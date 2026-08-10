"Klägliche" Performance gegen Außenseiter: Xabi Alonso nach Testspiel-Blamage des FC Chelsea heftig in der Kritik

Zum Abschluss der Asienreise durch Australien, Honkong, Indonesien und Malaysia kamen die Blues am Sonntagnachmittag (deutscher Zeit) gegen den malaysischen Erstligisten Johor Darul Ta'zim FC nicht über ein 3:3 (1:1)-Unentschieden hinaus.

Den Führungstreffer für den krassen Außenseiter in der 14. Spielminute durch Arif Aiman hatte Chelsea-Stürmer Liam Delap kurz vor der Pause (42.) per Elfmeter zunächst egalisiert.

Auch in der 2. Halbzeit war der Engländer vom Punkt erfolgreich (62.), ehe Johor Darul Ta'zim durch einen Doppelschlag von Oscar Arribas (65.) und Bergson (86.) die erneute Führung wiederherstellte. Ein spätes Eigentor von Verteidiger Antonio Cristian zum 3:3 verhinderte immerhin eine völlige Blamage für die Londoner.

Kurios: Eigentlich hatten beiden Teams im Vorfeld vereinbart bei einem Remis nach 90 Minuten ein Elfmeterschießen abzuhalten, der malaysische Klub verließ nach dem Abpfiff allerdings einfach den Platz. Zu einem Mann-gegen-Mann-Duell vom Punkt aus kam es schließlich nicht mehr.

Getty Images

FC Chelsea verliert Testspiele gegen Tottenham und Juventus

Für die Blues war das 3:3 der nächste wenig überzeugende Auftritt während der derzeit laufenden Vorbereitung auf die neue Spielzeit. In den zuvor ausgetragenen Testspielen gegen Tottenham Hotspur (1:2), die West Sidney Wanderers (6:4), Juventus Turin (0:1) und die AC Mailand (3:0) hatte Chelsea je zwei Siege und zwei Niederlagen davongetragen.

Neu-Coach Alonso steht deshalb bereits in der Kritik. "Alon-so schlecht. Alonso vor schlafloser Nacht, nachdem seine B-Mannschaft kläglich gegen einen Außenseiter spielt", titelte das Boulevardblatt The Sun. Die Daily Mail schrieb: "Chelseas Vorbereitungsspiel wird zur Farce."

Für Alonsos Team steht nun noch ein finaler Test am kommenden Samstag (15. August) gegen Real Sociedad an, ehe eine Woche später die neue Premier-League-Saison startet. Zum Auftakt müssen die Blues auswärts beim FC Fulham ran.