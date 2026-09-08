"Halte mich für den besten Spieler der Welt" Heftige Kritik an Kylian Mbappe nach Aussagen zum Ballon d'Or

Superstar Kylian Mbappe von Real Madrid hat auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt in die Champions League gegen Inter Mailand deutlich gemacht, dass ihm der Gewinn des Ballon d'Or in diesem Jahr ganz gut gefallen würde. Christoph Dugarry hält von solchen Statements jedoch wenig.

"Ich habe diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir", sagte Mbappe selbstbewusst. "Dieses Jahr kann ein gutes für mich sein, um den Ballon d‘Or zu gewinnen", denn "ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt."

Es sei für Mbappe deshalb auch ganz normal, "dass die Leute dich mit solchen Preisen in Verbindung bringen, wenn du für den besten Klub der Welt spielst. Viele Leute auf der Straße sprechen mir gegenüber vom Ballon d'Or. Viele Leute reden über mich als möglichen Gewinner des Ballon d'Or."

Dugarry, wie Mbappe einst selbst Stürmer in der französischen Nationalmannschaft, hat für die Deutlichkeit jener Aussagen aber nur wenig Verständnis. "Öffentlich um eine solche individuelle Auszeichnung zu bitten, finde ich kindisch und erbärmlich. Es zeugt nicht von Größe, darum zu bitten, vor allem nicht als Kapitän der Nationalmannschaft, schimpfte er im RMC-Podcast 'Rothen s'enflamme'.

"Eine Saison, in der kein Spieler wirklich herausragte!"

Und weiter: "Dies war eine Saison, in der kein Spieler wirklich herausragte. Kein Spieler hat alles gewonnen, weder auf Team- noch auf individueller Ebene. Niemand hat eine so herausragende Leistung gezeigt, dass man sagen könnte, sein Sieg wäre offensichtlich und sicher."

Dass der "Fußball immer individualistischer" wird, mache den 55-maligen Nationalspieler Frankreichs "viel zu oft wütend. Anstatt über sich selbst und individuelle Auszeichnungen zu sprechen, sollte man über die Mannschaft sprechen, über das Teilen von Erfolgen, über die Trophäen, die man gemeinsam gewinnen wollte, aber nicht konnte."

Am Ende zeigte sich Dugarry dennoch versöhnlich mit dem Kapitän der Equipe Tricolore, denn "ich verstehe immer noch - auch wenn ich dieser Herangehensweise generell nicht zustimme - dass er denkt, der beste Spieler der Welt zu sein."