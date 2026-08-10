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Xabi AlonsoGetty Images
Christian Guinin

"Klägliche" Performance gegen Außenseiter: Xabi Alonso nach Testspiel-Blamage des FC Chelsea heftig in der Kritik

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X. Alonso
Johor Darul Ta'zim - FC Chelsea
Johor Darul Ta'zim
FC Chelsea

Für den FC Chelsea läuft es in der Saisonvorbereitung noch überhaupt nicht. Xabi Alonso steht bereits in der Kritik, darüber hinaus kommt es bei einem Freundschaftsspiel zu einem bizarren Kuriosum.

Zum Abschluss der Asienreise durch Australien, Honkong, Indonesien und Malaysia kamen die Blues am Sonntagnachmittag (deutscher Zeit) gegen den malaysischen Erstligisten Johor Darul Ta'zim FC nicht über ein 3:3 (1:1)-Unentschieden hinaus.

Den Führungstreffer für den krassen Außenseiter in der 14. Spielminute durch Arif Aiman hatte Chelsea-Stürmer Liam Delap kurz vor der Pause (42.) per Elfmeter zunächst egalisiert.

Auch in der 2. Halbzeit war der Engländer vom Punkt erfolgreich (62.), ehe Johor Darul Ta'zim durch einen Doppelschlag von Oscar Arribas (65.) und Bergson (86.) die erneute Führung wiederherstellte. Ein spätes Eigentor von Verteidiger Antonio Cristian zum 3:3 verhinderte immerhin eine völlige Blamage für die Londoner.

Kurios: Eigentlich hatten beiden Teams im Vorfeld vereinbart bei einem Remis nach 90 Minuten ein Elfmeterschießen abzuhalten, der malaysische Klub verließ nach dem Abpfiff allerdings einfach den Platz. Zu einem Mann-gegen-Mann-Duell vom Punkt aus kam es schließlich nicht mehr.

Xabi AlonsoGetty Images

FC Chelsea verliert Testspiele gegen Tottenham und Juventus

Für die Blues war das 3:3 der nächste wenig überzeugende Auftritt während der derzeit laufenden Vorbereitung auf die neue Spielzeit. In den zuvor ausgetragenen Testspielen gegen Tottenham Hotspur (1:2), die West Sidney Wanderers (6:4), Juventus Turin (0:1) und die AC Mailand (3:0) hatte Chelsea je zwei Siege und zwei Niederlagen davongetragen.

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Neu-Coach Alonso steht deshalb bereits in der Kritik. "Alon-so schlecht. Alonso vor schlafloser Nacht, nachdem seine B-Mannschaft kläglich gegen einen Außenseiter spielt", titelte das Boulevardblatt The Sun. Die Daily Mail schrieb: "Chelseas Vorbereitungsspiel wird zur Farce."

Für Alonsos Team steht nun noch ein finaler Test am kommenden Samstag (15. August) gegen Real Sociedad an, ehe eine Woche später die neue Premier-League-Saison startet. Zum Auftakt müssen die Blues auswärts beim FC Fulham ran.

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Häufig gestellte Fragen

Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.

Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt. 

Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.

Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.

Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.

Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid, wo er unter anderem Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior trainierte. Aktuell hat er die Stars des FC Chelsea unter seinen Fittichen.

Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.

Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.

Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.

Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben. 

Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.

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