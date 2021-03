KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 3. Liga

Abstiegskampf in der 3. Liga: Der FSV Zwickau reist zum KFC Uerdingen - hier erfahrt Ihr wo die Partie zu sehen ist.

Nach 27 absolvierten Spielen rangiert der FSV Zwickau von Trainer Joe Enochs im vermeintlich sicheren Tabellenmittelfeld: Als Tabellenneunter hat man 13 Punkte Abstand zum 1. FC Kaiserslautern auf dem ersten Abstiegsplatz, zudem ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Dieses wird nun am 23. März ausgetragen - und der Gegner, der KFC Uerdingen, benötigt dringend Punkte, stecken die Krefelder selbst doch noch mittendrin im Abstiegskampf. Hier sind es nämlich nur sechs Punkte, die das Team von den Abstiegsrängen trennen. Das Hinspiel konnte Uerdingen dank Treffern von Kolja Pusch und Mohammed Kilprit mit 2:1 gewinnen, nun hofft die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer auch im Rückspiel als Sieger vom Feld zu gehen.

Der Ball im Stadion am Lotter Kreuz rollt am Samstag (27.03.2021) ab 14 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo Ihr die Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und dem FSV Zwickau live schauen könnt. Zudem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaft sobald diese offiziell sind.

KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau: Die Partie in der Übersicht

Begegnung KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau Wettbewerb 3. Liga (24. Spieltag/Nachholspiel) Datum Samstag, 27.03.2021 | 14 Uhr Ort Stadion am Lotter Kreuz, Lotte (Ausweichspielort)

KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau heute live: Wo die 3. Liga gezeigt wird

Sämtliche Spiele der 3. Liga werden live und in voller Länge übertragen. Die Übertragungsrechte liegen dabei zum einen bei Magenta Sport, zum anderen bei der ARD und den dem Ersten angeschlossenen Sendeanstalten. Damit ist jede Partie bei Magenta Sport zu sehen, zusätzlich dazu werden ausgewählte Begegnungen auch bei einem der dritten Programme im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Hier erfahrt Ihr, auf welchem Weg Ihr das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem FSV Zwickau verfolgen könnt.

KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau live im Free-TV im MDR

Gute Nachrichten für Uerdingen- oder Zwickau-Fans: Die Partie zwischen den beiden Teams wird live und in ganzer Länge im Free-TV übertragen! Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat sich die Übertragungsrechte gesichert und sendet ab 14.00 live aus dem Stadion am Lotter Kreuz in Lotte, der gegenwärtigen Heimspielstätte der Uerdinger. Im Rahmen der Reihe "Sport im Osten" berichten Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann vom Duell zwischen dem KFC Uerdingen und FSV Zwickau.

3. Liga: Die Live-TV-Übertragung von Uerdingen gegen Zwickau auf einen Blick

Sender : MDR

: MDR Übertragungsbeginn : 14 Uhr

: 14 Uhr Kommentatoren: Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra, Tom Scheunemann

Die 3 Liga auf Magentasport: KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau

Alternativ können Magenta-Sport-Abonnenten die Begegnung auch dort verfolgen. Ab 13.45 Uhr startet die Übertragung mit Vorberichten und Hintergrundinformationen rund ums Spiel. Pünktlich zum Spielbeginn übernehmen dann Alexander Kunz und Tobias Schäfer mit der Live-Berichterstattung aus Lotte.

Zusätzlich zeigt Magenta Sport die Partie zwischen KFC Uerdingen und dem FSV Zwickau zusammen mit den anderen 14.00 Uhr-Spielen des Spieltags in der Konferenz. Auch hier geht's ab 13.45 Uhr mit den Vorberichten los.

Heute vor 35 Jahren: Drei Tage nach dem 7:3 gegen Dresden siegt Uerdingen in der Bundesliga mit 4:1 beim @HSV. Kapitän Matthias Herget gelingt dabei ein Treffer, der später in der Sportschau zum "Tor des Monats" gewählt wurde: pic.twitter.com/7vP9luMVGU — KFC Uerdingen 05 (@KFC_Uerdingen) March 22, 2021

KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-STREAM verfolgen

Online oder via App ist die Partie zudem im LIVE-STREAM zu sehen. Dieser ist zum einen in der MDR-Mediathek im Rahmen von "Sport im Osten" abrufbar, zum anderen könnt Ihr nach dem Download der "Sport im Osten"-App die Begegnung auch auf mobilen Geräten streamen. Den Link zum Herunterladen findet Ihr hier.

KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau im Magenta-Sport-LIVESTREAM

Für Abonnenten von Magenta Sport gibt es auch hier wieder eine zusätzliche Alternative: Der im Abo mit eingeschlossene Magenta-Sport-LIVE-STREAM.

Wie auch bei der TV-Übertragung ist aber auch hierzu das kostenpflichtige Magenta-Sport-Abonnement notwendig. Für Nicht-Telekom-Kunden werden hierfür mindestens 9,70 Euro pro Monat fällig, wenn Ihr mit dem Abo alle Spiele der 3. Liga verfolgen wollt. Wenn Ihr bereits Kunden der Telekom seid, müsst Ihr weniger tief in die Tasche greifen: Dann gibt es das entsprechende Abonnement-Paket nämlich schon ab 4,83 Euro monatlich, dabei ist das erste Jahr sogar komplett gratis. Neben der Komplettübertragung der 3. Liga zeigt Magenta Sport auch alle Spiele der Basketball-Bundesliga und der Euro League sowie weitere Sportarten. Hier könnt Ihr nähere Infos zu Abo-Paketen und dem Magenta-Sport-Programm finden.

Mit dem LIVE-TICKER nichts verpassen bei KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau

Ihr könnt das Duell zwischen Uerdingen und Zwickau nicht live verfolgen, aber wollt trotzdem immer auf dem aktuellsten Stand bleiben? Dann seid Ihr bei Goal richtig: Der LIVE-TICKER von Goal liefert alle Spielereignisse fast in Echtzeit, zudem Statisitken und Wissenswertes rund ums Spiel

KFC Uerdingen vs. FSV Zwickau heute live: Die Aufstellungen

Hier könnt Ihr die Aufstellungen beider Teams nachlesen, sobald diese offiziell bekanntgegeben werden.