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Der FC Bayern sucht nach einem neuen Ersatztorhüter. Loris Karius gehört offenbar zu den Kandidaten. Nun äußerte er sich zu den Gerüchten.

Torhüter Loris Karius vom Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 haben die Gerüchte über einen möglichen Sommer-Wechsel zum FC Bayern kalt gelassen. "Ich habe es gelesen zu Hause", sagte der 33-Jährige nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart: "Aber das passt auch jetzt gar nicht, irgendwelche Spekulationen zu kommentieren. Ich habe mit niemandem gesprochen, stehe mit niemandem in Kontakt."

Unter der Woche war Karius als möglichen Backup-Keeper in München ins Spiel gebracht worden. Neben Karius, der gegen Stuttgart schon wieder zum "Man of the Match" gewählt wurde, werden auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, Kevin Trapp von Paris FC und Bernd Leno vom FC Fulham als mögliche Kandidaten für die Torwartposition hinter Jonas Urbig gehandelt, sollte Manuel Neuer seine Karriere im Sommer beenden.

"Meine tägliche Arbeit hier ist anspruchsvoll genug. Ich fühle mich sehr wohl auf Schalke und spiele sehr gerne hier. Wir haben in den nächsten Wochen einiges vor, deswegen ist mein voller Fokus darauf", sagte Karius bei Sky. Es sei "sehr, sehr schön, hier im Tor zu stehen vor der Nordkurve. Da kann man sich schon geehrt fühlen."

Getty Images

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Lothar Matthäus: Kein Dementi von Loris Karius

Ein generelles Dementi sieht für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus jedoch anders aus. "Wenn es nur ein Gerücht wäre, hätte er ja sagen können: 'Es ist nur ein Gerücht.'" Aber: "Er hat es nicht gemacht. Außerdem spricht man als Verein nicht direkt mit dem Spieler, sondern mit seinem Management", sagte Matthäus in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky.

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Er "glaube auch, dass man irgendwie von seinem Management einen Kontakt hat. Weil Bayern sucht – und das ist kein Geheimnis – für die nächsten Jahre nach einer neuen Nummer zwei mit Erfahrung, mit Reife, mit Qualität", so Matthäus: "Und in dieses Bild passt Loris Karius."

Zuletzt hatte sich Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann hinsichtlich möglicher Abwerbeversuche des Rekordmeisters gelassen gegeben. "Da bin ich ganz entspannt und kann selbstbewusst sagen: Man ist doch lieber die Nummer eins auf Schalke, als woanders nur Ersatz zu sein", sagte Tillmann der WAZ.