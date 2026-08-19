Klatsche für den FC Bayern! Lennart Karl sieht unglaubliche Show von Stuttgart-Juwel

Die Jugend der Schwaben setzte sich auf dem Campus des deutschen Rekordmeisters mit 6:1 (4:0) durch. Überragender Mann auf dem Platz war Eniz Redzepi, der alle vier Tore in der ersten Hälfte erzielte und kurz nach Wiederanpfiff (50.) ein fünftes Mal zuschlug. Chris Afanou markierte den Ehrentreffer für die Münchner, ehe Kirill Serdiuk in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Die Bayern hatten die ersten beide Spiele der Gruppe D in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga noch gewonnen. Die Stuttgarter unterlagen am vergangenen Wochenende indes dem FC Ingolstadt mit 2:3. Dennoch war es das vorgezogene Gipfeltreffen im Süden, dem auch Karl zur Unterstützung seiner ehemaligen Teamkollegen auf der Tribüne beiwohnte. Der 18-Jährige laboriert noch an den Folgen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel, der ihm auch die Teilnahme an der WM gekostet hatte.

"Obwohl wir in der Anfangsphase ein gutes Spiel hingelegt haben, war es am Ende, auch in der Höhe, eine verdiente Niederlage", erklärte Bayerns U19-Cheftrainer Leonhard Haas nach dem Spiel: "Stuttgart war einfach effizienter. Aus diesem Spiel müssen wir unsere Lehren ziehen und es am Sonntag besser machen." Dann geht es für die FCB-Youngster gegen VfB-Bezwinger Ingolstadt. Stuttgart trifft hingegen auf die SpVgg Unterhaching.

VfB Stuttgart: Dürfte Eniz Redzepi auch für den DFB spielen?

Der VfB-Nachwuchs um Redzepi führt durch den Kantersieg nun die Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses (+5) an. Fünferpacker Redzepi steht nach nun drei Partien bei bereits acht Saisontoren.

Der 18-Jährige besitzt sowohl die albanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Für Albaniens U19 lief er bereits dreimal auf. Weil er noch kein A-Länderspiel absolviert hat, könnte der Torjäger aber auch weiterhin für den DFB spielen.



