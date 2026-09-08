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Andreas Königl

"Halte mich für den besten Spieler der Welt" Heftige Kritik an Kylian Mbappe nach Aussagen zum Ballon d'Or

Real Madrid
Champions League
Frankreich
Kylian Mbappé

Kylian Mbappe würde 2026 gerne den Ballon d'Or gewinnen. Eine Frankreich-Legende ist über die Art und Weise seiner Aussagen jedoch entsetzt.

Superstar Kylian Mbappe von Real Madrid hat auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt in die Champions League gegen Inter Mailand deutlich gemacht, dass ihm der Gewinn des Ballon d'Or in diesem Jahr ganz gut gefallen würde. Christoph Dugarry hält von solchen Statements jedoch wenig.

"Ich habe diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir", sagte Mbappe selbstbewusst. "Dieses Jahr kann ein gutes für mich sein, um den Ballon d‘Or zu gewinnen", denn "ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt."

Es sei für Mbappe deshalb auch ganz normal, "dass die Leute dich mit solchen Preisen in Verbindung bringen, wenn du für den besten Klub der Welt spielst. Viele Leute auf der Straße sprechen mir gegenüber vom Ballon d'Or. Viele Leute reden über mich als möglichen Gewinner des Ballon d'Or."

Dugarry, wie Mbappe einst selbst Stürmer in der französischen Nationalmannschaft, hat für die Deutlichkeit jener Aussagen aber nur wenig Verständnis. "Öffentlich um eine solche individuelle Auszeichnung zu bitten, finde ich kindisch und erbärmlich. Es zeugt nicht von Größe, darum zu bitten, vor allem nicht als Kapitän der Nationalmannschaft, schimpfte er im RMC-Podcast 'Rothen s'enflamme'.

"Eine Saison, in der kein Spieler wirklich herausragte!"

Und weiter: "Dies war eine Saison, in der kein Spieler wirklich herausragte. Kein Spieler hat alles gewonnen, weder auf Team- noch auf individueller Ebene. Niemand hat eine so herausragende Leistung gezeigt, dass man sagen könnte, sein Sieg wäre offensichtlich und sicher."

Dass der "Fußball immer individualistischer" wird, mache den 55-maligen Nationalspieler Frankreichs "viel zu oft wütend. Anstatt über sich selbst und individuelle Auszeichnungen zu sprechen, sollte man über die Mannschaft sprechen, über das Teilen von Erfolgen, über die Trophäen, die man gemeinsam gewinnen wollte, aber nicht konnte."

Am Ende zeigte sich Dugarry dennoch versöhnlich mit dem Kapitän der Equipe Tricolore, denn "ich verstehe immer noch - auch wenn ich dieser Herangehensweise generell nicht zustimme - dass er denkt, der beste Spieler der Welt zu sein."

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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