In den angeblichen Bemühungen um Sturmtalent Malik Jakupovic von Philadelphia Union ist Borussia Dortmund vorerst leer ausgegangen. Nun verriet der Trainer des MLS-Klubs Hintergründe zur Situation des 17-Jährigen.

"Die Angebote, über die berichtet wurde, entsprachen nicht dem Potenzial, das wir in diesem Spieler sehen", erklärte Ryan Richter bei t-online, warum Philadelphia Jakupovic nicht abgeben wollte. Der BVB soll laut Sky zwei Angebote für den Angreifer abgegeben haben, bot dabei demnach zuerst zwei und dann drei Millionen Euro Ablöse.

Zu wenig für den Verein aus der MLS. Richter führte dementsprechend aus, dass "die Summen, die berichtet wurden, für den Verein keinen Sinn ergeben hätten". Philadelphia glaube voll an Jakupovics weitere Entwicklung "und daran, dass er das Potenzial sowie die Fähigkeit hat, ein sehr hohes Niveau zu erreichen. Wir können ihm die Voraussetzungen bieten, sein Potenzial auszuschöpfen", so Richter.

Welche Vereine waren an Jakupovic interessiert?

Jakupovic debütierte im Februar noch als 16-Jähriger für Philadelphias erste Mannschaft, bis dato hat der U17-Nationalspieler der USA insgesamt neun Einsätze in der MLS absolviert (ein Tor, ein Assist). Neben dem BVB sollen weitere namhafte europäische Klubs wie der FC Chelsea oder die AS Monaco um Jakupovic buhlen, dessen Vertrag in Philadelphia noch bis 2030 gültig ist.

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Richter gibt sich derweil keinen Illusionen hin und weiß: Ein Wechsel des Eigengewächses "wird wahrscheinlich eines Tages stattfinden".