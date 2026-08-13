"Knifflige Aufgabe" für Max Eberl bei Bryan Zaragoza: Nur ein Streichkandidat des FC Bayern vor dem Absprung

"Es ist schon Bewegung drin." Max Eberl gab sich Anfang August äußerst zuversichtlich, dass sich bei seinen drei Sorgenkindern "irgendwann" eine Option auftun werde. Denn dann würden "Mannschaften ihre Kader anschauen" und womöglich durch Verletzungen oder geschaffte Qualifikationen für Europapokale noch Handlungsbedarf sehen.

Für Eberl ist das die Zeit, in der er mit Blick auf die Kaderplanung auch noch die letzten Wünsche des von Klubpatron Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dominierten Aufsichtsrats für diesen Sommer erfüllen will: Die teuren und ungewollten Ladenhüter verkaufen. Denn zu diesen sind Sacha Boey, Joao Palhinha, Bryan Zaragoza längst verkommen.

Daraus machte sogar Trainer Vincent Kompany keinen Hehl draus, auch wenn er forderte, allen drei Spielern "mit Respekt zu begegnen" und betonte, mit ihnen so lange weiter zusammenarbeiten zu wollen, wie sie beim FC Bayern unter Vertrag stehen.

FC Bayern: Palhinha schon einig mit Aston Villa - Verkauf vor Abschluss?

Zehn Tage nach Eberls "Bewegungs"-Aussage hat sich aber lediglich bei einem der Verkaufskandidaten tatsächlich konkret etwas bewegt. Joao Palhinha wird aktiv von Aston Villa umworben. Der Premier-League-Klub muss den langen Ausfall von Amadou Onana (Kreuzbandriss) kompensieren.

Geld dafür ist nach dem Rekordverkauf von Morgan Rogers für 138 Millionen Euro an den FC Chelsea da. Auch deshalb weicht der deutsche Rekordmeister nicht von seinen klaren Forderungen in der Causa Palhinha ab. Die einst investierten und an Fulham überwiesenen 51 Millionen Euro sollen zumindest zu einem Bruchteil in diesem Sommer wieder eingenommen werden. Deshalb hat der FCB eine erste Offerte, die eine Leihe mit anschließender Kaufoption aus England bestanden habe, laut Sky abgelehnt und beharrt auf einen Verkauf für rund 25 Millionen Euro.

Nach Angaben des kicker gibt es aber dennoch einen positiven Trend und einen Hinweis darauf, dass das Kapitel Palhinha bald tatsächlich in München endet. Wie das Fachmagazin berichtet, bestehe zumindest zwischen Palhinha und dem Premier-League-Klub schon eine Einigung. Eine Komponente, die bei einem zuvor avisierten Wechsel zu Leihklub Tottenham gefehlt habe. Denn der Wechsel via Kaufoption scheiterte nicht etwa daran, dass die Spurs diese nicht hätten ziehen wollen, sondern laut kicker vordergründig an Palhinhas Gehaltsvorstellungen.

Die Verhandlungen mit den Villans laufen nun weiter und könnten am Ende tatsächlich ein gutes Ende für Eberl nehmen. Ein solches ist bei den beiden anderen "Sorgenkindern" des Sportvorstandes wohl noch nicht in Sicht, obgleich dies im Fall von Bryan Zaragoza offenbar auch an den Ansprüchen des Spielers selbst liegt.

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Bleibt der FC Bayern auf Zaragoza sitzen? Lukratives Wechselangebot abgelehnt

Wie der kicker berichtet, habe Zaragoza ein lukratives Angebot aus dem nicht-europäischen Ausland abgelehnt. Die Mundo Deportivo hatte jüngst von finanziell äußerst attraktiven Offerten aus dem Nahen Osten geschrieben, dort sieht sich der erst 24-Jährige aber zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere offenbar nicht.

Vielmehr würde er wohl am liebsten in sein Heimatland nach Spanien zurückkehren. Dort sollen zumindest die beiden spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona und Deportivo Alaves Interesse zeigen. Doch bei Zaragoza gibt es noch immer das Problem, dass der Offensivspieler aufgrund einer langwierigen Knieentzündung nicht belastbar ist. Auch deshalb bezeichnet der kicker einen Zaragoza-Verkauf als "knifflige Aufgabe" für Eberl.

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Zaragoza und Boey droht beim FC Bayern die Tribüne

Sollte der Spanier in München bleiben, so werde er genauso wie Sacha Boey die Spiele der Münchner nur noch auf der Tribüne verfolgen. Für beide sei im Kader der Bayern kein Platz mehr, heißt es. Bei Boey sei Galatasaray Istanbul, wo der Franzose in der vergangenen Saison ab Februar auf Leihbasis spielte, durchaus zu einem erneuten Leihgeschäft bereit gewesen. Allerdings wolle sich der türkische Top-Klub die begrenzten Kaderplätze für ausländische Spieler noch für größere Transferträume aufsparen.

Weitere Interessenten suchen sich offenbar aktuell vergebens. "Stand jetzt hat sich beim Franzosen noch nichts getan", schreibt der kicker. Eberl muss also wieder warten, bis noch einmal "Bewegung" reinkommt.

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FC Bayern: Leistungsdaten und Statistiken von Zaragoza, Palhinha und Boey



