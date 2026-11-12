Klare Ansage nach umstrittener Jubel-Geste: Hans-Joachim Watzke wird gegenüber BVB-Star Felix Nmecha deutlich

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Der Jubel von BVB-Star Felix Nmecha schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun äußert sich auch der Präsident des BVB.

Borussia Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke hat Verständnis für die Aufregung um die kontroverse Jubel-Geste von Felix Nmecha geäußert.

Im Podcast von "colourFIELD tell-a-vision" sprach Watzke ausführlich über die derzeit laufende Debatte. Dass sich die Fan- und Förderabteilung der Schwarzgelben zu Wort meldete und eine klare Abgrenzung von der Kampagne "The King’s Return" und dem Netzwerk "Ballers in God" forderte, sei für ihn nachvollziehbar.

"Es ist das gute Recht der Fanabteilung, so eine Diskussion anzustoßen. Ich war am Montag bei ihrer Jahreshauptversammlung. Es war schon so, dass der Anteil derjenigen, die sich an Teilen seines Jubels gestört haben, deutlich in der Mehrheit war. Dann muss man es ernst nehmen und diskutieren", sagte Watzke.

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Nach seinem Doppelpack am Samstag beim 2:1-Sieg des BVB gegen die SV Elversberg war Nmecha erneut mit einer Jubel-Geste aufgefallen, mit der er seine Unterstützung für "The King's Return" kundtat, die zu "Ballers in God" gehört. Dabei deutete er an, eine Krone von seinem Kopf zu nehmen und diese kniend vor sich auf den Rasen zu legen.

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Dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" wird vorgeworfen, christlich-konservative Positionen zu vertreten und unter anderem Homosexualität als Sünde und Abtreibung als "Satans Plan" zu verteufeln.

Was sagte Felix Nmecha selbst zu seinem umstrittenen Jubel?

Hätte Nmecha lediglich ein Zeichen für seinen Glauben setzen wollen, hätte es laut Watzke auch ein Jubel in einer anderen Form getan. So aber gäbe es zurecht Diskussionen: "Wenn er ein Tor macht und seine Zeigefinger nach oben streckt, dann weiß auch jeder, dass er sich bei Gott bedanken möchte. Dann kann er auch gerne das Kreuzzeichen noch machen. Nur die Krone auf den Rasen legen - das ist natürlich so ein bisschen mit diesem Ballers in God verlinkt. Ich will es gar nicht bewerten. Wenn ich mir anschaue, wofür die so stehen: Der Grundwerte-Kodex von Borussia Dortmund und die Grundeinschätzung von Ballers in God sind auch nicht komplett kompatibel."

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Nach Ansicht im Verein sowie in der Fan-Abteilung sei der Eindruck entstanden, "dass man so einen Link schaffen will zu Ballers in God". Und davon wolle man sich als BVB klar abgrenzen. "Das wollen wir nicht in unserem Wohnzimmer", wurde Watzke deutlich.

Watzke weiter: "Ich habe ihm gesagt: Felix, wenn du spürst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du auch die Einsicht, du machst es nicht mehr. Er will sich das überlegen. Wir haben ein wunderbares Gespräch mit ihm geführt. Wir haben eine Stunde Video-Call gemacht. In diesem Stadium sind wir jetzt und er wird darüber nachdenken. Ich hoffe, dass wir eine vernünftige Lösung hinkriegen."

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Eine böse Absicht wollte der Dortmunder Präsident Nmecha jedoch nicht unterstellen: "Ich mag Felix Nmecha sehr. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und tauschen uns häufig aus. Ich als praktizierender Katholik bin jetzt auch der Letzte, der jemandem das Beten verbieten will. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist auch legitim. Die einzige Frage, über die wir auch mit ihm diskutieren, ist der zweite Teil seines Jubels."

Zwischen dem Klub und dem Spieler habe es bereits ein Gespräch gegeben, in dem Nmecha die Tragweite seiner Aktion klargemacht wurde. Medienberichten zufolge wünscht man sich beim BVB, dass der Nationalspieler künftig auf den Jubel verzichtet. Nmecha selbst hatte zudem betont, mit seinem Jubel weder eine Organisation unterstützen noch Intoleranz oder Diskriminierung fördern zu wollen.