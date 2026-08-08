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RodriGetty
Jochen Tittmar

Kein Plan auf der Sechs! Das gefährliche Spiel von Florentino Perez belegt eine fatale Fehlentscheidung bei Real Madrid

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2024 boykottierte Real Madrid den Ballon d'Or wegen Rodri - nun unterschreibt der wohl ausgerechnet beim FC Barcelona. Der Coup ist eine Demütigung für die Königlichen und die nächste Eskalationsstufe einer toxischen Fehde.

Als vor etwas mehr als zwei Monaten das große Klüngeln um den Präsidentenposten bei Real Madrid begann, enthüllte der damalige und schließlich im Amt bestätigte Florentino Perez öffentlichkeitswirksam, dass man sehr zeitnah ein sehr großes Angebot für einen "Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaka" unterbreiten werde.

Doch weder der kolportierte Michael Olise kam vom FC Bayern, noch verfing die offiziell bestätigte Offerte an Atletico Madrids Stürmer Julian Alvarez. Die von Perez in Aussicht gestellte Summe von "mindestens 150 Millionen Euro" haben die Königlichen bislang auch noch nicht ausgegeben, dafür aber Yan Diomande von RB Leipzig geholt - für eine Basisablöse von 125 Millionen.

Man erkennt: Olise, Alvarez, Diomande - alles reine Offensivspieler. Was Real aber seit dem Ende der Ära des Zentrumsdreizacks Toni Kroos, Luka Modric und Casemiro seit zwei Jahren mehr als dringlich fehlt, ist ein Sechser von internationalem Format. Es ist freilich nicht ausgeschlossen, dass die Madrilenen diese klaffende Lücke bis zum Ende des Transferfensters noch schließen. Dass man nun aber mit Diomande wieder eine Unsumme in einen Angreifer investierte, belegt Reals falsche Priorisierung auf dem Transfermarkt.

RodriGetty Images

Absage von Rodri ein herber Rückschlag für Real Madrid

Dabei war zuletzt bei Rodri bereits alles angerichtet. Der gebürtige Madrilene hatte bereits im Frühjahr mitgeteilt, dass er sich trotz seiner Vergangenheit bei Atletico Madrid vorstellen kann, für die Königlichen aufzulaufen. "Dass ich bei Atletico gespielt habe, hindert mich nicht daran, bei Real zu spielen. Es gibt weitere Spieler, die diesen Weg gegangen sind", sagte er.

Nun zieht es den Sechser und besten Spieler der WM jedoch allem Anschein nach von Manchester City zum FC Barcelona. Das Angebot von Real, so machte sein Berater Pablo Barquero nun deutlich, lehnte Rodri ab.

Für Real ist das ein herber Rückschlag. Man war sich so gut wie sicher, dass Rodri beim Neuanfang unter Jose Mourinho ein entscheidender Faktor dafür werden kann, die zuletzt titellose Saison vergessen zu machen. Und nun grätscht ausgerechnet der verhasste Erzrivale aus Katalonien dazwischen.

Hansi FlickGetty Images

Designierter Transfer von Rodri für Barcelona ein echter Coup

So steht Real für den Moment blank da. Wieder hat man niemanden, der das Spiel hinter der Offensivreihe um Kylian Mbappe, Vinicius Junior und nun Diomande ordnen kann. Wieder geht man - Stand jetzt - mit Aurelien Tchouameni und Fede Valverde auf dieser Position in die Saison, obwohl bei Beiden in der Vergangenheit deutlich wurde, dass ihnen diese Fähigkeit abgeht.

Für Barca dagegen ist der designierte Transfer von Rodri ein echter Coup, nicht nur aufgrund der ewigen Fehde mit Real. Die Mannschaft von Hansi Flick, die Real zuletzt zweimal in Serie in der Liga düpierte, bekommt schließlich einen dringend benötigten Top-Ersatz für den erneut lange verletzten Frenkie de Jong. Rodri kommt dazu in ein Team, das aus mehreren spanischen Spielern besteht, mit denen der 30-Jährige zuletzt Weltmeister wurde.

Trotzdem kommt man nicht umhin festzustellen, dass sich die Dramatik im Duell zwischen Real und Barca damit immer weiter zuspitzt. Der Konflikt ist historisch gewachsen und bereits dutzende Episoden lang, doch die Auseinandersetzungen aus der jüngeren Vergangenheit erinnern an Höhepunkte aus den 2000er Jahren rund um den umstrittenen Wechsel von Figo von Barcelona nach Madrid.

laporta perezGetty Images

Neue Episode der ewigen Fehde zwischen Real Madrid und FC Barcelona

Da gibt es die bis heute schwelende Posse um den Negreira-Skandal, der seit seinem Bekanntwerden Anfang 2023 das Vertrauen in die Unparteiischen der Primera Division erschüttert hat und bei dem sich Real als Privatkläger dem Strafverfahren gegen Barcelona anschloss. Die Folge: Gerade im Clasico zwischen beiden Klubs steht seither jede strittige Schiedsrichterentscheidung unter dem Brennglas des Negreira-Falls.

Dieser Vorfall zog eine Schlammschlacht nach der anderen nach sich. Nach Reals Eintritt in den Prozess reagierte Barca-Präsident Joan Laporta mit einem Gegenangriff und bezeichnete die Madrilenen als den "Klub des Regimes", der historisch und bis heute von Schiedsrichtern begünstigt worden sei.

Das ließ die institutionellen Beziehungen - Perez und Laporta arbeiteten beispielsweise bei der Planung der Super League hinter den Kulissen eng zusammen - endgültig zusammenbrechen. Das Ende dieses Bündnisses war zugleich auch das Ende des traditionellen gemeinsamen Präsidiumsessens vor den Clasicos. Real verweigerte dazu bei mehreren Gelegenheiten den gewohnten Ehrenplatz in der VIP-Loge.

rodriGetty Images

Wie reagiert Real Madrid auf die Absage von Rodri?

Und dann war da noch die Nummer mit Alvarez: Real hatte nach Perez' Ankündigung eines Rekordtransfers per Pressemitteilung bestätigt, dass man Atletico 150 Millionen Euro für den Argentinier bot, die Offerte aber vom Stadtrivalen abgelehnt wurde. Doof aus der Wäsche guckte Barca, das seit längerer Zeit als schwer interessiert an Alvarez gilt. Mit der von Real öffentlich gemachten Offerte trieb man den Preis für den 26-Jährigen vermutlich absichtlich in die Höhe. Alvarez steht derzeit weiterhin bei Atletico in Lohn und Brot.

Nicht zu vergessen die Eskalation bei der Vergabe des Ballons d'Or 2024, die dieser Tage einen gänzlich neuen Zungenschlag erhält. Real hatte damals die Gala zur Verleihung des Preises aus Protest gegen den Sieg von Rodri über Vinicius Junior boykottiert.

Die jetzige Wende, dass ausgerechnet Rodri als Reals rotes Tuch von vor zwei Jahren nach Katalonien wechselt, ist somit ein Schlag mitten ins Gesicht der Madrilenen. Die toxische Intensität des Duells zwischen den beiden Klubs kennt kaum mehr eine Grenze. Dass eine Fortsetzung folgt, ist gewiss. Wie Real sportlich auf Rodris Absage reagiert, jedoch nicht.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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