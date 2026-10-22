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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Falko Blöding

"Kleiner Muskelbündelriss": Luis Diaz fällt beim FC Bayern länger aus

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
SC Freiburg - Bayern München
Bundesliga
L. Diaz

Der Linksaußen verletzte sich im Duell mit den Gunners am Oberschenkel.

Der FC Bayern muss in der nächsten Zeit auf Flügelstürmer Luis Diaz verzichten. Der Angreifer verletzte sich beim 2:2 gegen Arsenal in der Champions League am Mittwochabend.

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, hat sich der kolumbianische Nationalspieler "einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen". Eine Ausfallzeit nannten die Münchener nicht, allerdings wird Diaz damit Cheftrainer Vincent Kompany "vorerst" nicht zur Verfügung stehen.

Diaz hatte gegen die Gunners zunächst überraschend nur auf der Bank gesessen. Eine Blessur aus dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Wochenende (6:1) war Schuld daran. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung musste er schon wieder ausgewechselt werden.

Cheftrainer Vincent Kompany hoffte nach dem Spiel bei DAZN noch: "Ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Aber wenn es das zweite Mal passiert, macht man sich immer etwas Sorgen." FCB-Sportvorstand Max Eberl erklärte: "Er hatte vor dem Spiel schon muskuläre Probleme und hat es nun wieder leicht gespürt. Wir wollten kein Risiko eingehen. Warten wir es ab."

Bei Diaz war vor seiner Verletzung der Knoten geplatzt. Nachdem er zuvor vor allem Schwierigkeiten im Abschluss hatte, schnürte er gegen RB einen Dreierpack.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

FC Bayern spielt demnächst unter anderem gegen den BVB

Eigentlich sollte Diaz im Duell mit Leipzig schon in der Schlussviertelstunde ausgewechselt werden, allerdings hatte Kompany sein Kontingent bereits ausgeschöpft. "Wir hatten ein bisschen Angst, dass etwas passiert ist", schilderte der Belgier. "Wir hatten eigentlich Glück, dass er am Dienstag trainiert hat, aber nicht zu 100 Prozent." Im Kracher gegen Arsenal wollte Diaz dann aber gerne im Kader stehen: "Heute morgen kam er und hat gesagt: 'Coach, ich will dabei sein.'"

Auf den FC Bayern wartet auch in den kommenden Tagen ein straffes Programm: Am Sonntag reisen die Münchener in der Bundesliga zum Tabellendritten SC Freiburg. Es folgt am Dienstag das DFB-Pokalspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Magdeburg. Wiederum vier Tage später empfängt der FCB in der Liga Borussia Dortmund.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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