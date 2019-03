Aufregung um Kevin Großkreuz: Weltmeister soll Mitspieler geschlagen haben

Kevin Großkreutz sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Der Weltmeister soll einem Teamkollegen vom KFC Uerdingen ins Gesicht geschlagen haben.

Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz hat offenbar erneut für einen Eklat gesorgt. Beim Drittligisten KFC Uerdingen soll er nach einem Auswärtsspiel in einen Streit mit Mitspieler Maurice Litka (23) geraten und handgreiflich geworden sein.

Uerdingen reagiert mit kurzem Statement zu Großkreutz

Nach Angaben von Reviersport soll Großkreutz Litka nach der 2:3-Niederlage beim SV Meppen Anfang Februar in einer Auseinandersetzung vor versammelter Mannschaft ins Gesicht geschlagen haben. Das Blatt beruft sich dabei auf Informationen aus Vereins- und Spielerkreisen.

Harte Sanktionen vonseiten des Vereins seien jedoch ausgeblieben: Der 30 Jahre alte Weltmeister von 2014 habe die gesamte Mannschaft des KFC lediglich zum Essen einladen müssen, um den Disput zu bereinigen.

Uerdingen reagierte auf die Berichte mit einem kurzen Statement auf der vereinseigenen Homepage, bestätigt oder dementiert dabei die Berichte aber nicht. "Lass die anderen reden, lass sie schreiben - der Verein steht hinter dir, Kevin!", so die Erklärung des Klubs.

Großkreutz und die Skandale: Döner-Wurf, Bordell-Besuch, Pinkel-Affäre

Trotz sportlicher Erfolge mit und der Nationalmannschaft rückte Großkreutz im Laufe seiner Karriere abseits des Platzes immer wieder durch Verfehlungen ins Rampenlicht. 2017 kostete ihn ein Bordell-Besuch mit Jugendspielern des VfB Stuttgart, in dessen Verlauf er in eine Schlägerei geriet, seinen Job bei den Schwaben . Zuvor war Großkreutz bereits in seiner Zeit beim BVB durch Party-Exzesse , seinen legendären Dönerwurf und eine Pinkel-Affäre auffällig geworden.

Nach dem Pokal-Finale 2014, das der BVB mit 0:2 gegen den verlor, urinierte Großkreutz gegen einen Pfeiler in der Lobby des Berliner Hotels Berlin, Berlin. Bundestrainer Joachim Löw hielt dennoch an der Nominierung von Großkreutz für den WM-Kader fest. Beim Titelgewinn in machte Großkreutz jedoch kein einziges Spiel.

Nach Stationen bei , Stuttgart und spielt Großkreutz nun in der für den KFC Uerdingen, mit dem er seit Jahresbeginn in einer schweren Krise steckt. Die als Meisterschaftsfavoriten in die Saison gestarteten Krefelder warten seit elf Spielen auf einen Sieg. Am Freitagabend trifft der KFC auf den 1. FC Kaiserslautern .