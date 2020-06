KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

31. Spieltag in der 3. Liga: KFC Uerdingen gegen TSV 1860 München. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die nächste englische Woche in der : Der KFC Uerdingen empfängt den TSV . Angestoßen wird die Partie in der Esprit-Arena heute um 19 Uhr.

Uerdingen spielte am Wochenende 1:1 unentschieden gegen den 1. FC Magdeburg und belegt aktuell den zehnten Tabellenplatz mit 44 Punkten. 1860 verlor seine letzte Partie mit 1:2 gegen die Würzburger Kickers, mit 46 Punkten rangiert man nun auf Platz acht.

Das Hinspiel zwischen Uerdingen und den Münchner Löwen endete in einem 1:0 Sieg für den KFC.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo KFC Uerdingen gegen TSV 1860 München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden!

KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb: 3.

3. Spiel: KFC Uerdingen - TSV 1860 München

KFC Uerdingen - TSV 1860 München Datum: 09. Juni 2020

09. Juni 2020 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Esprit-Arena

KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Alle Fans der 3. Liga dürfen sich freuen, denn es wird jede Partie LIVE im TV und im LIVE-STREAM übertragen! Wie ist das möglich? Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport haben sich die Übertragungsrechte der 3. Liga gesichert. Die öffentlich-rechtlichen übertragen insgesamt 86 Partien live im Free-TV! MagentaSport überträgt sogar alle Partien der dritten Liga, allerdings muss man sich den Zugang zu Magenta erst erwerben. Wie das geht und wer das Spiel heute überträgt, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im TV: Wer überträgt?

Leider gibt es das Spiel heute nicht im Free-TV zu sehen. Keiner der Öffentlich-rechtlichen Sender hat die Erlaubnis, die Partie live zu übertragen. Das Spiel läuft also exklusiv und in voller Länge bei MagentaSport! Der Telekom-Sender geht ab 18.45 Uhr auf Sendung, Euer Kommentator heute ist Christian Straßburger. Ihr könnt das Spiel auch in der Drittligakonferenz zusammen mit den anderen Partien am Dienstagabend schauen, hier kommentieren Alexander Klich und Martin Piller.

Alle Telekom-Kunden haben ein Jahr lang kostenlosen Zugriff auf Magenta. Danach kostet das Abonnement monatlich 4,95 Euro. Auch Nicht-Telekom-Kunden können das Spiel heute sehen, wenn Ihr Magenta für 16,95 Euro im Monat abonniert. Wer ein Jahresabonnement abschließt, zahlt lediglich 9,95 Euro im Monat.

Hier findet Ihr weitere Infos zu den Angeboten von MagentaSport.

KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im LIVE-STREAM

Wer das Spiel oder die Konferenz heute im LIVE-STREAM verfolgen möchte, kann dies auch nur über MagentaSport machen. Es gelten die gleichen Abo-Regeln wie für die TV-Übertragung. Geht einfach auf www.magentasport.de, loggt Euch ein - und schon kann der Spaß beginnen. Kleiner Tipp: Wenn Ihr Euren Laptop mit einem HDMI-Kabel an Euren Fernseher anschließt, könnt Ihr den Stream auch über den großen Bildschirm verfolgen.

Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr gerade unterwegs seid oder keine Lust habt, Euch den Zugang zum Spiel kostenpflichtig zu erwerben, empfehlen wir den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Ereignisse aus der Esprit-Arena fast in Echtzeit! Außerdem liefert der Ticker interessante Informationen zur 3. Liga - schaut mal rein!

KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

KFC Uerdingen gegen 1860 München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!