Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt: "Bereue meinen Abgang aus Paris nicht"

Kevin Trapp hat keine Zweifel daran, dass der Wechsel von PSG nach Frankfurt die richtige Entscheidung war. Mit der Eintracht hat er "Großes vor".

Nationaltorhüter Kevin Trapp steht ohne Wenn und Aber hinter seiner Entscheidung zur Rückkehr vom französischen Meister zum Bundesligisten . "Ich bereue meinen Abgang aus Paris nicht", sagte Trapp vor dem Play-off-Hinspiel zur bei am Donnerstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich hatte eine gute und lehrreiche Zeit dort, habe aber bewusst für fünf Jahre in Frankfurt unterschrieben", so Trapp: "Der Klub entwickelt sich in eine sehr positive Richtung. Ich habe noch Großes mit der SGE vor."

Kevin Trapp über EL-Quali-Gegner Straßburg: "Racing hat es sich verdient"

Aus seiner Zeit bei Paris kennt der Schlussmann Straßburg "ganz gut. Mit PSG hatten wir hier durchaus schon mal Probleme. Racing hat ein körperlich starkes Team, das es sich verdient hat, diese Partie zu bestreiten."

Auch Trainer Adi Hütter warnte vor den Franzosen: "Straßburg hat einige starke Einzelspieler. Sie sind stark im Umschaltspiel", sagte der Österreicher. Der Gegner habe aber "Lücken, die es auszunutzen gilt".