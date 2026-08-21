Bayer Leverkusen legte Robert Andrich angeblich einen Wechsel nahe. Ex-Mitspieler Granit Xhaka attackierte die Kritiker des Mittelfeldspielers nun im Netz scharf. Unter dem neuen Cheftrainer Carles Martinez besitzt der 19-malige deutsche Nationalspieler laut kicker keine Perspektive mehr im Kader der Werkself. Nicht erst seitdem sieht sich Andrich zahlreicher Hasskommentare in den sozialen Medien ausgesetzt.

Unter einem TikTok-Beitrag, in dem ein User dem viel kritisierten Andrich zur Seite sprang und die Vielzahl der negativen Kommentare gegen ihn verurteilte, schrieb Xhaka: "Kein Respekt für diese Person und diesen Spieler. Er verdient viel mehr, als ihm gerade widerfährt. Unglaublich und einfach unbegreiflich!"

Der Grund für Andrichs vermeintliche Ausbootung liegt in der taktischen Neuausrichtung: Coach Martinez stellt das System von der bisherigen Dreierkette auf eine Viererkette um, wodurch der Mittelfeldakteur seine Rolle verliert. In der abgelaufenen Spielzeit fungierte der 31-Jährige unter Kasper Hjulmand noch als zentrale Stütze in der Dreierkette und führte die Mannschaft nach dem Abgang von Xhaka als Kapitän auf den Platz.

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Verlässt Robert Andrich Bayer Leverkusen?

Trotz gewisser Tempodefizite und gelegentlicher Fehler absolvierte der gebürtige Potsdamer 46 Pflichtspiele in einer turbulenten Saison. Dabei gelangen ihm zwei entscheidende Tore: Am 29. Spieltag erzielte er den 1:0-Siegtreffer gegen den BVB, zudem köpfte er Bayer im Hinspiel gegen den späteren Champions-League-Finalisten Arsenal in Führung. Dennoch machten die Verantwortlichen dem Defensivspieler nun in aller Deutlichkeit klar, dass seine Aussichten auf Einsatzzeiten dramatisch gesunken sind.

Damit steht das Ende seines fünfjährigen Aufenthalts in Leverkusen vermutlich bevor, obwohl Andrichs Arbeitspapier noch bis 2028 gültig ist. Ein Wechsel zu Eintracht Frankfurt, der zuvor kolportiert wurde, wird nach Informationen des Fachmagazins nicht konkret.

Stattdessen zieht es den bei Hertha BSC ausgebildeten Akteur nun womöglich erstmals in seiner Karriere ins Ausland, was dieser sich mittlerweile angeblich durchaus vorstellen kann. Vor kurzem klang das jedoch noch anders. "Solange mich niemand vom Hof jagt oder ich das Gefühl habe, etwas Neues machen zu müssen, werde ich einen Wechsel nicht forcieren", erklärte Andrich der Bild.

Ob mit oder ohne einem Transfer: Der Sechser verfolgt weiterhin persönliche Ziele mit Blick auf die DFB-Auswahl. Nachdem er die Nominierung für die Weltmeisterschaft unter Julian Nagelsmann verpasst hatte - bei der Heim-EM 2024 stand er an der Seite von Toni Kroos noch in der Startelf -, strebt Andrich eine Rückkehr unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp an.

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Robert Andrich schielt auf Rückkehr in die Nationalelf

"Grundsätzlich habe ich das Ziel, wieder dabei zu sein. Ich will mich wieder in den Fokus der Nationalmannschaft arbeiten", sagte er Anfang August dem kicker: "Ich habe den Anspruch, wieder Teil des Teams zu werden und will mit der Nationalelf noch was erleben."

Der Kontakt zum neuen Bundestrainer steht bereits. Während der Weltmeisterschaft arbeiteten beide gemeinsam als TV-Experten für den Sender MagentaTV. "Wenn wir uns gesehen haben, hat es echt Spaß gemacht. Wir haben viel über Fußball gesprochen", berichtete er über die Gespräche mit Klopp.

In Leverkusen soll die Lücke künftig von jüngeren Spielern geschlossen werden. Die Rheinländer sicherten sich zwar bereits die Dienste von Top-Talent Kennet Eichhorn für das defensive Mittelfeld, doch beim 17-Jährigen wurde eine behandlungsbedürftige Stoffwechselerkrankung diagnostiziert. Wann der Neuzugang sein Debüt geben kann, bleibt vorerst ungewiss.