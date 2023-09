"Keinen Grund, ihn zu schonen": Argentinien-Coach will Lionel Messi keine Pause gönnen

Argentiniens Coach möchte Messi trotz des taffen Spielplans keine Pause gönnen.

WAS IST PASSIERT? Der argentinische Nationalcoach Lionel Scaloni möchte Lionel Messi trotz der aktuell hohen Belastung bei Inter Miami keine Pause bei den anstehenden Länderspielen gönnen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich sehe keine Probleme", sagte Scaloni auf die Frage nach der Verfügbarkeit des Miami-Stürmers für die anstehenden Spiele gegen Ecuador und Bolivien.

Scaloni weiter: "Er kann spielen, und wir sind froh, ihn zu haben. Der Plan ist, dass er spielt. Wenn er nichts hat, wird er so viel spielen, wie er kann. Wir haben keine anderen Absichten. Für uns ist es wichtig, dass er auf dem Platz steht. Es gibt keinen Grund, ihn zu schonen, wenn er keine Probleme hat."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nach zwei schwierigen Spielzeiten bei Paris Saint-Germain unterschrieb der 36-Jährige in diesem Sommer einen Vertrag bei Inter Miami. Messi hat in elf Spielen für Miami elf Tore und acht Assists erzielt. Seit seiner Ankunft hat der Verein aus Südflorida nicht mehr verloren, den Ligapokal 2023 gewonnen und das Finale des US Open Cup erreicht.