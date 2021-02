FC Bayern krönt sich dank 1:0 gegen Tigres zum Klub-Weltmeister! Das Finale im TICKER zum Nachlesen

Im Finale der Klub-WM traf der FC Bayern München am Donnerstag auf Tigres aus Mexiko. Dank Pavard holte sich der FCB verdient den Titel.

Bayern München hat mit seinem historischen Triumph bei der Klub-WM als erst zweite Fußball-Mannschaft alle sechs möglichen Titel geholt. Der deutsche Rekordmeister setzte sich im Finale in Katar mit 1:0 (0:0) gegen den mexikanischen Vertreter UANL Tigres durch.

Abwehrspieler Benjamin Pavard (59.) schoss die Bayern zum zweiten Erfolg bei der Kontinente-Meisterschaft nach 2013. 1976 und 2001 holte der Champions-League-Sieger zudem den Weltpokal.

Der "Sixpack" mit allen zu erreichenden Trophäen war vor den Bayern nur dem FC Barcelona unter Trainer Pep Guardiola 2009 gelungen. Die Münchner hatten sich zuvor neben dem Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal mit dem Triumph in der Königsklasse bereits das Triple gesichert. Dazu kamen der deutsche und der europäische Supercup.

FC Bayern München vs. UANL Tigres Endstand: 1:0 Tore: 1:0 Pavard (61.) Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Gnabry (64. Tolisso), Sane (73. Musiala), Coman (73. Costa) - Lewandowski (73. Choupo-Moting) Aufstellung Tigres: Guzman - Rodriguez (80. J. Quinones), Salcedo, Reyes, Duenas - Pizarro, Carioca - Aquino, L. Quinones - Gonzalez, Gignac Gelbe Karten: Duenas (Tigres, 42.), Rodriguez (Tigres, 69.), Carioca (Tigres, 90.)

Spielende | Der FC Bayern München ist FIFA-Klub-Weltmeister 2020! Im Finale des zur vergangenen Saison gehörenden Wettbewerbs setzt sich der deutsche Rekordmeister gegen UNAL Tigres mit 1:0 durch. Was sich knapp anhört, war letztlich eine eindeutige Angelegenheit. Der europäische Vertreter hatte das Geschehen weitgehend im Griff. Doch wie bereits im Halbfinale ließen die Münchener zu viele Chancen liegen. So musste der Treffer nach knapp einer Stunde reichen.

ABPFIFF | Bayern München vs. Tigres 1:0 - der FCB ist Klub-Weltmeister!

90.+1 | Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Es gibt vier Minuten Gnadenfrist für die Mexikaner.

90. Minute | Jetzt legt Douglas Costa für Eric Maxim Choupo-Moting auf, der halblinks in der Box mit dem linken Fuß abzieht. Der Ball streicht über den Querbalken. Der FC Bayern macht das zweite Tor einfach nicht.

90. Minute | FC Bayern vs. Tigres heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Carioca (Tigres)

88. Minute | An der Strafraumgrenze hat Eric Maxim Choupo-Moting fast schon freie Bahn. Nur noch ein Gegenspieler steht im Weg. Und an dessen Hacken bleibt der Stürmer hängen.

87. Minute | Tigres bekommt keine Schlussoffensive zustande, weil der Gegner weiter nach vorn spielt, das Geschehen so vom eignen Tor fernhält.

85. Minute | Rechts in der Box glänzt Eric Maxim Choupo-Moting mit einer feinen Aktion, hat dann noch die Übersicht und legt für Douglas Costa auf. Dessen Rechtsschuss aus etwa elf Metern muss eigentlich sitzen, tut er aber nicht. Nahuel Guzman pariert stark.

84. Minute | Bei einer Kopfballrückgabe von Carlos Salcedo fehlt die Abstimmung mit dem Torhüter. Der Ball rollt aufs leere Tor zu. Nahuel Guzman hetzt hinterher und erwischt das Spielgerät noch vor der Linie.

