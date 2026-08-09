Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport muss sich Frenkie de Jong bei einer Verpflichtung des frisch gebackenen Weltmeisters möglicherweise Gedanken um seine Zukunft im Barca-Dress machen.

Das Blatt spekuliert, dass de Jong seine Chefrolle in der Mittelfeld-Zentrale der Katalanen an Rodri verlieren könnte, sollte es Barcelona tatsächlich gelingen, den 30-Jährigen aus seinem noch laufenden Vertrag bei Manchester City herauszukaufen.

Im äußersten Fall könnte es sogar dazu kommen, dass für den Niederländer überhaupt kein Platz mehr in der Mannschaft von Trainer Hansi Flick sei. In diesem Szenario könnte es dann auch zu einem Klubwechsel de Jongs kommen, heißt es.

Der 29-Jährige hatte seinen Vertrag bei der Blaugrana erst im vergangenen Oktober bis Ende Juni 2029 verlängert. Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen, zwischenzeitlich galt auch ein Abgang als nicht unwahrscheinlich. Trotzdem fanden beide Parteien am Ende zueinander.

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Frenkie de Jong war in der vergangenen Saison beim FC Barcelona gesetzt

In der zurückliegenden Spielzeit war de Jong schließlich ein wichtiger Baustein in Barcas Mittelfeld. Wettbewerbsübergreifend setzte Flick ihn 38-mal ein, wobei ihm ein Treffer und acht Assists gelangen. Im Anschluss nahm er mit den Niederlanden an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teil, wo er in allen vier Partien - Oranje scheiterte im Sechzehntelfinale an Marokko - in der Startelf stand.

Seitdem plagt sich de Jong mit Knie-Problemen herum. In der Vorbereitung konnte er deshalb nur dosiert trainieren, Barca soll vom Spieler mittlerweile sogar eine Operation fordern, da Fortschritte während der konservativen Behandlung kaum wahrzunehmen seien. Den Saisonstart wird der Niederländer auf alle Fälle verpassen.

Der Transfer von Rodri zum FC Barcelona ist indes noch nicht in trockenen Tüchern. Zwar hat der Spanier den Katalanen angeblich bereits eine Zusage gegeben - und damit auch die Tür für einen Wechsel zu Real Madrid zugemacht -, dennoch stehen noch Verhandlungen mit ManCity aus.

Dort steht Rodri noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, laut Medienberichten fordert der Premier-League-Klub eine Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro, was für das finanziell klamme Barca wiederum nicht unbedingt problemlos zu stemmen wäre.