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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"Kloppo wird nach dem Leistungsprinzip gehen": Ex-Bundesliga-Coach geht von DFB-Aus für Leroy Sane aus

UEFA Nations League A
Deutschland
L. Goretzka
Jürgen Klopp
Leroy Sané

Bei der WM überzeugte er nicht, im Klub ist er seinen Stammplatz los: Für einen Flügelspieler könnte es unter Klopp schwer werden.

Der ehemalige Bundesligatrainer Peter Neururer rechnet damit, dass die Zeit von Leroy Sane (Galatasaray Istanbul) in der deutschen Nationalmannschaft vorüber ist. Der 71-Jährige geht davon aus, dass Sanes Name nicht auf der Kaderliste des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp steht, wenn dieser am 17. September sein erstes DFB-Aufgebot für die anstehenden Partien in der Nations League veröffentlicht.

Bei Sport1 sagte Neururer: "Kloppo wird nach dem Leistungsprinzip gehen. Ich liebe diesen Spieler, diesen Spielertypen. Der könnte auf Augenhöhe mit Messi spielen. Aber: Wann hat er das zum letzten Mal gezeigt?"

Sane habe genügend Zeit und Möglichkeiten gehabt, betonte er. "Ich glaube nicht, dass er bei Galatasaray imstande ist, kontinuierlich Leistung zu erbringen, dass Jürgen Klopp auf ihn zurückgreift. Die Zeit ist leider abgelaufen und ich glaube nicht, dass er zurückkommt", so Neururer.

Seine Vorhersage hat durchaus einen aktuellen Anstrich. Denn beim türkischen Meister hat Sane seinen Stammplatz auf dem rechten Flügel verloren, dies soll auch in den vergangenen Tagen zu Unruhe geführt haben.

Sanes bisherige Laufbahn in der deutschen Nationalelf glich seit seinem Debüt im Herbst 2015 einer Achterbahnfahrt. Der 30-Jährige absolvierte bislang 80 Länderspiele, in denen ihm 18 Tore gelangen. Unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann wurde Sane zwischenzeitlich nicht berufen, ehe der Ex-Coach ihn doch wieder nominierte und bei der verpatzten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zum Stammspieler machte. Wie viele andere deutsche Spieler enttäuschte Sane allerdings bei der Endrunde, die im peinlichen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay mündete.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Peter Neururer sieht DFB-Zukunft für Leon Goretzka

Während Neururer also bei Sane skeptisch ist, glaubt er an eine Fortsetzung der DFB-Karriere von dessen ehemaligem Bayern-Kamerad Leon Goretzka. Der 31-Jährige kam bei der WM kaum zu Zuge und war später wegen vermeintlicher Abkapselung von der Mannschaft und Wegduckens im Elfmeterschießen gegen Paraguay in den Schlagzeilen.

Neururer ist aber guter Dinge, dass der zentrale Mittelfeldmann nach seinem ablösefreien Wechsel in die Premier League zu Aston Villa auftrumpfen wird. Bei den Bayern habe Goretzka am Ende zwar "nur noch sporadisch gespielt", aber: "Ich bin davon überzeugt: Wenn Leon gesund bleiben sollte, wird er bei Aston Villa seine Leistung bringen. Diese Leistung, die er bringen kann, dürfte ausreichend dafür sein, um wieder (in die Nationalmannschaft; d. Red.) zurückzukommen."

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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