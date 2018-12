Kevin Trapp über Begrüßung von Zlatan Ibrahimovic bei PSG: "Ich wusste nicht, ob ich lachen sollte"

Der Keeper hatte sich 2015 dem Pariser Starensemble angeschlossen. Nun hat Trapp preisgegeben, wie ihn Superstar Ibrahimovic damals begrüßte.

Der deutsche Nationaltorhüter Kevin Trapp, aktuell vom französischen Meister Paris Saint-Germain an Eintracht Frankfurt ausgeliehen, hat verraten, wie ihn sein ehemaliger PSG-Teamkollege Zlatan Ibrahimovic nach seinem Wechsel im Jahr 2015 begrüßte.

"Da schoss er ein sensationelles Tor gegen mich und meinte: Willkommen bei Paris Saint-Germain!", sagte der 28-Jährige im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über eine Trainingseinheit in den USA und fügte an: "Ich wusste nicht, ob ich lachen sollte."

Kevin Trapp hat mit PSG-Stars zuvor "nur auf der Playstation gespielt"

Darüber hinaus gab Trapp weitere Einblicke in die Ausrichtung des französischen Hauptstadt-Klubs sowie die vorherrschende Mentalität innerhalb der Mannschaft: "Vom ersten Tag an wurde einem klar gemacht, dass man immer das Maximum geben muss. Niederlagen gibt es dort in der Denkweise der Mannschaft und des Vereins nicht. Es ging immer darum, vier Titel pro Saison zu gewinnen", erinnerte sich der deutsche Keeper.

"Als ich wusste, ich könnte zu PSG gehen, war das seltsam, weil ich mit der Mannschaft zuvor nur auf der Playstation gespielt habe. Thiago Silva, Maxwell, Motta, Verratti, Cavani, Ibrahimovic - eine Mannschaft, die aufgrund ihrer herausragenden Typen eigentlich unfassbar ist", so Trapp weiter.

Trapp war im vergangenen Sommer dem Konkurrenzkampf im Pariser Tor gewichen und wechselte im Rahmen eines Leihgeschäfts für ein Jahr zurück an seine alte Wirkungsstätte Frankfurt.