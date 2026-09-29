Keine Schonung für Star des FC Bayern München: Thomas Tuchel gönnt Harry Kane keine Pause

"Ehrlich gesagt würde ich am liebsten nicht rotieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Mein ideales Szenario wäre, immer wieder anzutreten – mit mindestens sechs oder sieben Spielern aus der Startaufstellung, denen wir vertrauen", sagte Tuchel.

Dementsprechend wird Kane nicht sonderlich erholt von der XXL-Länderspielpause nach München zurückkehren. England bestreitet das letzte der vier Partien am kommenden Dienstagabend gegen Tschechien. Für die Bayern geht es am darauffolgenden Samstag beim FC Augsburg in der Bundesliga weiter.

England hatte am ersten Spieltag dem amtierenden Weltmeister Spanien mit 2:3 unterlegen - auch, weil Kane einen Elfmeter verschoss.

Am Dienstag steht das Hinspiel gegen Tschechien an. Tuchel forderte: "Wir müssen proaktiv sein und alles geben. Es gibt keinen Spielraum für ein konservatives oder sparsames Spiel. So will die Mannschaft spielen, so wollen wir spielen – also los geht’s. Es wird ein anderes Szenario, ein anderes Umfeld und eine andere Herausforderung sein."