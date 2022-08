Kieferbruch bei Überfall? Barcelona-Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang droht wohl zu platzen

Ein Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang droht zu platzen, weil er bei einem Überfall schwer verletzt wurde.

Pierre-Emerick Aubameyang, Stürmer des FC Barcelona, hat sich offenbar einen Kieferbruch zugezogen. Wie The Athletic berichtet, entstand die Verletzung bei einem Raubüberfall auf den Gabuner und seine Familie, Aubameyang könnte sogar noch eine Operation drohen.

Der 33-Jährige war in der Nacht von Sonntag auf Montag in seinem Haus überfallen und dabei mit einer Eisenstange geschlagen worden. Durch die drohende Zwangspause könnte sich ein Wechsel in die Premier League für den Stürmer zerschlagen haben.

Wechsel zu Chelsea oder United auf der Kippe?

Seit Tagen ist der FC Chelsea an Aubameyang interessiert, auch Manchester United soll bei dem Torjäger angeklopft haben. Nach Informationen von GOAL und SPOX erwarten die Katalanen 25 Millionen Euro Ablöse für den ehemaligen Stürmer von Borussia Dortmund.

Aubameyang kam im Januar 2022 vom FC Arsenal zum FC Barcelona, in 17 Partien in der La Liga erzielte er vergangene Saison 11 Tore.