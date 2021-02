Klub-WM, Übertragung: FC Bayern vs. UANL Tigres heute live im TV und Livestream

Im Finale der Klub-WM 2021 trifft der FC Bayern München auf UANL Tigres aus Mexiko. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung heute live.

Wird es der sechste Titel der Saison 2019/20 oder kehrt der FC Bayern München ohne Trophäe heim? Heute um 19 Uhr spielt der deutsche Rekordmeister im Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Vertreter UANL Tigres.

Im Halbfinale setzten sich die Mannen um Goalgetter Robert Lewandowski mit 2:0 gegen Al Ahly aus Kairo durch, eben jener Lewandowski markierte beide Treffer zum Sieg. Tigres hingegen behielt gegen den Copa-Libertadores-Champions Palmeiras mit 1:0 die Oberhand. Dennoch ist die Rollenverteilung vor dem Endspiel klar: Die Bayern sind klarer Favorit auf den Titel.

Der FC Bayern München gewann diesen Titel bereits im Jahr 2013, hier findet Ihr dazu alle Informationen. Und: In diesem Artikel hier liefern wir alles Wissenswerte rund um die Übertragung der Klub-WM heute live im TV und Livestream.

Klub-WM, Finale: FC Bayern München vs. UANL Tigres auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München - Tigres UANL Wettbewerb Klub-WM 2021, Finale Datum Donnerstag, 11. Februar 2021 | 19 Uhr Ort Education City Stadium, Al-Rayyan (Katar)

Klub-WM, Übertragung: So wird FC Bayern München vs. UANL Tigres heute live gezeigt

Die Klub-WM ist bereits wieder dem Ende nahe, heute Abend wird das Finale zwischen dem FC Bayern München und UANL Tigres ausgetragen. Doch wo wird die Übertragung der vollen 90 Minuten heute live zu sehen sein? Läuft das Duell im Free-TV oder müsst Ihr Euch andernorts nach einer Alternative umsehen?

Hier folgen alle Informationen zur Übertragung des Klub-WM-Finales um 19 Uhr.

Klub-WM, Übertragung: FC Bayern München vs. UANL Tigres heute live im TV?

Das Finale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern München und UANL Tigres wird heute Abend nicht live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Kein deutscher Free-TV-Sender hält die Rechte an der Übertragung der Spiele der Klub-WM, zudem ist auch der Pay-TV-Kanal Sky nicht in die Übertragung involviert.

Stattdessen gibt es die Begegnung nur bei einem einzigen Anbieter - nämlich DAZN. Diese Übertragungsart könnt Ihr entweder via Livestream nutzen oder aber den Smart-TV bedienen, per App versteht sich. Alle Details folgen.

Klub-WM, Übertragung: FC Bayern München vs. UANL Tigres heute live auf DAZN

Nach dem Halbfinalsieg gegen Al Ahly will der deutsche Rekordmeister nun natürlich mehr, den Titel nämlich. FC Bayern München vs. UANL Tigres könnt Ihr heute im Livestream von DAZN verfolgen. Der Ismaninger Streamingsender ist der Kanal, der die vollen 90 Minuten aus Katar heute exklusiv im Livestream zeigt / überträgt.

Die Übertragung des Klub-WM-Finales beginnt um 18.45 Uhr, dann läutet DAZN den Countdown ein und überträgt dann ab 19 Uhr das Spiel, wenn der Ball ins Rollen gebracht wurde. Hier bekommt Ihr ein paar Details zum Livestream auf DAZN - inklusive der zuständigen Crew.

Anpfiff : 19 Uhr

: 19 Uhr Vorberichte : ca. 18.50 Uhr

: ca. 18.50 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Kosten für die Übertragung: Gratis mit dem Probemonat

Klub-WM, Übertragung: FC Bayern München vs. UANL Tigres heute kostenlos sehen

Ihr habt richtig gelesen: FC Bayern München vs. UANL Tigres kann heute kostenlos im Livestream geschaut werden, wenn Ihr noch kein Abonnement bei DAZN habt und dementsprechend einen Gratismonat abstauben könnt. Mit diesem bekommt Ihr 30 Tage gratis zur Verfügung gestellt - zudem sind alle anderen Sportevents in dieser Zeit ebenfalls kostenlos.

Der Probemonat kostet Euch nichts, erst ab Tag 31 würde das Abonnement etwas kosten - nämlich entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabonnement. Kündigen könnt Ihr wann immer Ihr wollt - einen Grund muss es dafür nicht geben.

