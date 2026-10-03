Auf der Pressekonferenz scherzte der 49-Jährige mit Blick auf seinen Kader für Samstag: "Gestern ist keiner der Spieler mit einem Privatflugzeug abgereist, also sind alle einsatzbereit." Für besonders große Erheiterung sorgte der Spruch allerdings nicht.

Der Hintergrund: der Abreise-Eklat um Ronaldo in den vergangenen Tagen. Nachdem der 41-Jährige beim 2:1-Sieg Portugals gegen Norwegen nicht zum Einsatz gekommen war und von Trainer Jorge Jesus auch für die Partie gegen Dänemark zunächst nur für die Bank vorgesehen war, verließ Ronaldo daraufhin eigenmächtig das Team-Camp. Ein Privatflieger holte ihn anschließend aus Dänemark ab.

Was sagte Cristiano Ronaldos zu seiner Abreise?

Seine Abreise bestätigte der Superstar von Al-Nassr wenig später selbst in einem Instagram-Post. "Nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Verbands habe ich mich dazu entschieden, das Team-Camp zu verlassen", schrieb Ronaldo. Zu seinen genauen Beweggründen wolle er sich zu einem "richtigen Zeitpunkt" äußern. Gleichzeitig wünschte er Portugal und seinen Teamkollegen viel Glück.

Der Abreise-Eklat sorgte in Portugal für große Diskussionen. Während Jesus durchaus Verständnis für Ronaldo zeigte - "Wenn man sich 20 oder 30 Minuten lang aufwärmt und dann nicht zum Einsatz kommt - da ist niemand glücklich" -, kritisierte Ronaldos Schwester Elma Aveiro den Umgang mit ihrem Bruder auf Instagram scharf.

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Auch der britische Star-Moderator Piers Morgan stellte sich auf die Seite des Al-Nassr-Stars und bezeichnete Jesus als "arrogantes Arschloch". Zudem schrieb Morgan: "Nach allem, was Cristiano für Portugal geleistet hat - warum zum Teufel behandeln sie ihn so? Gestern war der Geburtstag seines Vaters und er hat am Tag nach dessen Tod für sein Land gespielt. Es ist beschämend, diese schockierende Respektlosigkeit gegenüber ihrem größten Spieler mitanzusehen."

In Ronaldos Abwesenheit übernahm Rafael Leao dessen Trikotnummer sieben. Am Donnerstag feierten die Portugiesen mit dem 4:2 gegen die Dänen zudem den dritten Sieg im dritten Spiel. In der Gruppe A4 haben sie damit bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dänemark. Zum Abschluss der Länderspielpause empfängt Portugal am Sonntag Norwegen.