Kettensäge und Blutspritzer: PSG-Ultras senden brutale Botschaft an FC Barcelona

Die Ultras Paris Saint-Germains, die für ihre aufwändigen Choreos bekannt sind, enthüllten kurz vor dem Anpfiff ein riesiges Banner, auf dem ein Mann mit Maske und PSG-Trikot mit Kettensäge das Wappen des spanischen Meisters zersägt – inklusive dicker Blutspritzer. Darunter stand auf einem weiteren Plakat geschrieben: "Massaker auf Pariser Art".

Das Duell zwischen PSG und Barca gilt als eine der spektakulärsten Partien der laufenden Ligaphase in der Königsklasse. Dabei treffen der aktuelle Spitzenreiter und der Tabellenzweite aufeinander.

Die von Ex-Barca-Coach Luis Enrique trainierten Franzosen sind nach zwei Titelgewinnen in Folge der große Favorit auf den erneuten Gewinn des Henkelpotts. Diese Stellung untermauerte PSG mit einem eindrucksvollen 4:2-Auswärtssieg bei ManCity am letzten Spieltag.

Allerdings kam Gegner Barcelona mit breiter Brust an die Seine: Die Katalanen haben alle zehn Pflichtspiele dieser Saison gewonnen und weisen dabei ein Torverhältnis von 48:11 auf.

Die Anfangsphase enttäuschte die hohen Erwartungen bereits nicht: PSG hatte in den ersten zehn Minuten drei gute Chancen, während auf der Gegenseite Anthony Gordon nach einer Hereingabe Lamine Yamals nur knapp eine Einschussmöglichkeit aus kurzer Distanz verpasste.