83. Minute | Nach einem Einwurf der Mexikaner von der linken Seite springt der Ball etwas unkontrolliert durch den Münchner Sechzehner. Am Torraum setzt Andre-Pierre Gignac zum Fallrückzieher an, säbelt aber an der Pille vorbei. Alphonso Davies klärt im Anschluss.

81. Minute | Aus der zweiten Reihe nimmt Corentin Tolisso ganz genau Maß und wuchtet seinen Rechtsschuss an den linken Pfosten. Von der Torstange springt die Kugel dann direkt in die Arme von Nahuel Guzman.

80. Minute | Erstmals greift Ricardo Ferretti ein, nimmt seinen Rechtsverteidiger Luis Rodriguez vom Feld, um mit Julian Quinones einen Offensivmann bringen zu können.

FC Bayern München - Tigres im LIVE-TICKER | Wechsel bei Tigres: J. Quinones kommt für Rodriguez

79. Minute | Tigres bringt offensiv nichts auf die Reihe. Ein Treffer der Mexikaner liegt auch weiterhin nicht in der Luft. Die Münchener behalten alles im Griff, müssen aber selbstverständlich konzentriert bleiben.

77. Minute | Im Zusammenspiel mit Choupo-Moting gelangt Douglas Costa rechts an den Sechzehner. Der Brasilianer schaut. In der Mitte ist nur Corentin Tolisso. Die Hereingabe folgt trotzdem, die zischt an Freund und Feind vorbei.

74. Minute | Darüber hinaus wird Kingsley Coman durch Douglas Costa ersetzt.

73. Minute | Doch auch Robert Lewandowski wird ans dem Spiel genommen. Dafür stürmt ab sofort Eric Maxim Choupo-Moting.

73. Minute | Sehr früh nimmt Hansi Flick einen Dreifachtausch vor, möchte sicherlich beim einen oeder anderen Kräfte sparen. Die Auswechslung des eher unglücklichen Leroy Sane erscheint zumindest nachvollziehbar. Dafür kommt Jamal Musiala.

FC Bayern vs. Tigres heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Costa kommt für Coman

FC Bayern vs. Tigres heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Choupo-Moting kommt für Lewandowski

FC Bayern vs. Tigres heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Musiala kommt für Sane

73. Minute | Aus der zweiten Reihe haut David Alaba mit dem linken Fuß drauf. Das Geschoss streicht etwa einen halben Meter über die Querlatte.

72. Minute | Obwohl die Mexikaner mehr tun müssen, behält der deutsche Meister weitgehend die Kontrolle und gerät bislang nicht in Schwierigkeiten.

70. Minute | Den fälligen Freistoß von der linken Seite tritt Joshua Kimmich, findet mit der Hereingabe den Schädel von Corentin Tolisso, der am linken Torwinkel vorbeiköpft.

69. Minute | Auf dem linken Flügel möchte Kingsley Coman durchbrechen, wird von Luis Rodriguez mit wahrlich allen Mitteln gestoppt, was allemal eine Gelbe Karte wert ist.

69. Minute | FC Bayern München - Tigres, das Klub-WM-Finale heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Rodriguez (Tigres)

67. Minute | In halblinker Position schreitet Andre-Pierre Gignac zur Ausführung eines Freistoßes, hebt den in den Sechzehner. Dort wird sich Lucas Hernandez in den Ball und klärt mit der Brust.

66. Minute | Natürlich sind die Tigres jetzt gefordert, müssen deutlich mehr tun und etwas riskieren. Was werden die Mexikaner unter diesen Voraussetzungen zustande bringen?

64. Minute | Nun greift Hansi Flick erstmals aktiv ein, holt Serge Gnabry vom Feld, um Corentin Tolisso bringen zu können.

64. Minute | FC Bayern vs.Tigres im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Tolisso kommt für Gnabry

63. Minute | Rechts in der Box zieht Leroy Sane nach einem langen Ball von Joshua Kimmich ab. Dessen Rechtsschuss jedoch findet keine Lücke.

