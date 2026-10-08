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Leonard PrescottGetty Images
Jonas Rütten

Keine zufriedenstellende Perspektive? Dem FC Bayern droht ein bitterer Abgang

Bundesliga
Transfers
L. Prescott
Bayern München

Leonard Prescott gilt unter den Keepern beim FC Bayern als großes Talent. Verlässt er den FCB aber nach der Saison?

Im kommenden Sommer naht beim FC Bayern die Wachablösung. Denn dann wird Manuel Neuer aller Voraussicht nach seine Karriere beenden und den Weg für Nachfolger Jonas Urbig freimachen.

Auch Sven Ulreich dürfte dann die Handschuhe an den Nagel hängen, weshalb sich der deutsche Rekordmeister aktuell auf die Suche nach einem erfahrenen Backup für Urbig begeben und dabei zahlreiche prominente Routiniers auf der Liste haben soll. Darunter laut Sky: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marvin Schwäbe (1. FC Köln) und Finn Dahmen (FC Augsburg).

Wie aber geht es mit den eigenen Torhüter-Juwelen weiter? Leonard Prescott gilt zwar als hochtalentiert, ihm bietet sich wegen dieser Konstellation aber keine wirklich vielversprechende Perspektive. Denkbar ist lediglich eine Rolle als Nummer drei der Profis samt Einsätzen für die Reserve in der Regionalliga Bayern.

Wann läuft Leonard Prescotts Vertrag aus?

Sein Vertrag läuft 2027 aus, die Verhandlungen über eine Ausdehnung gestalten sich laut Sky als schwierig. Zudem seien zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland am deutschen U17-Nationalspieler interessiert. Im April war berichtet worden, dass unter anderem der FC Chelsea und Juventus Prescott auf dem Zettel hätten.

Der Ende September erst 17 Jahre jung gewordene Schlussmann schnupperte in der vergangenen Saison schon an seinem Profidebüt in der Champions League, als die Münchener große Verletzungsprobleme auf der Torhüterposition plagten. Allerdings kurierte Urbig vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo seine Gehirnerschütterung rechtzeitig aus und konnte deshalb auflaufen.

Prescott wurde 2009 als Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners in New York geboren, wuchs anschließend in Berlin auf und spielte in der Jugend für Union. 2023 wechselte Prescott zum FC Bayern.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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