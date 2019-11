Jürgen Klopp: Das war mein schlimmster Liverpool-Moment

Jürgen Klopp spricht vor dem Duell gegen Manchester City über seinen schlimmsten Moment als Trainer des FC Liverpool.

Im April 2018 wurde Sean Cox, Fan des , von Anhängern der AS Roma im Rahmen des Halbfinals der Champions League lebensgefährlich verletzt. Für Reds-Coach Jürgen Klopp war dies der schlimmste Moment in seiner Zeit als Trainer an der Anfield Road.

"Das war der Tiefpunkt meiner Zeit in Liverpool", erklärte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen am Sonntag, bei dem Cox zum ersten Mal nach eineinhalb Jahren wieder ein Spiel im Stadion besuchen wird.

"So etwas darf nicht passieren. Grundsätzlich nicht im Leben und natürlich auch nicht im Zusammenhang mit einem Fußballspiel", so Klopp weiter. "Ich hoffe, dass Sean die Liebe zum Klub alle Kraft und Stärke für seine Rehabilitation gegeben hat. Ich hoffe, wir können es organisieren, dass ich ihn vor dem Spiel sehen kann. Das will ich wirklich."