgt das Halbfinal-Rückspiel seiner Junioren bei den Geißböcken in voller Länge im LIVE-STREAM auf seinem eigenen Kanal auf YouTube. Auch der Stream auf der Videoplattform ist kostenlos.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln U17 vs. FC Bayern München U17? Die Übertragung im Überblick