62. Minute | Dem Treffer wird zunächst die Anerkennung verweigert. Robert Lewandowski soll sich im Abseits befunden haben. Es schließt sich eine VAR-Überprüfung an. Dabei wird festegestellt. Kein Abseits - das Tor zählt.

61. Minute | FC Bayern München vs. Tigres heute im LIVE-TICKER | TOOOOOR für den FCB: Pavard trifft

61. Minute | Dann schraubt sich Lewandowski mittig im Strafraum bei einer hohen Flanke im Duell mit Keeper Nahuel Guzman zum Kopfball hoch. Die Pille fällt auf Höhe des rechten Pfostens vor die Füße von Benjamin Pavard, der aus sechs Metern mit dem rechten Fuß ins offene Tor schießt.

57. Minute | Was bei der Mannschaft von Hansi Flick noch gar nicht klappt, sie bekommt Robert Lewandowski nicht in Abschlussposition. Der Weltfußballer hat noch gar keinen Torschuss zu Buche stehen.

55. Minute | Das verpasst jetzt Kingsley Coman, der in zentraler Position an der Strafraumgrenze sofort bei der Ballannahme von Luis Rodriguez gestört wird und somit nicht zum Abschluss gelangt.

53. Minute | Inzwischen strahlen die Münchener wieder mehr Dominanz aus, bleiben darüber hinaus auf dem Weg zurück konsequent. Da fehlt eigentlich nur noch das Tor.

51. Minute | Auf der Gegenseite steckt David Alaba den Ball halblinks in den Sechzehner durch. Serge Gnabry legt sich die Kugel auf den rechten Fuß und zirkelt sie knapp am rechten Torwinkel vorbei.

50. Minute | In dieser Phase beteiligt sich Tigres etwas aktiver am Spiel. Doch es bleibt bei der fehlenden Durchschlagskraft.

48. Minute | Auf der linken Seite tritt Kingsley Coman an, lässt Luis Rodriguez stehen und flankt von der Grundlinie. Für Leroy Sane gerät die Hereingabe ein klein wenig zu hoch. Der bekommt seinen Kopfball nicht genug gedrückt.

46. Minute | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. Minute | Der Ball rollt wieder, die 2. Halbzeit läuft!

FC Bayern München - Tigres heute im LIVE-TICKER: Anstoß zur 2. Halbzeit

Halbzeit | Noch sind keine Tore gefallen im Education City Stadium von Al Rayyan. Im Finale der Klub-WM steht es zwischen dem FC Bayern München und UNAL Tigres 0:0. Der siebenmalige mexikanische Meister hatte in den ersten zwei, drei Minuten sehr forsch losgelegt, letztlich aber über 45 Minuten keine wirkliche Torchance herausgespielt. Die drei statistisch erfassten Torschüsse waren allesamt harmloser Natur. In erster Linie jedoch gab der deutsche Rekordmeister den Ton an. Das Team von Hansi Flick fand zunehmend besser ins Spiel, wurde immer dominanter und legte auch die nötige Ernsthaftigkeit - gerade auch in der Rückwärtsbewegung an den Tag.

FC Bayern München vs. UANL Tigres im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2. | Dann bittet Schiedsrichter Esteban Ostojich die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

45. | Joshua Kimmich schreitet im linken Halbfeld zur Tat, bleibt mit der Ausführung an der Mauer hängen. Dann probiert es Kingsley Coman aus zentraler Position, wird aber abgeblockt.

44. | Luis Rodríguez und Javier Aquino nehmen den durchstartenden Alphonso Davies in die Zange und verursachen einen Freistoß in interessanter Position.

FC Bayern München vs. UANL Tigres im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

42. | Wegen der verzögerten Ausführung eines Einwurfs fängt sich Jesus Duenas die Gelbe Karte ein.

