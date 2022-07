Anfang Juli startet die Frauen-EM. Jetzt ist also der ideale Zeitpunkt, um sich die deutschen Nationalspielerinnen mal etwas näher anzusehen.

Am 6. Juli 2022 startet die Frauen-EM 2022, das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet zwei Tage später statt.

Dementsprechend ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um sich einmal etwas näher mit den deutschen Spielerinnen zu beschäftigen, die von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den endgültigen Kader berufen wurden. 23 Spielerinnen reisen insgesamt mit nach England und werden dort versuchen, den EM-Titel erstmals seit 2013 wieder nach Deutschland zu bringen.

Alle Infos zu Alter, Verein, Länderspiele und Co. von Klara Bühl findet Ihr hier bei GOAL.

Klara Bühl: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Klara Bühl wurde am 7. Dezember im bayerischen Unterfranken geboren. Sie spielte zuerst in verschiedenen Jugendmannschaften ihres Heimatvereins Spvgg Untermünstertal und wechselte dann 2013 mit zwölf Jahren in die Jugendabteilung des SC Freiburg.

Im Sommer 2016 konnte sie dann die U-17 Europameisterschaft gewinnen und wurde daraufhin auch in die erste Mannschaft des SC Freiburg hochgezogen, für die sie im September 2016 im Alter von 15 Jahren das erste Mal in der Bundesliga auflief.

Bis zum Jahr 2020 gehörte sie fest zum Aufgebot des SC Freiburg und schoss dabei 21 Tore in 71 Spielen. Im Jahr 2020 erfolgte dann der Wechsel zum FC Bayern München. Dort konnte sie gleich im ersten Jahr in der Saison 2020/21 die deutsche Meisterschaft feiern. In bisher 37 Spielen konnte sie für die Bayern bereits starke elf Tore erzielen.

Ihr erstes Pflichtspiel für die deutsche A-Nationalmannschaft absolvierte sie im Februar 2019. Auch bei der WM 2019 war sie dabei, dort schied Deutschland allerdings bekanntermaßen schon im Viertelfinale gegen Schweden ausschied.

Insgesamt war Klara Bühl bereits 23-mal für die deutsche Nationalmannschaft aktiv und konnte dabei neun Treffer beisteuern. Abseits des Platzes absolviert die Offensiv-Allrounderin noch ein Studium, um sich ein zweites Standbein neben dem Fußball aufzubauen.

