"Keine ganz leichte Zeit" Julian Nagelsmann erklärt Nicht-Nominierung von Emre Can und Nico Schlotterbeck

Mit Emre Can und Nico Schlotterbeck wurden gleich zwei BVB-Stars nicht für das DFB-Team nominiert. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt, warum.

WAS IST PASSIERT? Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Verzicht auf die Dortmunder Emre Can und Nico Schlotterbeck für die anstehende US-Tour der Nationalmannschaft begründet.

WAS WURDE GESAGT? "Emre hat beim Klub keine ganz leichte Zeit. Ich will ihm ein bisschen den Druck nehmen", sagte Nagelsmann und fügte mit Blick auf Schlotterbeck an: "Bei Nico sehe ich ein außergewöhnliches Talent. Er muss die maximale Konstanz auch im Klub reinbringen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Can war unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick auf der Sechserposition gesetzt. Beim BVB ist Can trotz seiner Kapitänsrolle nicht unumstritten, in den vergangenen beiden Ligaspielen zählte er nicht zur Startelf von Trainer Edin Terzic.

Schlotterbeck erhielt beim Vizemeister zuletzt hingegen den Vorzug gegenüber Niklas Süle, der von Nagelsmann für die Spiele am 14. Oktober in Hartford gegen Gastgeber USA (21.00 Uhr MESZ/RTL) und vier Tage später in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko (2.00 Uhr MESZ/ARD) berufen wurde.

Nagelsmann machte Can und Schlotterbeck mit Blick auf die Heim-EM aber Mut. "Wir sind im Oktober und noch weit genug weg von dem großen Event im Sommer. Für alle Spieler, die jetzt nicht mitfahren dürfen, ist die Tür niemals zu", sagte der 36-Jährige.