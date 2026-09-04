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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse

Kein Platz für einen zweimaligen CL-Gewinner: Real Madrids Trainer Jose Mourinho greift bei Kaderliste für Champions League durch

Champions League
Real Madrid
F. Mendy

Spätestens ab Oktober soll der Real-Star wieder fit sein - aber in den ersten acht Duellen der Champions League spielt er nicht für Real.

Ferland Mendy fehlt überraschend auf der Kaderliste, die Real Madrid für die anstehende Saison in der Champions League übermittelt hat. Damit kann der Franzose, der mit den Königlichen sowohl 2022 als auch 2024 die Königsklasse gewonnen hat, in den acht Partien der Ligaphase nicht eingesetzt werden. Für die K.o.-Phase können im Februar bis zu drei Spieler nachnominiert werden.

Mendy zog sich im Mai einen Sehnenriss im Bein zu und fällt seitdem aus. Zunächst war über eine Zwangspause von bis zu einem Jahr spekuliert worden, doch im Juli vermeldete die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo, dass die Reha beim Linksverteidiger planmäßig verlaufe und deshalb schon mit einem Comeback Ende September zu rechnen sei.

Das Fehlen auf der 25 Spieler umfassenden A-Liste dürfte deshalb eher sportliche als gesundheitliche Gründe haben. Bereits in der vergangenen Saison war Mendy meist hinter Neuzugang Alvaro Carreras, der für 50 Millionen Euro von Benfica geholt worden war, nur die Nummer zwei. In diesem Sommer bemühte sich der neue Real-Trainer Jose Mourinho dann um Marc Cucurella von Chelsea und damit um einen weiteren Linksverteidiger. Er hatte mit seinem Werben Erfolg: Für 55 Millionen Euro kam der spanische Welt- und Europameister ins Bernabeu und sicherte sich sofort den Stammplatz in der Viererkette der Madrilenen.

Wie lange ist Ferland Mendy schon bei Real Madrid?

Mendy spielt schon seit 2019 für die Königlichen, die damals 48 Millionen Euro für ihn an OIympique Lyon überwiesen. In seinen sieben Jahren in Spanien kommt der 31-Jährige allerdings aufgrund von zahlreichen Verletzungen nur auf insgesamt 133 Liga-Spiele (vier Tore, acht Assists).

In der abgelaufenen Saison stand er in allen Wettbewerben nur 452 Minuten für Real auf dem Platz.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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