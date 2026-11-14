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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images
Tim Ursinus

Klartext wegen Manuel Neuer und Jonas Urbig vom FC Bayern! Trainerlegende findet Debatte "total ungerecht"

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Trainerlegende Friedhelm Funkel hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass nach seiner erneuten Fußverletzung Zweifel an Manuel Neuer gehegt werden.

Zuletzt waren Stimmen lauter geworden, wonach der FC Bayern München über eine sofortige Änderung der Hackordnung im Tor nachdenken und Edelvertretung Jonas Urbig schon jetzt zur Nummer eins befördern solle.

"Ich sehe überhaupt keine Torwartproblematik beim FC Bayern", erklärte Funkel bei Absolut Fussball und betonte: "Ich finde das total ungerecht, dass Manuel Neuer jetzt so in Frage gestellt wird und dass diverse Personen ihm raten, aufzuhören und so weiter. Das ist aus meiner Sicht, Entschuldigung für den Ausdruck, Bullshit!"

Neuer fehlt dem deutschen Rekordmeister bereits zum dritten Mal mit einer Fußverletzung in der noch verhältnismäßig jungen Saison und wird voraussichtlich erst im neuen Jahr wieder den Münchner Kasten hüten können. Der 40-Jährige wird seine Karriere aller Voraussicht nach im Sommer beenden, wie er in den vergangenen Monaten bereits mehrfach angedeutet hatte.

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Dann soll Urbig endgültig in seine Fußstapfen treten, der in dieser Spielzeit bereits achtmal - aufgrund der Verletzungen öfter als abgesprochen - für den Routinier einsprang und dabei elf Gegentore kassierte. Neuer leistete sich in dieser Saison derweil die ein oder andere Unsicherheit.

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Nach seinem Comeback wird Neuer zunächst wieder in den wichtigen Spielen im Tor stehen, glaubt auch Funkel. "Neuer ist nach wie vor ein hervorragender Torwart und zur Konstellation, die der FC Bayern mit den beiden Torhütern hat: Besser geht es doch gar nicht. Jetzt wird Urbig bis Weihnachten wahrscheinlich seine Spiele bekommen und sich weiterentwickeln, dann wird Manuel wieder gesund sein. Der hat schon viel, viel schwerere Verletzungen weggesteckt und ist wiedergekommen, er wird auch jetzt wiederkommen und dann geht es in der Rückrunde weiter", sagte der 72-Jährige.

Außerdem sieht Funkel keine "bessere Herangehensweise, um der Nachfolger von einem der besten Torhüter der Welt zu werden", ergänzte er. "Wenn Manuel dann am Ende der Saison aufhört, dann ist Urbig mit seinen vielleicht 20, 22 oder 25 Einsätzen bereit, das Zepter zu übernehmen." Deshalb sei auch "0,0 Kritik" am FC Bayern angebracht.

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Funkel sagt Urbig indes auch eine große Karriere in der deutschen Nationalmannschaft voraus, für die er unter Bundestrainer Jürgen Klopp bereits zweimal zum Einsatz kam und auch im aktuellen Kader steht. Der 23-Jährige sei "ruhig, ausgeglichen, der hält gut und ist gut mit dem Fuß. Das ist ein Top-Torwart mit der Erfahrung dann und dem Druck, den er ja jetzt schon hatte."

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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