"Keine Ahnung, was er da gemacht hat": Martin Ödegaard kritisiert Portugal-Star nach rüdem Foul in der Nations League

Das Duell zwischen Norwegen und Portugal in der Nations League am Sonntagabend (1:2) liefert jede Menge Gesprächsstoff.

Neben dem kapitalen Bock von Norwegens Keeper Örjan Nyland (36), der den Portugiesen den Siegtreffer durch Goncalo Ramos' (25) feinen Heber ermöglichte und Cristiano Ronaldos (41) Frust nach Abpfiff erhitzt vor allem ein grobes Foulspiel von Bernardo Silva (32) an Martin Ödegaard (27) die Gemüter.

Die Szene ereignete sich in der Nachspielzeit, als Ödegaard die Kugel aus der eigenen Hälfte nach vorn spielte. Als die Kugel bereits weg war, trat der heraneilende Silva dem Kapitän der Gastgeber offensichtlich mit Absicht von hinten gegen die linke Wade.

Ödegaard ging vor Schmerzen zu Boden und schlug wütend mit der Hand auf den Rasen. Eine Entschuldigung gab es vom wenige Minuten zuvor eingewechselten Silva nicht. Als Ödegaard den langjährigen ManCity-Spieler konfrontierte schaute dieser demonstrativ in eine andere Richtung. Von Schiedsrichter Francois Letexier (37, Frankreich) gab es für das Einsteigen die Gelbe Karte.

Ödegaard war anschließend stinksauer auf Silva. Er schimpfte bei TV2:"Er hat völlig den Verstand verloren. Er hat mich getreten, als der Ball längst weg war. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat." Außerdem erklärte er: "Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Das fühlt sich heute gar nicht toll an. Hoffentlich wird es in den kommenden Tagen besser."

Unterstützung bekam Ödegaard von seinem Mannschaftskameraden Leo Östigaard (26). "Das ist richtig übel", moserte der eingewechselte Abwehrspieler. "Das sind die Dinge, die du dir für deinen Kapitän nicht wünschst. Wenn es so spät passiert, dann sieht es nach Absicht aus. Und er kommt viel zu spät." Für ihn hätte das Foul "gut und gerne Rot" geben können.

Wann findet das Rückspiel zwischen Portugal und Norwegen statt?

Silva dagegen konnte den Trubel um sein Foul nicht nachvollziehen. Er schlenderte später durch die Mixed Zone und antwortete auf die Frage nach der Aktion lapidar: "Das ist Fußball, mein Freund."

Der Real-Neuzugang und Arsenals Spielgestalter werden sich schon in einigen Tagen auf dem Rasen wieder sehen. Das Rückspiel in der Nations League zwischen Portugal und Norwegen steigt noch in dieser Länderspielpause: Am 4. Oktober treffen die beiden Teams im Estadio do Dragao von Porto aufeinander.