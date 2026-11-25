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Real braucht gegen Eindhoven wieder etwas Anlaufzeit. Spätestens nach Jude Bellinghams Wahnsinnstor sind im Bernabeu aber alle wach.

Real Madrid gelingt am Dienstagabend ein spektakulärer 5:1-Kantersieg in der Champions League gegen PSV Eindhoven - anschließend gibt es nur ein Thema: das Traumtor von Ex-BVB-Star Jude Bellingham.

Beim Stand von 1:1 gelang dem zuvor eingewechselten englischen Nationalspieler in der 60. Minute ein besonderer Geniestreich. Etwa 20 Meter vor dem Eindhoven-Kasten kam er an das Leder. Er lupfte sich den Ball mit links auf den rechten Fuß, jonglierte nochmal mit dem rechten Fuß und vollendete dann mit dem Außenrist in unhaltbar ins rechte Eck des Gästegehäuses.

Ein wunderschöner Moment im Bernabeu, den auch die spanische Presse abfeierte. Marca etwa jubelte: "Das war Zidane. Ein Tor für die Ewigkeit. Ein wahres Meisterwerk. Bellingham nimmt einen Abpraller an der Strafraumgrenze auf, spielt den Ball mit zwei Berührungen weiter, ohne ihn fallen zu lassen, und versenkt ihn mit der Außenseite am langen Pfosten. TRAUMTOR!"

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Auch AS war einigermaßen aus dem Häuschen, schrieb von "Zauberei" und führte aus: "Was für ein Meisterwerk haben wir da gerade im Santiago Bernabeu gesehen! Die Handschrift von Jude Bellingham". Mundo Deportivo konnte es derweil kaum glauben: "Was für ein Tor hat der Engländer da gerade gemacht?"

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Ähnlich ging es auch vielen Fans bei Social Media, die kurzerhand befanden, Bellinghams Treffer sei ein ganz heißer Anwärter auf den Puskas Award der FIFA für das schönste Tor des Jahres.

Der 23-Jährige jubelte nach seinem Tor in bewährter Manier, breitete die Arme vor den Fans aus und küsste das Real-Wappen auf seinem Trikot. Nach Schlusspfiff meinte er zu seinem sehenswerten Abschluss lapidar: "Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich bekam den Ball in einer guten Position und dachte darüber nach, zu schießen. Das habe ich getan und er war drin."

Getty Images

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Bellingham, der bei Real verlängern und zu einem der Spitzenverdiener Europas aufsteigen soll, unterstrich seine starke Form in dieser Saison. Er steht nun bei elf Scorerpunkten (sieben Tore, vier Assists) in 18 Pflichtspielen.

Real Madrid belegt in der Champions League Platz eins

Im Duell mit PSV lag Real zur Halbzeit mit 0:1 hinten. Nach Fede Valverdes Ausgleich und Bellinghams Tor schraubten die Starstürmer Kylian Mbappe (2) und Vinicius Junior mit ihren Treffern das Ergebnis in die Höhe. Bemerkenswert: Real kam in der Königsklasse in dieser Saison zum dritten Mal nach einem Rückstand zurück und gewann noch. Als Gründe dafür nannte Bellingham "Charakter, Mentalität und die Worte des Trainers in der Halbzeit. Es ist eine Mischung dieser Faktoren. Sicher wäre es gut, wenn wir auch mal komfortabel gewinnen. Es gibt also noch Luft nach oben."

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In der Tabelle der CL-Ligaphase belegt Rekordsieger Real nun mit der makellosen Bilanz von 15 Punkten aus fünf Partien den ersten Platz. Der direkte Einzug in die K.o.-Runde ist damit wahrscheinlich.