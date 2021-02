Klub-WM, Finale live: FC Bayern München vs. UANL Tigres heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Bayern München hat heute die Chance, sich zum Klub-Weltmeister zu krönen. Das Finale gegen Tigres UANL läuft live im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München gegen Tigres UANL lautet heute Abend das Finale der FIFA Klub-WM. Der Weltmeister wird ab 19 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan (Katar) ermittelt.

Die Münchner zogen danke nur eines Sieges gegen Al-Ahly (2:0) ins Finale ein. Der Weg des nord- und mittelamerikanischen Vertreters aus Mexiko dauerte indes länger.

Nach einem 2:1 von Tigres UANL gegen Ulsan Hyundai (Südkorea) und einem 1:0 gegen Palmeiras Sao Paulo (Brasilien) will der CONCACAF-Champions-League-Sieger nun gegen Bayern die Überraschung schaffen

Klub-WM, das Finale live im TV und LIVE-STREAM: Bayern München gegen Tigres UANL wird live übertragen. Goal präsentiert Euch alle Informationen dazu.

Klub-WM, Finale live: FC Bayern München vs. UANL Tigres in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Tigres UANL Datum Donnerstag, 11. Februar 2021 | 19 Uhr Ort Education City Stadium, Al-Rayyan (Katar)

Klub-WM, Finale live: Hier läuft FC Bayern München vs. UANL Tigres heute im LIVE-STREAM

Die Klub-WM wird nicht nur Bayern-Fans an die Bildschirme locken. Doch wo müssen Zuschauer heute einschalten, wenn das Finale live übertragen wird? Goal klärt auf.

Klub-WM, Finale live: DAZN zeigt FC Bayern München vs. Tigres UANL heute im LIVE-STREAM

Das Finale der Klub-WM läuft heute live bei Streaming-Anbieter DAZN. Dort könnt Ihr Bayern beim möglichen sechsten Titelgewinn der Saison im LIVE-STREAM verfolgen.

DAZN zeigt das komplette Spiel inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen live und in voller Länge. Pünktlich zum Anpfiff ab 19 Uhr könnt Ihr Euch im Portal einloggen und das Spiel auswählen.

Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl führen Euch durch den Abend und versorgen Euch mit Analysen.

Klub-WM, Finale live: So empfangt Ihr FC Bayern München vs. Tigres UANL heute im LIVE-STREAM

DAZN ist heute Abend Euer Place-to-be, wenn Ihr das Finale der Klub-WM live verfolgen möchtet. Der LIVE-STREAM zum Spiel steht dabei allen Abonnenten zur Verfügung.

Wer noch nicht registriert ist, kann sich noch heute rechtzeitig vor Anpfiff anmelden - und das sogar kostenlos! Der erste Monat der Mitgliedschaft bei DAZN ist nämlich umsonst.

Solltet Ihr anschließend vom Angebot überzeugt sein, könnt Ihr verlängern. Dann kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung im Überblick.



Klub-WM, Finale heute live: Hier läuft FC Bayern München vs. UANL Tigres heute im TV

Der Streaming-Dienst DAZN ist der exklusive Anbieter der Begegnung. Mithilfe der DAZN-App ist das Spiel auch am Fernseher verfügbar. Einen TV-Sender, der das Finale heute live zeigt, gibt es indes nicht.

Klub-WM, Finale live: FC Bayern München vs. UANL Tigres mit der DAZN-App am Smart-TV

DAZN-Abonnenten können sich die DAZN-App auf den Smart-TV laden und anschließend mit ihrem Konto einloggen. Mit einer stabilen Internetverbindung ist das Finale der Klub-WM via LIVE-STREAM empfangbar.

Somit können es sich alle Fußballfans heute auf der Couch gemütlich machen und Bayern gegen Tigres verfolgen. Wer noch kein Konto bei DAZN besitzt, findet hier alle Informationen zur Anmeldung.

Klub-WM, Finale heute live: Die Aufstellungen von FC Bayern München und Tigres UANL

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff verkündet.

Sobald das passiert ist, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Klub-WM, Finale heute live: FC Bayern München vs. Tigres UANL im LIVE-TICKER von Goal

Neben DAZN berichtet natürlich auch Goal aus Katar und schreibt einen LIVE-TICKER zum Finale der Klub-WM. Dort werden alle wichtigen Szenen zwischen Bayern und Tigres geschildert.

Zudem findet Ihr hier interessante Analysen und Statistiken, womit sich der LIVE-TICKER auch als Ergänzung zum LIVE-STREAM eignet. Klickt Euch hier direkt dorthin!

Klub-WM, Finale heute live: DAZN präsentiert die Highlights von FC Bayern München vs. Tigres UANL

Ihr habt heute Abend keine Zeit, das Spiel live zu verfolgen? Dann könnt Ihr Euch auf DAZN nach Abpfiff auch jederzeit die Highlights anschauen! Ein kurzes Video mit den wichtigsten Szenen steht allen Abonnenten zur Verfügung.

