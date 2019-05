Knie verdreht: Eintracht Frankfurt gegen Mainz wohl ohne Sebastian Rode

Sebastian Rode musste beim fulminanten Europa-League-Spiel gegen den FC Chelsea ausgewechselt werden. In Mainz wird er wohl pausieren müssen.

muss nach dem knappen Aus im Halbfinale der am vorletzten -Spieltag wohl auf Mittelfeldspieler Sebastian Rode verzichten. Der 28-Jährige hat sich bei der Niederlage beim (3:4 im Elfmeterschießen) verletzt und wird am Sonntag (18.00 Uhr im LIVE-TICKER) im Heimspiel gegen den FSV wahrscheinlich ausfallen.

"Er hat sich das Knie verdreht und geht auf Krücken. Aber ich kann noch keine klare Aussage treffen, bevor ich eine Diagnose habe", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag. Hütter wird gegen Mainz auf einigen Positionen rotieren. "Die Karten werden neu gemischt. Einige Spieler sind über ihre Grenzen gekommen", sagte der Österreicher.

Frankfurt-Trainer Adolf Hütter: "Traurig, dass der Traum vom Finale geplatzt ist"

Auch am Tag nach dem dramatischen Rückspiel in London zeigte sich der Trainer angefasst. "Es ist ein Wellenbad der Gefühle", sagte Hütter: "Ich bin traurig, dass der Traum vom Finale in Baku geplatzt ist, aber auch stolz auf diesen Kampf. Wir hatten Chelsea am Rande einer Niederlage. Ich habe mich über die große Anerkennung in gefreut."

Jetzt fordert Hütter allerdings volle Konzentration auf die Liga. "Wir müssen alles unternehmen, um das Spiel gegen Mainz zu gewinnen", sagte der Österreicher: "Wir haben bisher eine sehr gute Saison gespielt und wollen diese krönen, damit wir auch in der nächsten international spielen."