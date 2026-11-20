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In Barcelona hat Marc-Andre ter Stegen keine Zukunft. Womöglich aber beim FC Valencia.

Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen zieht es nach dem Ablauf seiner Leihe vom FC Barcelona zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zurück nach Spanien. Dies berichtet die Sport.

Ter Stegen ist bis zum Ende dieser Saison an Ajax verliehen, anschließend läuft sein Vertrag bei Barca bis 2028. Er fühle sich in Amsterdam zwar pudelwohl, strebe jedoch an, seine Karriere in Spanien, wo er seit 2014 für Barcelona und den FC Girona aktiv war, fortzusetzen.

Allerdings plant Stammklub Barca weiterhin nicht mehr mit dem 34-Jährigen. Joan Garcia ist unter Cheftrainer Hansi Flick die klare Nummer eins und ter Stegen soll angesichts seines Status als einer der Spitzenverdiener gerne abgegeben werden. Aktuell berappen die Katalanen weiterhin einen Mammut-Anteil von ter Stegens geschätztem 15-Millionen-Euro-Jahressalär. Angeblich übernimmt Ajax davon nur 10 bis 20 Prozent.

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Der spanische Sender Onda Cero bringt derweil eine Lösung in Form eines LaLiga-Rivalen ins Gespräch. In der Sendung 'Onda Deportiva Valencia' hieß es am Donnerstag, dass sich Sportdirektor Braulio Vazquez vom FC Valencia bei den Katalanen nach ter Stegens Situation mit Blick auf den kommenden Sommer erkundigt habe.

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Der zweimalige Champions-League-Finalist Valencia hat sportlich seit Jahren Probleme, die Fans gehen regelmäßig gegen den verhassten Besitzer Peter Lim auf die Barrikaden. In der aktuellen Saison hat Valencia bereits einen Trainerwechsel hinter sich und belegt im spanischen Oberhaus nur den 19. Tabellenplatz.

Ein Silberstreif am Horizont ist der geplante Einstieg des US-Konsortiums Pitchwise Holdings. Es will 42 Prozent der Anteile übernehmen. Der Deal ist noch nicht vom obersten spanischen Sportrat abgenickt, könnte aber frisches Geld in die Klubkassen spülen und auch die Verpflichtung teurer Spieler wie ter Stegen ermöglichen.

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Wer ist beim FC Valencia aktuell Stammtorhüter?

Nummer eins zwischen den Pfosten ist in Valencia der nordmazedonische Nationalkeeper Stole Dimitrievski. Er kassierte in zwölf Partien dieser Saison bereits 20 Gegentore. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft bis 2032.

Sportlich läuft es für ter Stegen gut. Er ist schon länger verletzungsfrei und zeigt bei Ajax nach kleineren Problemen zu Beginn mittlerweile tadellose Leistungen. In der deutschen Nationalmannschaft hat der neue Bundestrainer Jürgen Klopp ihn zur Nummer eins gemacht und er absolvierte die beiden jüngsten Länderspiele gegen Serbien (3:1) und die Niederlande (5:0) in der Nations League jeweils über die volle Distanz.

Getty Images