Die Highlights stehen auf Abruf zur Verfügung. Wem die kurzen Ausschnitte nicht reichen, kann den Videotyp auch auf "volles Event" umstellen und das Finale im Re-Live schauen. Alle Infos zur Registrierung bei DAZN haben wir hier noch mal zusammengefasst.

Klub-WM, Finale heute live: Die Übertragung des Endspiels in der Übersicht

FC Bayern München gegen Tigres UANL läuft heute ... ... im TV auf DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM auf DAZN ... im LIVE-TICKER bei Goal ... in den Highlights auf DAZN

Klub-WM, Finale live: FC Bayern München vs. UANL Tigres - Coronafall beim FCB?

Thomas Müller ist offenbar nach dem Training am Mittwoch vor dem Finale bei der Klub-WM in Katar (19 Uhr) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichten Sky, der Bayerische Rundfunk und der kicker am Donnerstag übereinstimmend. Eine Bestätigung seitens der FIFA und des FC Bayern München stand zunächst noch aus.

Müller soll es nach kicker-Angaben aber gut gehen. Kurios: Wie die Bild-Zeitung berichtet, sei der 31-Jährige zunächst positiv, dann bei einem zweiten Test negativ und bei einem dritten Test wiederum positiv getestet worden.

In der Folge sei er von der FIFA für das Endspiel am Abend gesperrt worden. Müller sei nun bereits vom Bayern-Team isoliert und in ein anderes Hotel gebracht worden.

Klub-WM, Finale live: FC Bayern München vs. UANL Tigres und der Vorbericht

Auf den historischen Spuren des FC Barcelona: Bayern München will sich bei der Klub-WM nach einer außergewöhnlichen Saison die Krone aufsetzen.

ar-Rayyan/München (SID) Karl-Heinz Rummenigge träumt schon vom "absoluten all time high" für den FC Bayern, Kapitän Manuel Neuer spricht von einer "historischen Chance": Der deutsche Rekordmeister will sich die Krone aufsetzen - nach "einer der besten Saisons in der ganzen Geschichte des Fußballs", wie Robert Lewandowski schwärmt. Die Münchner sind heiß auf das "Sextuple", sechs Titel in einer Saison, wie sie nur 2009 das legendäre Team des FC Barcelona um Lionel Messi, Xavi und Zlatan Ibrahimovic mit Trainer Pep Guardiola gewann.

Und nun die Bayern? "Wir sind hierher gekommen, um diesen Titel zu holen. Das wäre das i-Tüpfelchen und auch in der erfolgreichen Vereinshistorie von Bayern München ein besonderer Erfolg", betonte Trainer Hansi Flick vor dem Finale der Klub-WM im Education City Stadium in ar-Rayyann am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) gegen UANL Tigres aus Mexiko. Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", verdeutlichte auch Neuer.

Längst ist das Anreise-Chaos nach Doha vergessen. Der Fokus bei den Stars aus München ist nach dem lockeren 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Al Ahly Kairo voll auf das Endspiel gerichtet. "Für uns alle wäre es außergewöhnlich, deshalb sind wir besonders heiß, diesen großen Titel zu gewinnen", betonte Joshua Kimmich. Für Lewandowski ist es schlicht "die Kirsche auf der Torte" - ein "extra besonderer Preis".

Dass seine Bayern nach kräftezehrenden Monaten mental müde sein könnten, glaubt Vorstandschef Rummenigge nicht - im Gegenteil. "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen – aber sie wollen dennoch immer noch mehr", sagte er über Neuer, Kimmich und Co. bewundernd und fügte stolz an: "Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs."

Um gegen Tigres bei 100 Prozent zu sein, gönnte Flick seinem Team bei sommerlichen Temperaturen einige Stunden Erholung, ehe am Mittwochnachmittag das Abschlusstraining anstand. "Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich Körner sammeln", sagte Flick.

Denn der Gegner um den französischen Altstar Andre-Pierre Gignac (35) sei gefährlich, warnte er. Von der Leistung der Mexikaner im Halbfinale gegen Palmeiras aus Brasilien (1:0/Tor: Gignac) sei er "sehr beeindruckt" gewesen, betonte der Bayern-Coach: "Das ist eine sehr dynamische Mannschaft, sehr athletisch. Sie haben sehr viel Intensität in ihrem Spiel. Da müssen wir gut dagegenhalten."

Fehlen werden weiterhin Leon Goretzka und Javi Martinez, die nach ihrer Corona-Quarantäne in München bleiben mussten. Vom Rest erwarte er, sagte Flick, "dass wir die Dinge noch besser machen. Das ist wichtig."

Zumal auch Tigres seine historische Chance nutzen will. "Noch nie ist ein mexikanisches Team so weit gekommen. Aber wir wollen noch mehr", sagte Stürmer Carlos Gonzalez und fügte voller Zuversicht an: "Wir sind fest überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen können."

Klub-WM, Finale: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Rocca - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski. - Trainer: Flick

Tigres: Guzman - Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas - Aqino, Rafael Carioca, Pizarro, Quinones - Gonzalez, Gignac. - Trainer: Ferretti