41. | Doch auch der FC Bayern bekommt es derzeit nicht zu Ende gespielt. Seit geraumer Zeit fehlen uns die Höhepunkte.

39. | Im Ansatz zeigen die Tigres ihre spieltechnischen Fähigkeiten. Doch je tiefer es in die gegnerischen Hälfte geht, umso mehr Schwung geht verloren. Die Angriffe verenden regelmäßig noch vor dem Strafraum.

37. | Über die Zweikämpfe versuchen die Mexikaner jetzt, etwas besser zur Geltung zu kommen. Da müssen die Münchener dagegen halten, lassen sich aber natürlich nicht einschüchtern.

34. | Serge Gnabry attackiert Diego Reyes bereits im Strafraum und holt so eine Ecke raus. Die führt Gnabry auf links kurz darauf schnell aus. Die Mexikaner sind nicht sortiert. Links in der Box schießt Leroy Sane sofort und setzt seinen Linksschuss außen ans linke Lattenkreuz.

32. | Infolge einen Eckstoßes von der linken Seite kommt Tigres nun mal wieder zum Abschluss. Nahezu zentral an der Strafraumgrenze zieht Guido Pizarro mit dem rechten Fuß ab. Für Manuel Neuer ist die Aufnamhe des Flachschusses eine Pflichtaufgabe.

30. | Defensiv bietet die Mannschaft von Ricardo Ferretti durchaus etwas an. So konsequent werden die Räume da nicht verdichtet. Das sollte der deutsche Rekordmeister doch alsbald mal ausnutzen können.

28. | Jetzt spielen die Tigres mal wieder etwas mit, gelangen mit einem Angriff bis an den gegnerischen Sechzehner. Dort aber bleibt der Vorstoß stecken.

25. | Dann feuert Kingsley Coman aus der zweiten Reihe. Auch dieser Rechtsschuss aufs linke untere Ecke wird von Nahuel Guzman gehalten.

24. | Geballt stoßen die Münchener in Strafraum vor. Diese Welle muss doch Erfolg bringen. Alphonso Davies möchte einen der zahlreichen Mitspieler anspielen, anstatt die Kugel einfach mal scharf zum Tor zu bringen. So bekommen das die Mexikaner gerade noch geregelt.

23. | Auch in der Folge behalten die Männer von Hansi Flick die Sache unter Kontrolle, wirken zunehmend dominanter. Alphonso Davies scheitert mit einem Distanzschuss an Nahuel Guzman.

19. | Die Video-Schiedsrichter bewerten die Situation. Obwohl Keeper Nahuel Guzman chancenlos ist - ob Lewandowski dort steht oder nicht -, wird dem Treffer von Kimmich die Anerkennung verweigert. Es bleibt beim 0:0.

18. | In halbrechter Position zieht Joshua Kimmich mit dem rechten Fuß ab. Der Mittelfeldspieler trifft den Ball richtig satt. Unhalbtbar schlägt die Kugel im langen Eck ein. Doch nahe der Flugbahn des Balls befindet sich Robert Lewandowski. Und der steht im Abseits. Die Sache muss überprüft werden.

16. | Nach einem Ballverlust von Leroy Sane steckt Guido Pizarro den Ball in die Spitze durch. Luis Quinones läuft nicht schnell genug, um den Pass zu erlaufen. Manuel Neuer ist aufmerksam und früher zur Stelle.

13. | Darüber hinaus haben die Deutschen Spiel und Gegner inzwischen recht gut im Griff, erlangen immer mehr Spielanteile. Einen richtig zwingenden Torabschluss gibt es beiderseits noch nicht zu vermelden.

11. | Nach einem Fehlpass von Benjamin Pavard schaltet Tigres schnell um. Andre-Pierre Gignac macht sich auf den Weg, wird dann von Niklas Süle und David Alaba abgeschirmt. Die Spielverlagerung kommt dennoch bei Luis Quinones an. Dessen Linksschuss aus der zweiten Reihe verfehlt den Kasten von Manuel Neuer deutlich.

