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Philadelphia Union v D.C. UnitedGetty Images Sport
Oliver Maywurm

"Keinen Sinn ergeben": Trainer plaudert Details zu gescheitertem Transfer von Supertalent zu Borussia Dortmund aus

Bundesliga
Transfers
M. Jakupovic
Borussia Dortmund

Im Werben um Malik Jakupovic ging der BVB leer aus. Nun wurden neue Details zum gescheiterten Transfer bekannt.

In den angeblichen Bemühungen um Sturmtalent Malik Jakupovic von Philadelphia Union ist Borussia Dortmund vorerst leer ausgegangen. Nun verriet der Trainer des MLS-Klubs Hintergründe zur Situation des 17-Jährigen.

"Die Angebote, über die berichtet wurde, entsprachen nicht dem Potenzial, das wir in diesem Spieler sehen", erklärte Ryan Richter bei t-online, warum Philadelphia Jakupovic nicht abgeben wollte. Der BVB soll laut Sky zwei Angebote für den Angreifer abgegeben haben, bot dabei demnach zuerst zwei und dann drei Millionen Euro Ablöse.

Zu wenig für den Verein aus der MLS. Richter führte dementsprechend aus, dass "die Summen, die berichtet wurden, für den Verein keinen Sinn ergeben hätten". Philadelphia glaube voll an Jakupovics weitere Entwicklung "und daran, dass er das Potenzial sowie die Fähigkeit hat, ein sehr hohes Niveau zu erreichen. Wir können ihm die Voraussetzungen bieten, sein Potenzial auszuschöpfen", so Richter.

Welche Vereine waren an Jakupovic interessiert?

Jakupovic debütierte im Februar noch als 16-Jähriger für Philadelphias erste Mannschaft, bis dato hat der U17-Nationalspieler der USA insgesamt neun Einsätze in der MLS absolviert (ein Tor, ein Assist). Neben dem BVB sollen weitere namhafte europäische Klubs wie der FC Chelsea oder die AS Monaco um Jakupovic buhlen, dessen Vertrag in Philadelphia noch bis 2030 gültig ist.

Richter gibt sich derweil keinen Illusionen hin und weiß: Ein Wechsel des Eigengewächses "wird wahrscheinlich eines Tages stattfinden".

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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