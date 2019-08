KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals

In der 1. DFB-Pokalrunde trifft Borussia Dortmund auf den KFC Uerdingen. Wie erklären, wie Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die Losfee hat entschieden: Borussia Dortmund muss in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den KFC Uerdingen ran. Ausgetragen wird die Partie in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Anstoß ist am Freitagabend um 20.45 Uhr.

Der BVB befindet sich gut eine Woche vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison in guter Frühform und hat den ersten Titel bereits in der Tasche: Im Supercup 2019 gewann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre mit 2:0 gegen den FC Bayern München.

Der nächste Titel soll im folgen. Zuletzt konnte der BVB in der Saison 2016/2017 im Pokalwettbewerb triumphieren. In der vergangenen Saison schieden die Schwarz-Gelben jedoch bereits im Achtelfinale aus. In einem wahren Pokalkrimi unterlag Borussia Dortmund im Elfmeterschießen dem SV .

Zieht souverän in die nächste Runde ein? Oder gelingt dem Underdog KFC Uerdingen die große Überraschung? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER.

KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Duell im DFB-Pokal in der Übersicht

KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV verfolgen - So geht's!

Es geht wieder los. Der DFB-Pokal startet in die neue Saison und beginnt am Freitagabend direkt mal mit einem Highlight-Spiel - KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund. Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, welche Sender den DFB-Pokal 2019/2020 überhaupt und welche Kanäle Uerdingen vs. Dortmund konkret übertragen.

Für die Pokalsaison haben sich drei Sender die TV-Rechte gesichert. Neben Bezahlsender Sky, der alle 63 Partie live im Einzelspiel oder in der Konferenz überträgt, zeigen die ARD und Sport 1 pro Runde ausgewählte Spiele live im Free-TV. Während Das Erste insgesamt neun Spiele in der DFB-Pokalsaison 2019/2020 im Programm hat, überträgt Sport 1 vier Pokalduelle.

DFB-Pokal: Sport 1 zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV

Eine der vier Übertragungen bei Sport 1 ist das Duell am Freitagabend: Sport 1 zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund heute Abend live und in voller Länge im Free-TV. Kein Abo, keine Anmeldung: Bei Sport 1 könnt Ihr den DFB-Pokal kostenlos genießen.

Bereits um 18.30 Uhr beginnt der Sender mit einer ausführlichen Vorberichterstattung - "DFB-Pokal Countdown". Pünktlich zum Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, geht es rein in die LIVE-Übertragung. Für Sport 1 ist heute Abend folgendes Team im Einsatz:

DFB-Pokal: Sky zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Pay-TV

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements, seid Ihr beim Bezahlsender am Freitagabend genau richtig. Nur wer ein Sky-Abo besitzt, kann das Duell zwischen dem KFC Uerdingen und dem BVB live im Pay-TV bei Sky erleben. Uerdingen vs. Dortmund läuft im Einzelspiel auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD, der Vorbericht startet um 20.30 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung von Marcus Lindemann.

Wollt Ihr Uerdingen vs. Dortmund lieber zusammen mit den beiden weiteren Partien am Freitagabend ( vs. , vs. ) verfolgen, dann empfehlen wir Euch die Sky-Konferenz auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD . Moderiert wird die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr von Britta Hofmann. Für Uerdingen gegen den BVB ist Hansi Küpper in der Konferenz am Kommentatorenpult im Einsatz.

Mehr Informationen zum Sky-Abonnement sowie zu den verschiedenen Paketen, Vertragslaufzeiten und Preisen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Der LIVE-STREAM - er ermöglicht es Euch, KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund heute Abend live und in voller Länge im Internet zu erleben. Welche LIVE-STREAMS Ihr dafür nutzen müsst, erklären wir Euch der Reihe nach in diesem Abschnitt.

DFB-Pokal: Sport 1 zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im kostenlosen LIVE-STREAM

Kostenlos und ohne Anmeldung: Wollt Ihr den LIVE-STREAM zu KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund gratis und in voller Länge erleben, seid Ihr bei Sport 1 genau richtig. Der Sender überträgt das Pokalduell heute Abend kostenlos auf www.sport1.de.

Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung, um Uerdingen vs. Dortmund in guter Qualität genießen zu können. Der LIVE-STREAM startet analog zur TV-Übertragung um 18.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Wollt Ihr KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) lieber auf Euren mobilen Geräten verfolgen? Dann ladet Euch einfach die kostenlose Sport 1-App aus den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) herunter.

DFB-Pokal: Sky Go zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM

Für die Pay-TV-Variante ist erneut Sky verantwortlich. Der Bezahlsender überträgt das Duell zwischen dem KFC Uerdingen und dem BVB heute Abend in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos , sondern erfordert ein Sky-Abonnement.

Hab Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt. Angemeldet? Dann findet Ihr bei Sky Go sowohl den LIVE-STREAM zu KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund im Einzelspiel als auch den LIVE-STREAM zur Konferenzschaltung.

Verfügbar ist Sky Go als App für Euren Laptop / Computer oder für Eure mobilen Geräte - Handy, Tablet. Ladet Euch dafür die kostenlos Sky-Go-App aus den folgenden Portalen herunter:

DFB-Pokal: Sky Ticket zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM

Die Nutzung von Sky Ticket erfordert im Vergleich zu Sky Go kein langfristiges Abonnement des Bezahlsenders. Sky Ticket ist eine zusätzliche Alternative von Sky, um langfristige Vertragslaufzeiten zu umgehen.

Sky Ticket könnt Ihr Euch entweder als Tagesticket für 9,99 Euro sichern. Oder Ihr setzt auf das Monatsticket: Dieses kostet für das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal sowie die 1. und 2. sehen könnt, 9,99 Euro im ersten Monat. Im Anschluss beträgt die monatliche Gebühr 29,99 Euro.

Egal, für welche Variante Ihr Euch entscheidet: Sky Ticket zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund so oder so in voller Länge im LIVE-STREAM.

KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, das Duell zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem. Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr in der ersten DFB-Pokalrunde immer up to date.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff lest Ihr im LIVE-TICKER von Goal alle relevanten Fakten und Geschichten rund um die Partie. Rollt ab 20.45 Uhr zwischen beiden Mannschaften der Ball, verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER keinen Treffer und erst recht keine spielentscheidende Szene.

Und das Beste daran: Unser LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App, die in den folgenden Portalen zum Download verfügbar ist:

KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Welcher Anfangself vertraut BVB-Trainer Lucien Favre? Darf Kevin Großkreutz gegen seine alte und große Liebe für den KFC Uerdingen von Beginn an ran? Wenn beide Teams ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des DFB-Pokals in der Übersicht