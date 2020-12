KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Bundesliga übertragen

15. Spieltag in der 3. Liga: Uerdingen empfängt Türkgücü. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der KFC Uerdingen trifft auf den Aufsteiger Türkgücü München . Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen.

In den letzten Tagen stand nicht fest, ob diese Partie überhaupt stattfinden würde, nun gab es Grünes Licht. Uerdingen ist mit Zahlungen in Rückstand, weshalb es zur Diskussion stand, dass das Spiel abgesagt wird. Nun darf man aber gegen Türkgücü ran, der 12. empfängt den 11. der Tabelle, doch Türkgücü hat bisher zwei Spiele weniger absolviert als die Krefelder.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. (15. Spieltag)

: 3. (15. Spieltag) Datum : Samstag, 12. Dezember 2020

: Samstag, 12. Dezember 2020 Uhrzeit : 14 Uhr

Morgen spielt der KFC erstmals in seiner Geschichte gegen @turkgucumunchen (14 Uhr). In unserem Vorbericht findet ihr alles Wissenswerte rund um die Partie. #KFCTGM https://t.co/xsKLdPK4l4 pic.twitter.com/6nJeYqGult — KFC Uerdingen 05 (@KFC_Uerdingen) December 11, 2020

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die übertragen

Die 3. Liga wird in diesem Jahr ausführlich übertragen, Ihr bekommt jedes Spiel live und über die volle Distanz im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Ausgewählte Partien werden im Free-TV von den öffentlich-rechtlichen Programmen übertragen. Der Pay-TV-Sender MagentaSport wird jedes Spiel live und in voller Länge als Einzelspiel oder in der Konferenz zeigen.

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im Pay-TV

Vorab die schlechte Nachricht: Uerdingen gegen Türkgücü wird heute nicht im Free-TV laufen . Magenta zeigt die Partie heute also exklusiv, dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Spiel als Einzelspiel oder als Teil der Konferenz verfolgt. Magenta geht ab 13.45 Uhr auf Sendung. Das Einzelspiel wird von Kamila Benschop moderiert und von Markus Höhner kommentiert. Die Konferenz wird von Martin Piller und Alexander Kunz begleitet.

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im Pay-TV: Magenta

Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis , danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Wer kein Kunde der Telekom ist, muss 16,95 Euro im Monat für das Abonnement bezahlen. Hier erhaltet Ihr weitere Informationen zu Magenta.

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Wer gerade unterwegs ist, der kann den LIVE-STREAM von Magenta einschalten und das Spiel online verfolgen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung, über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream . Der Stream ist ebenso kostenpflichtig wie die Fernsehsendung Magentas.

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Ihr seid kein Magenta-Abonnent? Dann verfolgt das Ergebnis des Spiels und das Geschehen der 3. Liga über den kostenlosen Ticker von Goal . Auf Goal könnt Ihr Euch auch umfangreich über alle Topligen der Welt informieren, viel Spaß dabei!

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

KFC Uerdingen ...gegen... Türkgücü München Stefan Krämer Trainer Alexander Schmidt 7,1 Mio. Euro Marktwert 6,2 Mio. Euro Hidde Jurjus (550 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Tom Boere (375 Tsd. Euro)

KFC Uerdingen gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick