KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

33. Spieltag in der 3. Liga: Der KFC Uerdingen empfängt den MSV Duisburg. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die nächste englische Woche in der 3. : Der KFC Uerdingen trifft im Derby auf den MSV Duisburg. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Esprit-Arena angestoßen.

Am vergangenen Spieltag kam Uerdingen nicht über ein 0:0 gegen den Tabellenletzten Carl Zeiss Jena hinaus. Aktuell steht der KFC auf dem 11. Platz – sicherlich weit hinter den eigenen Ansprüchen. Der ist aktuell Erster der , am Wochenende spielte man 1:1 gegen die Würzburger Kickers. Das Hinspiel zwischen Duisburg und Krefeld konnten die Zebras mit 2:0 gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams!

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb : 3. Bundesliga

: 3. Bundesliga Spiel : KFC Uerdingen – MSV Duisburg

: KFC Uerdingen – MSV Duisburg Datum : 17. Juni 2020

: 17. Juni 2020 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort: Esprit-Arena

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Die Öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen die Spiele der 3. Liga live! Während Magenta jedes einzelne Spiel überträgt, dürfen die Öffentlich-rechtlichen nur insgesamt 86 Drittligaspiele live zeigen. Goal erklärt Euch, welchen Sender Ihr heute anschalten müsst, um das Derby sehen zu können.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live im TV sehen: Alle Infos

Vorab die schlechte Nachricht: Das heutige Spiel wird leider nicht im Free-TV übertragen – keiner der Öffentlich-rechtlichen Sender darf die Partie zeigen. Krefeld gegen Duisburg läuft heute also exklusiv und in voller Länge bei MagentaSport! Der Sender der Telekom geht ab 20:15 Uhr auf Sendung, Christian Straßburger kommentiert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Spiel in der Konferenz zu sehen. Hier kommentieren Alexander Klich und Martin Piller für Euch das Geschehen.

MagentaSport ist für jeden Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos, danach sind monatlich 4,95 Euro für das Abonnement fällig. Wer kein Telekom-Kunde ist, muss nicht auf die 3. Liga verzichten: Für 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos für 9,95 Euro im Monat könnt Ihr alle Spiele der 3. Liga live sehen. Alle weiteren Infos zu Magenta findet Ihr hier.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM anschauen

Die 3. Liga gibt es auch im LIVE-STREAM zu sehen – allerdings wird Uerdingen gegen Duisburg legal nur bei MagentaSport gestreamt. Über www.magentasport.de könnt Ihr Euch kostenpflichtig bei Magenta anmelden und das Spiel streamen.

Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute im LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung zu bezahlen, der kann das Spiel gerne über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit berichten wir über alle wichtigen Szenen aus der Esprit-Arena. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken rund um die 3. Liga – schaut mal rein!

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute: Der Tabellenausschnitt vor dem Spieltag

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 1 MSV Duisburg 55 59:42 2 II 54 63:52 3 Eintracht Braunschweig 54 53:43 ... ... ... ... 10 SV Meppen 46 56:46 11 KFC Uerdingen 45 36:44 12 44 49:50

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick