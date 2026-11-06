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Nationalspieler Said El Mala vom 1. FC Köln fühlt sich von den Gerüchten um einen möglichen Transfer zu Champions-League-Sieger PSG geschmeichelt.

Der Angreifer sagte zu den Spekulationen um ein Interesse des französischen Serienmeisters bei Sky:"Es wäre falsch, wenn mich das nicht ehren würde. Das ist ein Riesenklub. Ich hab das auch gelesen, da bin ich ehrlich. Was ich damit anfangen soll, weiß ich nicht."

Wechselgerüchte um seine Person kennt El Mala aus den vergangenen Wochen und Monaten zu Genüge. Seinen Umgang damit will er aber nicht ändern: "Ich habe es letztes Jahr schon oft gesagt, als die Gerüchte reinkamen: Ich konzentriere mich einfach hierauf, will Fußball spielen und meine Leistung bringen. Ich will dem FC helfen, so wie sie mir helfen, will die Stadt und den Verein glücklich machen. Dann sieht man, was passiert."

Paris Saint-Germain muss monatelang auf Flügelflitzer Khvicha Kvaratskhelia verzichten. Vor diesem Hintergrund berichtete die Sport Bild unter der Woche, für die Verpflichtung eines Ersatzes ständen 80 Millionen Euro zur Verfügung. Wegen El Mala hätten sich die PSG-Verantwortlichen gar schon offiziell bei FC-Boss Thomas Kessler erkundigt, um einen potenziellen Transfer abzuklopfen. Eine offizielle Offerte liege im Geißbockheim aber noch nicht vor. Darüber hinaus plane Köln mindestens bis Sommer mit dem dribbelstarken Offensivspieler.

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Dass es El Mala aber irgendwann in die Königsklasse zieht, daran ließ er auch keinen Zweifel aufkommen: Er wolle "viel erreichen, irgendwann Champions League spielen. Wann der Moment kommt, kann ich nicht sagen. Das wird irgendwann passieren.“

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Said El Mala: "Ich wollte nicht raus hier"

Nach jeder Menge Transfertheater und Verhandlungen mit Kölns Ligarivale BVB und Premier-League-Verein FC Brentford verlängerte El Mala vor wenigen Monaten bis 2031 in der Domstadt – ohne Ausstiegsklausel. Dazu stellte er klar: "Ich habe mich für Köln entschieden, weil ich mich einfach wohlgefühlt habe. Ich wollte nicht raus hier, so viel auch gekommen ist. Natürlich hat man sich alles angehört, das ist völlig normal. Ich habe viel mit dem Vorstand gesprochen, mit dem Trainer, habe die Planungen der Mannschaft gehört. Wenn ich das jetzt so sehe, ist es genauso umgesetzt worden. Wir haben mehr Zocker bekommen, die man braucht, wenn man so einen Spielstil hat wie ich."

Getty Images

El Mala, der von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Partien gegen Serbien und die Niederlande berufen wurde, sieht sich längst noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Konkret will der 20-Jährige"noch unberechenbarer werden, damit sich die Gegner nicht auf mich einstellen können. Jetzt haben die Mannschaften mich auf dem Schirm, da wird man gedoppelt. Ich habe meine Position ein bisschen verändert, das tut mir sehr, sehr gut." Er habe noch "einen langen Weg" vor sich, erklärte er.

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Der gebürtige Krefelder hat einen gelungenen Saisonstart hingelegt und bringt es auf vier Tore und einen Assist in neun Pflichtspielen für den Tabellen-13. der Bundesliga.