10. | Joshua Kimmich darf sich kurz nacheinander um die ersten beiden Ecken der Europäer. Beide Hereingaben passen noch nicht, werden Beute der Mexikaner.

7. | Offenbar hat der deutsche Rekordmeister die richtige Einstellung zu dieser Partie gefunden. Die Münchener wirken hellwach und konzentriert, haben den Anfangsschwung des Kontrahenten eingebremst.

5. | Wenig später schaffen es die Jungs von Hansi Flick in den gegnerischen Strafraum. Rechts in der Box wird Leroy Sane noch abgeblockt. Der anschließende Rechtsschuss von Kingsley Coman aus zentraler Position kommt durch. Voll trifft der französische Nationalspieler die Pille nicht, die von Nahuel Guzman gefangen wird.

4. | Dann findet sich der deutsche Meister langsam besser zurecht, generiert Ballbesitz und bemüht sich so um Pass- und Ballsicherheit.

2. | Die Tigres legen sehr engagiert los, setzen sich gleich in der gegnerischen Hälfte fest. Jetzt zieht Andre-Pierre Gignac einen Freistoß von der linken Seite mit dem rechten Fuß herein, findet aber nur einem Münchner Kopf.

1. | Luis Quinones bringt gleich mal eine Flanke von der linken Seite an. Anspielstation ist natürlich Torjäger Andre-Pierre Gignac. Fürs Erste kommt lediglich ein Eckstoß heraus, der in der Folge nichts einbringt.

FC Bayern München vs. UANL Tigres im LIVE-TICKER: ANPFIFF!

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Die Mexikaner stoßen bei angenehmen Bedingungen und 19 Grad an. Der Rasen präsentiert sich in glänzender Verfassung.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Esteban Ostojich betraut. Der 38-jährige hat als Assistenten seine uruguayischen Landsleute Nicolas Taran und Richard Trinidad dabei.

Vor Beginn | Während der siebenfache mexikanische Meister zum ersten Mal bei der Klub-WM dabei ist und als erste Mannschaft des CONCACAF überhaupt das Finale erreichte, nimmt der deutsche Rekordmeister zum zweiten Mal teil. Verloren wurde bislang noch kein Spiel, denn beim ersten Auftritt 2013 holte man den Titel.

Vor Beginn | Den ersten Schritt dahin legten die Münchener im Halbfinale gegen Al Ahly SC zurück. Gegen den afrikanischen Champions-League-Sieger behauptete sich der deutsche Meister ohne Probleme mit 2:0. Die Tigres hingegen bestreiten heute bereits ihr drittes Match bei dieser Veranstaltung, mussten sie doch bereits eine Runde zuvor einsteigen. Am vergangenen Donnerstag gewannen die Mexikaner gegen die Südkoreaner von Ulsan Hyundai nach Rückstand mit 2:1. Darauf folgte der überraschende 1:0-Erfolg gegen die Brasilianer von Palmeiras. Gegen den Copa-Libertadores-Sieger erzielte der Franzose Andre-Pierre Gignac den Siegtreffer per Elfmeter kurz vor der Pause.

vor Beginn | Das europäische Pendant ist bekanntermaßen der FC Bayern, der die Titelsammlung der vergangenen Monate komplettieren möchte. Nach dem Meistertitel, dem Pokalsieg, der Königsklasse sowie dem europäischen wie dem deutschen Supercup fehlt nur noch der FIFA Club World Cup als nachträgliche Abrundung eines perfekten Jahres 2020. Dazu zählt dieser Wettbewerb offiziell noch, da er ursprünglich im vergangenen Dezember ausgetragen werden sollte.

