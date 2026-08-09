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Christian Guinin

Kein Platz mehr beim FC Barcelona? Transfer von Rodri könnte gravierende Auswirkungen auf einen anderen Topstar haben

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Sollte der FC Barcelona den Transfer von Rodri über die Bühne bekommen, könnte dies gravierende Auswirkungen auf einen anderen Topstar im Team der Katalanen haben.

Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport muss sich Frenkie de Jong bei einer Verpflichtung des frisch gebackenen Weltmeisters möglicherweise Gedanken um seine Zukunft im Barca-Dress machen.

Das Blatt spekuliert, dass de Jong seine Chefrolle in der Mittelfeld-Zentrale der Katalanen an Rodri verlieren könnte, sollte es Barcelona tatsächlich gelingen, den 30-Jährigen aus seinem noch laufenden Vertrag bei Manchester City herauszukaufen.

Im äußersten Fall könnte es sogar dazu kommen, dass für den Niederländer überhaupt kein Platz mehr in der Mannschaft von Trainer Hansi Flick sei. In diesem Szenario könnte es dann auch zu einem Klubwechsel de Jongs kommen, heißt es.

Der 29-Jährige hatte seinen Vertrag bei der Blaugrana erst im vergangenen Oktober bis Ende Juni 2029 verlängert. Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen, zwischenzeitlich galt auch ein Abgang als nicht unwahrscheinlich. Trotzdem fanden beide Parteien am Ende zueinander.

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Frenkie de Jong war in der vergangenen Saison beim FC Barcelona gesetzt

In der zurückliegenden Spielzeit war de Jong schließlich ein wichtiger Baustein in Barcas Mittelfeld. Wettbewerbsübergreifend setzte Flick ihn 38-mal ein, wobei ihm ein Treffer und acht Assists gelangen. Im Anschluss nahm er mit den Niederlanden an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teil, wo er in allen vier Partien - Oranje scheiterte im Sechzehntelfinale an Marokko - in der Startelf stand.

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Seitdem plagt sich de Jong mit Knie-Problemen herum. In der Vorbereitung konnte er deshalb nur dosiert trainieren, Barca soll vom Spieler mittlerweile sogar eine Operation fordern, da Fortschritte während der konservativen Behandlung kaum wahrzunehmen seien. Den Saisonstart wird der Niederländer auf alle Fälle verpassen.

Der Transfer von Rodri zum FC Barcelona ist indes noch nicht in trockenen Tüchern. Zwar hat der Spanier den Katalanen angeblich bereits eine Zusage gegeben - und damit auch die Tür für einen Wechsel zu Real Madrid zugemacht -, dennoch stehen noch Verhandlungen mit ManCity aus.

Dort steht Rodri noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, laut Medienberichten fordert der Premier-League-Klub eine Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro, was für das finanziell klamme Barca wiederum nicht unbedingt problemlos zu stemmen wäre.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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