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Trainerlegende Friedhelm Funkel hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass nach seiner erneuten Fußverletzung Zweifel an Manuel Neuer gehegt werden.

Zuletzt waren Stimmen lauter geworden, wonach der FC Bayern München über eine sofortige Änderung der Hackordnung im Tor nachdenken und Edelvertretung Jonas Urbig schon jetzt zur Nummer eins befördern solle.

"Ich sehe überhaupt keine Torwartproblematik beim FC Bayern", erklärte Funkel bei Absolut Fussball und betonte: "Ich finde das total ungerecht, dass Manuel Neuer jetzt so in Frage gestellt wird und dass diverse Personen ihm raten, aufzuhören und so weiter. Das ist aus meiner Sicht, Entschuldigung für den Ausdruck, Bullshit!"

Neuer fehlt dem deutschen Rekordmeister bereits zum dritten Mal mit einer Fußverletzung in der noch verhältnismäßig jungen Saison und wird voraussichtlich erst im neuen Jahr wieder den Münchner Kasten hüten können. Der 40-Jährige wird seine Karriere aller Voraussicht nach im Sommer beenden, wie er in den vergangenen Monaten bereits mehrfach angedeutet hatte.

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Dann soll Urbig endgültig in seine Fußstapfen treten, der in dieser Spielzeit bereits achtmal - aufgrund der Verletzungen öfter als abgesprochen - für den Routinier einsprang und dabei elf Gegentore kassierte. Neuer leistete sich in dieser Saison derweil die ein oder andere Unsicherheit.

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Nach seinem Comeback wird Neuer zunächst wieder in den wichtigen Spielen im Tor stehen, glaubt auch Funkel. "Neuer ist nach wie vor ein hervorragender Torwart und zur Konstellation, die der FC Bayern mit den beiden Torhütern hat: Besser geht es doch gar nicht. Jetzt wird Urbig bis Weihnachten wahrscheinlich seine Spiele bekommen und sich weiterentwickeln, dann wird Manuel wieder gesund sein. Der hat schon viel, viel schwerere Verletzungen weggesteckt und ist wiedergekommen, er wird auch jetzt wiederkommen und dann geht es in der Rückrunde weiter", sagte der 72-Jährige.

Außerdem sieht Funkel keine "bessere Herangehensweise, um der Nachfolger von einem der besten Torhüter der Welt zu werden", ergänzte er. "Wenn Manuel dann am Ende der Saison aufhört, dann ist Urbig mit seinen vielleicht 20, 22 oder 25 Einsätzen bereit, das Zepter zu übernehmen." Deshalb sei auch "0,0 Kritik" am FC Bayern angebracht.

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Funkel sagt Urbig indes auch eine große Karriere in der deutschen Nationalmannschaft voraus, für die er unter Bundestrainer Jürgen Klopp bereits zweimal zum Einsatz kam und auch im aktuellen Kader steht. Der 23-Jährige sei "ruhig, ausgeglichen, der hält gut und ist gut mit dem Fuß. Das ist ein Top-Torwart mit der Erfahrung dann und dem Druck, den er ja jetzt schon hatte."