Vor Beginn | Im Finale um den Titel des Klub-Weltmeisters treffen zwei Champions-League-Sieger aufeinander. UNAL Tigres gewann diesen Wettbewerb in der Konföderation Nord-, Mittelamerikas und der Karibik (CONCACAF). Kurz vor Weihnachten triumphierten die Mexikaner erstmals überhaupt, feierten mit dem Sieg gegen Los Angeles FC in Orlando, Florida nach drei vergeblichen Endspiel-Anläufen den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Vor Beginn | Ricardo Ferretti ändert nach dem erfolgreichen Halbfinale gar nichts, schickt die identische Startelf ins Rennen. Zu dieser gehört mit Carlos Salcedo ein ehemaliger Bundesligaprofi von Eintracht Frankfurt.

Vor Beginn | Im Vergleich zum Halbfinale gibt es beim deutschen Rekordmeister drei Veränderungen. Zunächst hatte Jerome Boateng wegen des Todes seiner ehemaligen Lebensgefährtin Kasia Lenhardt um eine vorzeitige Heimreise gebeten. Dem wurde von Vereinsseite entsprochen. Darüber hinaus wurde Thomas Müller gestern zunächst positiv, dann negativ und dann wieder positiv auf Corona getestet und von der Mannschaft isoliert. Weitere positive Tests gab es bei den Münchenern nicht. Da zudem Marc Roca heute auf der Bank Platz nehmen wird, bringt Hansi Flick mit Niklas Süle, Leroy Sane und Lucas Hernandez drei neue Spieler.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Bayern München geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Coman, Gnabry, Sane, Davies - Lewandowski.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale der Klub-WM und zum Duell FC Bayern München vs. UANL Tigres.

FC Bayern München vs. UANL Tigres heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Gnabry, Sane, Coman - Lewandowski

Tigres setzt auf folgende Aufstellung:

Guzman - Rodriguez, Salcedo, Reyes, Duenas - Pizarro, Carioca - Aquino, Quinones - Gonzalez, Gignac

FC Bayern München vs. UANL Tigres heute im LIVE-TICKER: Die Fakten vor dem Klub-WM-Finale

Makellose Bilanz: Der FC Bayern München gewann alle ihre drei Auftritte im Rahmen einer FIFA Klub WM. Dabei erzielte man immer mindestens zwei Tore und kassierte noch kein einziges.

Der FC Bayern München gewann alle ihre drei Auftritte im Rahmen einer FIFA Klub WM. Dabei erzielte man immer mindestens zwei Tore und kassierte noch kein einziges. Doppelte Premiere: In der Münchner Vereinsgeschichte ist das Klub-WM-Finale heute nicht nur das erste Duell gegen ein Team aus Mittelamerika - auch treten die Mexikaner ihrerseits erstmals gegen einen europäischen Klub an.

In der Münchner Vereinsgeschichte ist das Klub-WM-Finale heute nicht nur das erste Duell gegen ein Team aus Mittelamerika - auch treten die Mexikaner ihrerseits erstmals gegen einen europäischen Klub an. Siegesserie : Der FC Bayern München hat 18 seiner letzten 19 Spiele auf internationaler bzw. europäischer Ebene für sich entschieden. Einzig beim 1:1 am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2020/21 in Madrid gegen Atletico konnte man nicht gewinnen.

: Der FC Bayern München hat 18 seiner letzten 19 Spiele auf internationaler bzw. europäischer Ebene für sich entschieden. Einzig beim 1:1 am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2020/21 in Madrid gegen Atletico konnte man nicht gewinnen. Flick regelt: Für Bayern Münchens Cheftrainer Hansi Flick ist es das 68. Pflichtspiel als Bayern-Coach. Dabei könnte Flick bereits seine 6. Titel einfahren.

FC Bayern München vs. UANL Tigres heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Auf den historischen Spuren des FC Barcelona: Bayern München will sich bei der Klub-WM nach einer außergewöhnlichen Saison die Krone aufsetzen.

ar-Rayyan/München (SID) Karl-Heinz Rummenigge träumt schon vom "absoluten all time high" für den FC Bayern, Kapitän Manuel Neuer spricht von einer "historischen Chance": Der deutsche Rekordmeister will sich die Krone aufsetzen - nach "einer der besten Saisons in der ganzen Geschichte des Fußballs", wie Robert Lewandowski schwärmt. Die Münchner sind heiß auf das "Sextuple", sechs Titel in einer Saison, wie sie nur 2009 das legendäre Team des FC Barcelona um Lionel Messi, Xavi und Zlatan Ibrahimovic mit Trainer Pep Guardiola gewann.

