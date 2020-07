Bericht: Klaus Gjasula verlässt Paderborn und steht vor Wechsel zum HSV

Klaus Gjasula hat seinen auslaufenden Vertrag in Paderborn nicht verlängert. Nun zieht es den "Gelb-König" offenbar nach Hamburg.

Der defensive Mittelfeldspieler Klaus Gjasula, dessen Vertrag beim -Absteiger kürzlich ausgelaufen war, steht offenbar kurz vor einem ablösefreien Wechsel zum . Das berichtet Sport1.

Der 30-Jährige wird aller Voraussicht nach noch am Mittwoch einen Kontrakt beim Zweitligisten unterschreiben. Paderborn-Trainer Steffen Baumgarte ließ diesbezüglich im Westfalenblatt verlauten: "Ich weiß, wo er hingeht, werde den Verein, bei dem Klaus am Mittwoch unterschreiben wird, aber für mich behalten. Was ich sagen kann, ist, dass es eine schöne Herausforderung für ihn wird."

Gjasula verlässt Paderborn: "Hätte mich gerne anders verabschiedet"

Gjasula hatte am Dienstag via Instagram verkündet , dass er Paderborn nach zwei Jahren verlassen wird: "Ich hätte mich gerne anders verabschiedet, aber leider lässt sich das nicht ändern", schrieb Gjasula.

Der Deutsch-Albaner wechselte 2018 vom Drittligisten Hallescher FC nach Paderborn und stieg mit dem SC in die Bundesliga auf. In der vergangenen Saison sammelte Gjasula 17 Gelbe Karten in 29 Spielen und stellte damit einen Rekord auf.