Keine zufriedenstellende Perspektive? Dem FC Bayern droht ein bitterer Abgang

Im kommenden Sommer naht beim FC Bayern die Wachablösung. Denn dann wird Manuel Neuer aller Voraussicht nach seine Karriere beenden und den Weg für Nachfolger Jonas Urbig freimachen.

Auch Sven Ulreich dürfte dann die Handschuhe an den Nagel hängen, weshalb sich der deutsche Rekordmeister aktuell auf die Suche nach einem erfahrenen Backup für Urbig begeben und dabei zahlreiche prominente Routiniers auf der Liste haben soll. Darunter laut Sky: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marvin Schwäbe (1. FC Köln) und Finn Dahmen (FC Augsburg).

Wie aber geht es mit den eigenen Torhüter-Juwelen weiter? Leonard Prescott gilt zwar als hochtalentiert, ihm bietet sich wegen dieser Konstellation aber keine wirklich vielversprechende Perspektive. Denkbar ist lediglich eine Rolle als Nummer drei der Profis samt Einsätzen für die Reserve in der Regionalliga Bayern.

Wann läuft Leonard Prescotts Vertrag aus?

Sein Vertrag läuft 2027 aus, die Verhandlungen über eine Ausdehnung gestalten sich laut Sky als schwierig. Zudem seien zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland am deutschen U17-Nationalspieler interessiert. Im April war berichtet worden, dass unter anderem der FC Chelsea und Juventus Prescott auf dem Zettel hätten.

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Der Ende September erst 17 Jahre jung gewordene Schlussmann schnupperte in der vergangenen Saison schon an seinem Profidebüt in der Champions League, als die Münchener große Verletzungsprobleme auf der Torhüterposition plagten. Allerdings kurierte Urbig vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo seine Gehirnerschütterung rechtzeitig aus und konnte deshalb auflaufen.

Prescott wurde 2009 als Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners in New York geboren, wuchs anschließend in Berlin auf und spielte in der Jugend für Union. 2023 wechselte Prescott zum FC Bayern.