Und nun die Bayern? "Wir sind hierher gekommen, um diesen Titel zu holen. Das wäre das i-Tüpfelchen und auch in der erfolgreichen Vereinshistorie von Bayern München ein besonderer Erfolg", betonte Trainer Hansi Flick vor dem Finale der Klub-WM im Education City Stadium in ar-Rayyann am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) gegen UANL Tigres aus Mexiko. Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", verdeutlichte auch Neuer.

Längst ist das Anreise-Chaos nach Doha vergessen. Der Fokus bei den Stars aus München ist nach dem lockeren 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Al Ahly Kairo voll auf das Endspiel gerichtet. "Für uns alle wäre es außergewöhnlich, deshalb sind wir besonders heiß, diesen großen Titel zu gewinnen", betonte Joshua Kimmich. Für Lewandowski ist es schlicht "die Kirsche auf der Torte" - ein "extra besonderer Preis".

Dass seine Bayern nach kräftezehrenden Monaten mental müde sein könnten, glaubt Vorstandschef Rummenigge nicht - im Gegenteil. "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen – aber sie wollen dennoch immer noch mehr", sagte er über Neuer, Kimmich und Co. bewundernd und fügte stolz an: "Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs."

Um gegen Tigres bei 100 Prozent zu sein, gönnte Flick seinem Team bei sommerlichen Temperaturen einige Stunden Erholung, ehe am Mittwochnachmittag das Abschlusstraining anstand. "Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich Körner sammeln", sagte Flick.

Denn der Gegner um den französischen Altstar Andre-Pierre Gignac (35) sei gefährlich, warnte er. Von der Leistung der Mexikaner im Halbfinale gegen Palmeiras aus Brasilien (1:0/Tor: Gignac) sei er "sehr beeindruckt" gewesen, betonte der Bayern-Coach: "Das ist eine sehr dynamische Mannschaft, sehr athletisch. Sie haben sehr viel Intensität in ihrem Spiel. Da müssen wir von Beginn an hellwach sein."

Fehlen werden weiterhin Leon Goretzka und Javi Martinez, die nach ihrer Corona-Quarantäne in München bleiben mussten. Zudem durfte Jerome Boateng aus privaten Gründen am Mittwoch vorzeitig nach Hause fliegen, "er wird uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen", sagte Flick. Vom Rest erwartet der Trainer, "dass wir die Dinge noch besser machen. Das ist wichtig".

Zumal auch Tigres seine historische Chance nutzen will. "Noch nie ist ein mexikanisches Team so weit gekommen. Aber wir wollen noch mehr", sagte Stürmer Carlos Gonzalez und fügte voller Zuversicht an: "Wir sind fest überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen können."

FC Bayern München vs. UANL Tigres heute im LIVE-TICKER: Der Spielplan der Klub-WM

Runde Datum Uhrzeit / Ergebnis Begegnung Viertelfinale 1 04. Februar 2:1 UANL Tigres - Ulsan Hyundai Viertelfinale 2 04. Februar 0:1 al-Duhail SC - Al Ahly SC Spiel um Platz 5 07. Februar 1:3 Verlierer VF 1 - Verlierer VF 2 Halbfinale 1 07. Februar 0:1 FC Santos / Palmeiras - UNAL Tigres / Ulsan Hyundai Halbfinale 2 08. Februar 2:0 FC Bayern - Al Ahly SC Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 Finale 11. Februar 19 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2

FC Bayern München vs. UANL Tigres heute im LIVE-TICKER: Klub-WM, Finale