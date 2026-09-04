Ferland Mendy fehlt überraschend auf der Kaderliste, die Real Madrid für die anstehende Saison in der Champions League übermittelt hat. Damit kann der Franzose, der mit den Königlichen sowohl 2022 als auch 2024 die Königsklasse gewonnen hat, in den acht Partien der Ligaphase nicht eingesetzt werden. Für die K.o.-Phase können im Februar bis zu drei Spieler nachnominiert werden.

Mendy zog sich im Mai einen Sehnenriss im Bein zu und fällt seitdem aus. Zunächst war über eine Zwangspause von bis zu einem Jahr spekuliert worden, doch im Juli vermeldete die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo, dass die Reha beim Linksverteidiger planmäßig verlaufe und deshalb schon mit einem Comeback Ende September zu rechnen sei.

Das Fehlen auf der 25 Spieler umfassenden A-Liste dürfte deshalb eher sportliche als gesundheitliche Gründe haben. Bereits in der vergangenen Saison war Mendy meist hinter Neuzugang Alvaro Carreras, der für 50 Millionen Euro von Benfica geholt worden war, nur die Nummer zwei. In diesem Sommer bemühte sich der neue Real-Trainer Jose Mourinho dann um Marc Cucurella von Chelsea und damit um einen weiteren Linksverteidiger. Er hatte mit seinem Werben Erfolg: Für 55 Millionen Euro kam der spanische Welt- und Europameister ins Bernabeu und sicherte sich sofort den Stammplatz in der Viererkette der Madrilenen.

Wie lange ist Ferland Mendy schon bei Real Madrid?

Mendy spielt schon seit 2019 für die Königlichen, die damals 48 Millionen Euro für ihn an OIympique Lyon überwiesen. In seinen sieben Jahren in Spanien kommt der 31-Jährige allerdings aufgrund von zahlreichen Verletzungen nur auf insgesamt 133 Liga-Spiele (vier Tore, acht Assists).

In der abgelaufenen Saison stand er in allen Wettbewerben nur 452 Minuten für Real auf dem Platz.