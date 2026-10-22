"Kleiner Muskelbündelriss": Luis Diaz fällt beim FC Bayern länger aus

Der FC Bayern muss in der nächsten Zeit auf Flügelstürmer Luis Diaz verzichten. Der Angreifer verletzte sich beim 2:2 gegen Arsenal in der Champions League am Mittwochabend.

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, hat sich der kolumbianische Nationalspieler "einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen". Eine Ausfallzeit nannten die Münchener nicht, allerdings wird Diaz damit Cheftrainer Vincent Kompany "vorerst" nicht zur Verfügung stehen.

Diaz hatte gegen die Gunners zunächst überraschend nur auf der Bank gesessen. Eine Blessur aus dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Wochenende (6:1) war Schuld daran. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung musste er schon wieder ausgewechselt werden.

Cheftrainer Vincent Kompany hoffte nach dem Spiel bei DAZN noch: "Ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Aber wenn es das zweite Mal passiert, macht man sich immer etwas Sorgen." FCB-Sportvorstand Max Eberl erklärte: "Er hatte vor dem Spiel schon muskuläre Probleme und hat es nun wieder leicht gespürt. Wir wollten kein Risiko eingehen. Warten wir es ab."

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Bei Diaz war vor seiner Verletzung der Knoten geplatzt. Nachdem er zuvor vor allem Schwierigkeiten im Abschluss hatte, schnürte er gegen RB einen Dreierpack.

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Eigentlich sollte Diaz im Duell mit Leipzig schon in der Schlussviertelstunde ausgewechselt werden, allerdings hatte Kompany sein Kontingent bereits ausgeschöpft. "Wir hatten ein bisschen Angst, dass etwas passiert ist", schilderte der Belgier. "Wir hatten eigentlich Glück, dass er am Dienstag trainiert hat, aber nicht zu 100 Prozent." Im Kracher gegen Arsenal wollte Diaz dann aber gerne im Kader stehen: "Heute morgen kam er und hat gesagt: 'Coach, ich will dabei sein.'"

Auf den FC Bayern wartet auch in den kommenden Tagen ein straffes Programm: Am Sonntag reisen die Münchener in der Bundesliga zum Tabellendritten SC Freiburg. Es folgt am Dienstag das DFB-Pokalspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Magdeburg. Wiederum vier Tage später empfängt der FCB in der Liga Borussia Dortmund.