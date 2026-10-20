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Falko Blöding

Kettensäge und Blutspritzer: PSG-Ultras senden brutale Botschaft an FC Barcelona

Champions League
Paris Saint-Germain - FC Barcelona
Paris Saint-Germain
FC Barcelona

Fans von PSG haben im Parc des Princes vor dem Kracher in der Champions League gegen den FC Barcelona mit einer martialischen Choreographie für Aufsehen besorgt.

Die Ultras Paris Saint-Germains, die für ihre aufwändigen Choreos bekannt sind, enthüllten kurz vor dem Anpfiff ein riesiges Banner, auf dem ein Mann mit Maske und PSG-Trikot mit Kettensäge das Wappen des spanischen Meisters zersägt – inklusive dicker Blutspritzer. Darunter stand auf einem weiteren Plakat geschrieben: "Massaker auf Pariser Art".

Das Duell zwischen PSG und Barca gilt als eine der spektakulärsten Partien der laufenden Ligaphase in der Königsklasse. Dabei treffen der aktuelle Spitzenreiter und der Tabellenzweite aufeinander.

Die von Ex-Barca-Coach Luis Enrique trainierten Franzosen sind nach zwei Titelgewinnen in Folge der große Favorit auf den erneuten Gewinn des Henkelpotts. Diese Stellung untermauerte PSG mit einem eindrucksvollen 4:2-Auswärtssieg bei ManCity am letzten Spieltag.

Allerdings kam Gegner Barcelona mit breiter Brust an die Seine: Die Katalanen haben alle zehn Pflichtspiele dieser Saison gewonnen und weisen dabei ein Torverhältnis von 48:11 auf.

Die Anfangsphase enttäuschte die hohen Erwartungen bereits nicht: PSG hatte in den ersten zehn Minuten drei gute Chancen, während auf der Gegenseite Anthony Gordon nach einer Hereingabe Lamine Yamals nur knapp eine Einschussmöglichkeit aus kurzer Distanz verpasste.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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