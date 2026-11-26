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Wann ist Anstoß bei Alanyaspor gegen Konyaspor?

Süper Lig - Spielwoche 13 27. Nov. 2026 - 12:00 GAIN Park Stadyumu

Alanyaspor empfängt Konyaspor in der Süper Lig. Gespielt wird im GAIN Park Stadyumu in Alanya.

Beide Klubs stecken im Tabellenkeller. Alanyaspor steht auf Rang 14, Konyaspor direkt dahinter auf Rang 15.

Bei den Gastgebern läuft die Saison zuletzt nicht rund. Alanyaspor verlor vier der vergangenen fünf Pflichtspiele, zuletzt gegen Kasımpaşa. Der einzige Sieg gelang im Pokal gegen 12 Bingolspor mit 4:1.

Trainer Uğur Uçar sucht deshalb nach Stabilität. Auf eigenem Platz will seine Mannschaft die Serie stoppen.

Konyaspor reist ebenfalls mit Sorgen an. Die Mannschaft von Trainer İlhan Palut unterlag zuletzt Beşiktaş mit 2:4 und musste zuvor Niederlagen gegen Samsunspor und Galatasaray hinnehmen. Dazwischen stand ein 2:0 gegen Gençlerbirliği.

Der direkte Vergleich spricht für die Gastgeber. Alanyaspor gewann die jüngsten fünf Duelle. Wo das Spiel zu sehen ist, steht im Folgenden.

Wie lief es zuletzt bei Alanyaspor und Konyaspor?

Alanyaspor holte aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg bei vier Niederlagen, ohne Unentschieden. Zuletzt unterlag das Team Kasımpaşa (Ergebnis 2:1). Davor gab es eine 0:2-Niederlage gegen Trabzonspor und eine klare 5:0-Niederlage gegen Gençlerbirliği. Der Pokalsieg gegen 12 Bingolspor endete 4:1.

Konyaspor kommt ebenfalls auf einen Sieg und vier Niederlagen. Zuletzt verlor das Team gegen Beşiktaş mit 2:4. Gegen Galatasaray stand ein 0:4 zu Buche, gegen Gençlerbirliger gelang ein 2:0.

Mit welchen Aufstellungen spielen Alanyaspor und Konyaspor?

In welcher Form sind Alanyaspor und Konyaspor?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wie sieht die Tabelle in der Süper Lig aus?