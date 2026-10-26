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Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin

Keine Vertragsverlängerung geplant: Lässt der BVB einen Defensiv-Star ablösefrei ziehen?

Bundesliga
R. Bensebaini
Transfers
Borussia Dortmund

Der Vertrag von Ramy Bensebaini beim BVB läuft nur noch bis Saisonende. Kommt es anschließend zur Trennung?

Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge gibt es bei Borussia Dortmund derzeit keinerlei Bestrebungen, das auslaufende Arbeitspapier mit dem Algerier zu verlängern. Darüber hinaus sei offen, ob der Spieler selbst eine Vertragsverlängerung anstrebe.

Hinter dem von Trainer Niko Kovac präferierten Innenverteidiger-Trio um Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Joane Gadou bleibt Bensebaini beim BVB derzeit lediglich die Rolle des Herausforderers. Während er in der vergangenen Spielzeit noch zum Stammpersonal gehörte, muss er in der laufenden Saison oftmals nur auf der Bank Platz nehmen.

Gleichzeitig wusste der 31-Jährige bei seinen wenigen Einsätzen, etwa zuletzt in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt, durchaus zu überzeugen. Gegen die SGE ging Bensebaini kompromisslos in die Zweikämpfe, schmiss sich in jeden Schuss und bekam selbst in höchster Not oftmals noch den Fuß dazwischen.

"Bei Ramy merkt man einfach, dass er ein erfahrener Spieler ist. Er hat zu Beginn der Saison nicht so viel gespielt, kommt dann rein und spielt die Partie souverän zu Ende. Außerdem hatte er zwei, drei gute Vorstöße und großen Anteil daran, dass wir wieder zu Null gespielt haben", schwärmte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken vom Algerier.

Für die kommende Partie der Dortmunder im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen wird Bensebaini gleichwohl nicht auf dem Rasen stehen. Aufgrund einer Roten Karte, die er im Super Cup gegen den FC Bayern München bekommen hatte, ist er noch eine Partie lang gesperrt.

Borussia Dortmund v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images

Wie oft stand Ramy Bensebaini für den BVB schon auf dem Platz?

Wettbewerbsübergreifend steht Bensebaini nun bei sechs Einsätzen. Nachdem er den Saisonstart aufgrund einer Rippenprellung verpasst hatte, durfte er in der Champions League in den vergangenen beiden Spielen und in der Bundesliga am vergangenen Wochenende von Beginn an ran.

Beim BVB steht der 31-Jährige seit 2023 unter Vertrag - damals war er ablösefrei von Borussia Mönchengladbach zu den Schwarzgelben gewechselt. Seitdem stehen immerhin 112 Partien mit zehn Treffern und elf Vorlagen auf dem Konto des Abwehrspielers.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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