Djed Spence von Tottenham Hotspur steht angeblich vor einem Abschied aus der Premier League und einem Transfer zu Inter Mailand. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach stehen die beiden Klubs kurz vor einem Deal - und auch der Außenverteidiger sei sich mit den Nerazzurri fast einig. Als Ablösesumme für den englischen Nationalspieler bringt die Zeitung 30 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Boni ins Gespräch.

Bei Inter wäre Spence der Ersatz für den zu Real Madrid gewechselten Denzel Dumfries auf der Rechtsverteidigerposition. Die Königlichen hatten Dumfries für rund 20 Millionen Euro aus Mailand losgeeist, sodass bei den Italienern nun rechts hinten Bedarf entstand.

Spence machte bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko positiv auf sich aufmerksam. Three-Lions-Trainer Thomas Tuchel hatte unter anderem ihm den Vorzug vor Trent Alexander-Arnold von Real Madrid gegeben, der überhaupt nicht nominiert wurde. Spence bekam beim Turnier viel Spielzeit - und stellte unter Beweis, dass er vielseitig verwendbar ist. So half er in den meisten Partien auf der Linksverteidigerposition aus. So auch im Halbfinale gegen Argentinien, in dem er zu den besten Engländern gehört, das Aus durch zwei späte Gegentreffer beim 1:2 aber auch nicht verhindern konnte.

Djed Spence kommt bei Tottenham nicht an Pedro Porro vorbei

Bei Tottenham liegt Spence in der internen Hackordnung auf der Rechtsverteidigerposition allerdings weiterhin hinter dem spanischen Weltmeister Pedro Porro. Seinen Anspruch auf regelmäßige Spielzeiten wird ihm Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi wohl nicht erfüllen können - auch, weil der Klub international nicht vertreten ist.

Die Spurs sind bereit, Spence nach den starken WM-Auftritten abzugeben, um ihre Sommer-Investitionen in Höhe von mehr als 250 Millionen Euro zumindest zu einem kleinen Teil zu finanzieren. In der vergangenen Saison kam der 25-Jährige in 44 Pflichtspielen zum Einsatz und blieb ohne Scorerpunkt.