FC Bayern München gegen Tigres UANL läuft heute ... ... im TV auf DAZN (nur Smart-TV) ... im Livestream auf DAZN ... im LIVE-TICKER bei Goal ... in den Highlights auf DAZN

Klub-WM, Übertragung: FC Bayern München vs. UANL Tigres und die bisherigen Sieger

Jahr Sieger Finalgegner 2019 FC Liverpool Flamengo Rio de Janeiro 2018 Real Madrid al Ain Club 2017 Real Madrid Gremio Porto Alegre 2016 Real Madrid Kashima Antlers 2015 FC Barcelona River Plate 2014 Real Madrid CA San Lorenzo 2013 FC Bayern München Raja Casablanca 2012 Corinthians Sao Paolo FC Chelsea 2011 FC Barcelona FC Santos

Klub-WM, Übertragung: FC Bayern München vs. UANL Tigres heute live - der Vorbericht

Auf den historischen Spuren des FC Barcelona: Bayern München will sich bei der Klub-WM nach einer außergewöhnlichen Saison die Krone aufsetzen.

ar-Rayyan/München (SID) Karl-Heinz Rummenigge träumt schon vom "absoluten all time high" für den FC Bayern, Kapitän Manuel Neuer spricht von einer "historischen Chance": Der deutsche Rekordmeister will sich die Krone aufsetzen - nach "einer der besten Saisons in der ganzen Geschichte des Fußballs", wie Robert Lewandowski schwärmt. Die Münchner sind heiß auf das "Sextuple", sechs Titel in einer Saison, wie sie nur 2009 das legendäre Team des FC Barcelona um Lionel Messi, Xavi und Zlatan Ibrahimovic mit Trainer Pep Guardiola gewann.

Und nun die Bayern? "Wir sind hierher gekommen, um diesen Titel zu holen. Das wäre das i-Tüpfelchen und auch in der erfolgreichen Vereinshistorie von Bayern München ein besonderer Erfolg", betonte Trainer Hansi Flick vor dem Finale der Klub-WM im Education City Stadium in ar-Rayyann am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) gegen UANL Tigres aus Mexiko. Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", verdeutlichte auch Neuer.

Längst ist das Anreise-Chaos nach Doha vergessen. Der Fokus bei den Stars aus München ist nach dem lockeren 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Al Ahly Kairo voll auf das Endspiel gerichtet. "Für uns alle wäre es außergewöhnlich, deshalb sind wir besonders heiß, diesen großen Titel zu gewinnen", betonte Joshua Kimmich. Für Lewandowski ist es schlicht "die Kirsche auf der Torte" - ein "extra besonderer Preis".

Dass seine Bayern nach kräftezehrenden Monaten mental müde sein könnten, glaubt Vorstandschef Rummenigge nicht - im Gegenteil. "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen – aber sie wollen dennoch immer noch mehr", sagte er über Neuer, Kimmich und Co. bewundernd und fügte stolz an: "Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs."

Um gegen Tigres bei 100 Prozent zu sein, gönnte Flick seinem Team bei sommerlichen Temperaturen einige Stunden Erholung, ehe am Mittwochnachmittag das Abschlusstraining anstand. "Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich Körner sammeln", sagte Flick.

Denn der Gegner um den französischen Altstar Andre-Pierre Gignac (35) sei gefährlich, warnte er. Von der Leistung der Mexikaner im Halbfinale gegen Palmeiras aus Brasilien (1:0/Tor: Gignac) sei er "sehr beeindruckt" gewesen, betonte der Bayern-Coach: "Das ist eine sehr dynamische Mannschaft, sehr athletisch. Sie haben sehr viel Intensität in ihrem Spiel. Da müssen wir gut dagegenhalten."

Fehlen werden weiterhin Leon Goretzka und Javi Martinez, die nach ihrer Corona-Quarantäne in München bleiben mussten. Vom Rest erwarte er, sagte Flick, "dass wir die Dinge noch besser machen. Das ist wichtig."

Zumal auch Tigres seine historische Chance nutzen will. "Noch nie ist ein mexikanisches Team so weit gekommen. Aber wir wollen noch mehr", sagte Stürmer Carlos Gonzalez und fügte voller Zuversicht an: "Wir sind fest überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen können."

Klub-WM, Finale: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Rocca - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski. - Trainer: Flick

Tigres: Guzman - Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas - Aqino, Rafael Carioca, Pizarro, Quinones - Gonzalez, Gignac. - Trainer: Ferretti