1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - Hier läuft die Bundesliga live

Auftakt zur Saison 2020/2021 für Köln und Hoffenheim! Das Aufeinandertreffen wird live übertragen - Goal präsentiert Euch alle Infos dazu.

Der und TSG Hoffenheim starten heute Nachmittag in die neue Saison der ! Ab 15.30 Uhr rollt der Ball im Rhein-Energie-Stadion vor 9.200 Zuschauern.

Köln muss in der Saison 2020/2021 den Abgang von Torjäger Jhon Cordoba verkraften, die Kölner haben mit Ondrej Duda (von ) und Sebastian Andersson (von ) jedoch bereits Nachfolger verpflichtet.

In Hoffenheim ist man hingegen gespannt auf die Arbeit von Neu-Trainer Sebastian Hoeneß. Der ehemalige Spieler der Hoffenheimer (in der Saison 2006/2007) kommt aus der als frisch gekürter Meistertrainer des II.

Köln gegen Hoffenheim ist live im Fernsehen und via LIVE-STREAM zu sehen - lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung durch! Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Das Duell der 1. Bundesliga im Überblick

Duell 1. FC Köln - TSG Hoffenheim Datum Samstag, 19. September 2020 | 15.30 Uhr Stadion Rhein-Energie-Stadion, Köln Zuschauer Bis zu 9.200

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Hier läuft das Bundesligaspiel heute live im TV

Es sind zwar 9.200 Fans live vor Ort im Stadion zugelassen, der Großteil der Anhänger wird jedoch vor dem Fernseher zusehen. Doch wo läuft das Spiel live im TV?

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Sky zeigt die Bundesliga live

Der Pay-TV-Sender Sky ist auch in der neuen Saison der Anbieter mit dem größten Rechtepaket an der Bundesliga. Hier laufen alle Samstagsspiele live - darunter auch Köln gegen Hoffenheim!

Ab 15.15 Uhr könnt Ihr Sky Sport Bundesliga 3 (HD) einschalten und die Übertragung aus Köln verfolgen. Kommentator Marcus Lindemann begleitet Euch während der 90 Minuten am Mikrofon.

Solltet Ihr das Spiel lieber in der Konferenz mit den vier Parallelspielen sehen wollen, seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) richtig aufgehoben. Hier beginnt die Vorberichterstattung bereits um 14 Uhr.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim live im TV - die Sky-Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Die Sky-Sender müssen kostenpflichtig mit einem Abonnement freigeschalten werden. Zu welchen Preisen das derzeit zu bekommen ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Hier läuft die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Wer heute Nachmittag nicht vor dem Fernseher sitzen kann, ist auch unterwegs bestens mit Live-Fußball versorgt. Über die Portale Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr Köln gegen Hoffenheim im LIVE-STREAM verfolgen.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim im LIVE-STREAM von Sky Go - so klappt's

TV-Abonnenten von Sky können kostenlos auf die Übertragungen des Pay-TV-Senders im Internet zugreifen. Über Sky Go sind alle Bundesligaspiele auf mobilen Geräten per LIVE-STREAM zu sehen.

Die zugehörige Sky-Go-App steht kostenlos in App Stores zum Download bereit. Einzige Voraussetzung für den Login ist ein TV-Abonnement und eine stabile Internetverbindung.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Sky Ticket bietet die zweite Möglichkeit, Köln gegen Hoffenheim zu streamen. Hier ist kein TV-Abo notwendig, sondern lediglich eine Registrierung im Internet. Sobald Ihr Euch mit dem entsprechenden Bundesliga-Paket angemeldet habt, stehen Euch alle Sky-Übertragungen als LIVE-STREAM zur Verfügung.

Derzeit kostet das Abo bei Sky Ticket 19,99 Euro monatlich, mit dem Ihr Spiele der 1. und streamen könnt. Alle Anmeldedetails könnt Ihr unter diesem Link nachlesen.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff verkündet.

Schaut dafür ab 14.30 Uhr noch mal rein!

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: DAZN präsentiert Euch die Highlights des Spiels

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt ebenfalls Bilder aus Köln und präsentiert Euch die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff! Ab circa 18 Uhr findet Ihr dort das kurze Video mit den wichtigsten Szenen des Spiels.

Das Highlight-Video steht allen DAZN-Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr Euch heute noch einen kostenlosen Zugang verschaffen. Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich umsonst. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich für das Abo fällig.

DAZN zeigt übrigens nicht nur Highlight-Clips. Auch alle Live-Spiele der Bundesliga am Freitag um 20:30 Uhr, am Sonntag um 13:30 Uhr und am Montag um 20:30 Uhr sind in dieser Saison dort via LIVE-STREAM zu sehen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung.

Der #effzeh und alle anderen Bundesligisten dürfen ab sofort bis zu 20 Prozent der maximal möglichen Zuschauer ins Stadion lassen. Damit können bereits am Samstag gegen Hoffenheim 9.200 FC-Fans ins RheinEnergieSTADION kommen. Mehr Infos 👇https://t.co/iPxx9aqkNL — 1. FC Köln (@fckoeln) September 15, 2020

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Goal berichtet via LIVE-TICKER

Goal ist selbstverständlich auch beim Spiel vertreten und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zur Partie. Hier werdet Ihr im Minutentakt über alles Wichtige von Köln gegen Hoffenheim informiert.

Der TICKER eignet sich durch seine Analysen und Statistiken zudem als perfekte Ergänzung zur TV-Übertragung. Über diesen Link geht's direkt dorthin!

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Die Übertragungen im Überblick