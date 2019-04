Kevin De Bruyne: Habe beim FC Chelsea nur zweimal mit Jose Mourinho gesprochen

Nach seinem Abschied vom FC Chelsea entwickelte sich Kevin De Bruyne zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt. Nun hat er sich dazu geäußert.

Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne von hat ausführlich über seinen Abschied vom im Jahr 2014 gesprochen. Der damalige Trainer Jose Mourinho hatte daran einen großen Anteil.

"Als ich bei Chelsea war, wurde in der Presse viel über mein Verhältnis zu Mourinho geschrieben", verriet der Belgier bei The Players' Tribune. "Die Wahrheit ist, dass ich nur zweimal mit ihm gesprochen habe."

Nach einer erfolgreichen Leihe zu Werder Bremen verhinderte Mourinho einen Wechsel De Bruynes zu Borussia Dortmund, weil er in seinen Planungen zunächst eine Rolle spielen sollte.

De Bruyne über Chelsea-Zeit: Habe von Mourinho keine Erklärung bekommen

"Zum Start war die Stimmung gut, ich stand in zwei der ersten vier Ligaspielen in der ersten Elf. Meine Leistungen waren okay, nicht brillant, doch nach dem vierten Spiel war ich komplett raus, eine Erklärung dafür habe ich nicht bekommen", so De Bruyne weiter.

Danach habe auch er Fehler gemacht, gestand er ein, körperlich sei er in der Folge nicht immer auf der Höhe gewesen. Mourinho rief ihn dann im Dezember 2013 in sein Büro, wollte eine erneute Leihe mit seinem Spieler besprechen.

Mourinho zu De Bruyne: "Fünfte statt sechste Wahl"

"Er hatte ein paar Blätter ausgelegt und gesagt: 'Ein Assist, kein Tor, zehn Balleroberungen.' Ich brauchte eine Minute, um zu verstehen, was er mir damit sagen will", erinnerte sich der mittlerweile 27-Jährige zurück. "Juan Mata war damals ebenfalls in Ungnade gefallen und Jose sagte mir: 'Wenn Mata uns verlässt, bist du die fünfte statt die sechste Wahl.'"

De Bruyne bat daraufhin darum, sofort verkauft und nicht nur ausgeliehen zu werden. Mourinho zeigte sich enttäuscht, sah aber gleichzeitig ein, dass Spielpraxis für seine Entwicklung nun elementar sei. "Das muss ich ihm zugutehalten, dass er meine Situation verstanden hat", schloss der 68-fache Nationalspieler ab.